'చమ్మక్ చంద్రకు వీడియో కాల్ చేసిన జాన్వీ కపూర్'- షాకింగ్ విషయం రివీల్ చేసిన బుచ్చిబాబు

Janhvi Kapoor And Chammak Chandra
Published : May 16, 2026 at 4:47 PM IST

Jhanvi Kapoor Peddi Movie : బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్లలో జాన్వీ కపూర్ ఒకరు. అలనాటి నటి దివంగత శ్రీదేవి కుమార్తెగా ఇండస్ట్రీలో అడుగుపెట్టిన ఆమె తనదైన నటనతో ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్నారు. కేవలం హిందీకే పరిమితం కాకుండా గతేడాది యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్ దేవర సినిమాతో టాలీవుడ్​లోనూ ఎంట్రీ ఇచ్చారు. లేటెస్ట్​గా ఆమె నటించిన పెద్ది కూడా రిలీజ్​కు రెడీ అవుతోంది. అయితే అంతటి స్టార్ హీరోయిన్, మన తెలుగు నటుడు, కమెడియన్ చమ్మక్ చంద్రకు కాల్ చేశారట. అదీనూ నార్మల్​ కాల్​ కాదంటా! ఏకంగా వీడియో కాల్​ చేసి ఆయనను ఆశ్చర్యానికి గురిచేశారటా. మరి ఆమె ఆ కాల్​ ఎందుకు చేశారు? అసలు సంగతి ఏంటో తెలుసుకుందాం!

పెద్ది మూవీలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న బాలీవుడ్​ హీరోయిన్​ జాన్వీ కపూర్​ షూటింగ్​ సైట్​లో చాలా చురుగ్గా పాల్గొంటారని, చాలా హార్డ్​వర్క్​ చేస్తారని బుచ్చిబాబు పేర్కొన్నారు. అలాగే సినిమాలో అసిస్టెంట్​ డైరెక్టర్​, మేనేజర్​, హీరోయిన్​, ప్రొడక్షన్​ డిజైనర్, కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్ అన్నీ తానేనని చెప్పుకొచ్చారు. అంతేకాదు, సినిమా ఫాలోఅప్​ గురించి కూడా మరిన్ని విషయాలను పంచుకున్నారు.

​"జాన్వీ చురుకైన అమ్మాయి. ఆమె అన్ని విభాగాల్లో కల్పించుకొని చురుగ్గా పాల్గొనేది. దీంతో 'సినిమాలో నువ్వు హీరోయిన్​ రోల్​తో పాటు అన్ని చేసేస్తున్నావ్​' అని నేను సరదాగా అన్నాను. దీనికి ఆమె 'అవును సర్! కానీ, నాకు సింగిల్​ పేమెంట్​ మాత్రమే ఇస్తున్నారు సర్'​ అని అనేది. జాన్వీ చాలా హార్డ్​ వర్క్​ చేస్తుంది. అంతేకాదు, ఆమె సీన్​కు సంబంధించి డైలాగ్​ పేపర్ షెడ్యూల్ కంటే వారం ముందే పంపించాలని అడుగుతుంటుంది. ఒకవేళ నేను అందుబాటులో లేకుంటే మా డ్రైవర్​ కూడా కాల్​ చేస్తుంది.

ఒకసారి ఇలాగే, జాన్వీ​ సీన్స్​ చేస్తున్నప్పుడు చమ్మక్​ చంద్ర వేరే షూటింగ్​లో బిజీగా ఉండి రాలేకపోయాడు. అయితే, జాన్వీనే స్వయంగా చమ్మక్​ చంద్రకు వీడియో కాల్​ చేసి, 'ఏంటి డేట్స్​ లేవంటున్నావంటా? షూటింగ్​ చేసుకుందాం వచ్చెయ్!' అని అన్నారంట. దీనికి చమ్మక్​ చంద్ర షాకై నాకు ఫోన్​ చేసి, 'సర్​ అచ్చియమ్మ (జాన్వీ కపూర్​) నాకు ఫోన్ చేశారు' అని చెప్పాడు" అని డైరెక్టర్​ బుచ్చిబాబు ఇంటర్వ్యూలో పేర్కొన్నారు.

ఇక పెద్ది సినిమా విషయానికొస్తే, దర్శకుడు బుచ్చిబాబు, హీరో రామ్​చరణ్​ కాంబోలో ఈ చిత్రాన్ని రూపొందించారు. పలు మార్లు వాయిదా పడ్డ ఈ చిత్రం ఎట్టకేలకు జూన్​ 4న ముహూర్తం ఖరారు చేసుకుంది. అయితే, ఈ సినిమాని వీక్షించేందుకు దేశ వ్యాప్తంగా అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు.

రూరల్ బ్యాక్​డ్రాప్ స్పోర్ట్స్ డ్రామాగా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రంలో హీరో రామ్​చరణ్​ క్రికెట్, కుస్తీ యోధుడిగానూ ప్రేక్షకులను అలరించనున్నారు. బాలీవుడ్ హీరోయిన్​ జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్​గా పాత్రలో నటిస్తున్నారు. ఇక, కన్నడ స్టార్ హీరో శివ రాజ్‌కుమార్, జగపతి బాబు, దివ్యేందు శర్మ, బోమన్ ఇరానీ వంటి నటులు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. సినిమాను వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్​పై వెంకట సతీశ్ నిర్మించగా, రెహమాన్ సంగీతం అందించారు.

