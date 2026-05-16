'చమ్మక్ చంద్రకు వీడియో కాల్ చేసిన జాన్వీ కపూర్'- షాకింగ్ విషయం రివీల్ చేసిన బుచ్చిబాబు
కమెడియన్ చమ్మక్ చంద్రకు వీడియో కాల్ చేసిన హీరోయిన్ జాన్వీ కపూర్- ఆసక్తికర విషయాలు పంచుకున్న డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు
Published : May 16, 2026 at 4:47 PM IST
Jhanvi Kapoor Peddi Movie : బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్లలో జాన్వీ కపూర్ ఒకరు. అలనాటి నటి దివంగత శ్రీదేవి కుమార్తెగా ఇండస్ట్రీలో అడుగుపెట్టిన ఆమె తనదైన నటనతో ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్నారు. కేవలం హిందీకే పరిమితం కాకుండా గతేడాది యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్ దేవర సినిమాతో టాలీవుడ్లోనూ ఎంట్రీ ఇచ్చారు. లేటెస్ట్గా ఆమె నటించిన పెద్ది కూడా రిలీజ్కు రెడీ అవుతోంది. అయితే అంతటి స్టార్ హీరోయిన్, మన తెలుగు నటుడు, కమెడియన్ చమ్మక్ చంద్రకు కాల్ చేశారట. అదీనూ నార్మల్ కాల్ కాదంటా! ఏకంగా వీడియో కాల్ చేసి ఆయనను ఆశ్చర్యానికి గురిచేశారటా. మరి ఆమె ఆ కాల్ ఎందుకు చేశారు? అసలు సంగతి ఏంటో తెలుసుకుందాం!
చమ్మక్ చంద్రకు వీడియో కాల్ ఎందుకు చేశారంటే!
పెద్ది మూవీలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న బాలీవుడ్ హీరోయిన్ జాన్వీ కపూర్ షూటింగ్ సైట్లో చాలా చురుగ్గా పాల్గొంటారని, చాలా హార్డ్వర్క్ చేస్తారని బుచ్చిబాబు పేర్కొన్నారు. అలాగే సినిమాలో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్, మేనేజర్, హీరోయిన్, ప్రొడక్షన్ డిజైనర్, కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్ అన్నీ తానేనని చెప్పుకొచ్చారు. అంతేకాదు, సినిమా ఫాలోఅప్ గురించి కూడా మరిన్ని విషయాలను పంచుకున్నారు.
"జాన్వీ చురుకైన అమ్మాయి. ఆమె అన్ని విభాగాల్లో కల్పించుకొని చురుగ్గా పాల్గొనేది. దీంతో 'సినిమాలో నువ్వు హీరోయిన్ రోల్తో పాటు అన్ని చేసేస్తున్నావ్' అని నేను సరదాగా అన్నాను. దీనికి ఆమె 'అవును సర్! కానీ, నాకు సింగిల్ పేమెంట్ మాత్రమే ఇస్తున్నారు సర్' అని అనేది. జాన్వీ చాలా హార్డ్ వర్క్ చేస్తుంది. అంతేకాదు, ఆమె సీన్కు సంబంధించి డైలాగ్ పేపర్ షెడ్యూల్ కంటే వారం ముందే పంపించాలని అడుగుతుంటుంది. ఒకవేళ నేను అందుబాటులో లేకుంటే మా డ్రైవర్ కూడా కాల్ చేస్తుంది.
ఒకసారి ఇలాగే, జాన్వీ సీన్స్ చేస్తున్నప్పుడు చమ్మక్ చంద్ర వేరే షూటింగ్లో బిజీగా ఉండి రాలేకపోయాడు. అయితే, జాన్వీనే స్వయంగా చమ్మక్ చంద్రకు వీడియో కాల్ చేసి, 'ఏంటి డేట్స్ లేవంటున్నావంటా? షూటింగ్ చేసుకుందాం వచ్చెయ్!' అని అన్నారంట. దీనికి చమ్మక్ చంద్ర షాకై నాకు ఫోన్ చేసి, 'సర్ అచ్చియమ్మ (జాన్వీ కపూర్) నాకు ఫోన్ చేశారు' అని చెప్పాడు" అని డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు ఇంటర్వ్యూలో పేర్కొన్నారు.
జూన్ 4న పెద్ది రిలీజ్
ఇక పెద్ది సినిమా విషయానికొస్తే, దర్శకుడు బుచ్చిబాబు, హీరో రామ్చరణ్ కాంబోలో ఈ చిత్రాన్ని రూపొందించారు. పలు మార్లు వాయిదా పడ్డ ఈ చిత్రం ఎట్టకేలకు జూన్ 4న ముహూర్తం ఖరారు చేసుకుంది. అయితే, ఈ సినిమాని వీక్షించేందుకు దేశ వ్యాప్తంగా అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు.
రూరల్ బ్యాక్డ్రాప్ స్పోర్ట్స్ డ్రామాగా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రంలో హీరో రామ్చరణ్ క్రికెట్, కుస్తీ యోధుడిగానూ ప్రేక్షకులను అలరించనున్నారు. బాలీవుడ్ హీరోయిన్ జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్గా పాత్రలో నటిస్తున్నారు. ఇక, కన్నడ స్టార్ హీరో శివ రాజ్కుమార్, జగపతి బాబు, దివ్యేందు శర్మ, బోమన్ ఇరానీ వంటి నటులు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. సినిమాను వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్పై వెంకట సతీశ్ నిర్మించగా, రెహమాన్ సంగీతం అందించారు.
Assistant Director/Manager/Heroine/Production designer/Costume designer #JanhviKapoor for #PEDDI 😂🔥 pic.twitter.com/BtoxUHYZE2— Raees | #PEDDI - 04.06.26 (@Raees2_) May 16, 2026
'సారీ బుచ్చిబాబు కంట్రోల్ తప్పాను'- పెద్ది సినిమా నుంచి డైలాగ్ లీక్ చేసిన మెగాస్టార్
'బిహార్ కూలీ విన్నాకే పాట ఫైనలైజ్ చేశా'- 'చికిరి చికిరి' వెనుక ఇంత కథ ఉందా?