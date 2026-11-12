'అన్ని ఈవెంట్లకు ఫ్రీగానే వస్తున్నాం, పేమెంట్ ఇప్పించండి' - బుచ్చిబాబు వైరల్ కామెంట్స్
Director Buchibabu Speech: 'డీఎన్కే' ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు తనదైన శైలిలో మాట్లాడి అందరి చేత నవ్వులు పూయించారు. ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్లకు వస్తున్నందుకు పేమెంట్ ఇవ్వాల్సిందిగా నిర్మాతను ఆటపట్టించారు.
Published : November 12, 2026 at 4:49 PM IST
సాధారణంగా సినిమా ప్రీ రిలీజ్ వేడుకల్లో ప్రమోషన్స్తో పాటు, కొన్నిసార్లు స్పీచ్లు బాగా వైరల్గా మారుతుంటాయి. హీరో, హీరోయిన్లు తోటినటీనటులపైనో దర్శకులపైనో లేదా నిర్మాతలపైనో సెటైర్లు వేస్తుంటారు. తాజాగా అలాంటిదే ఒక సన్నివేశం జరిగింది. ఒక సినిమా ఈవెంట్లో డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు నిర్మాతలను ఉద్దేశించి చేసిన కామెంట్స్ ఫుల్ వైరల్గా మారాయి.
'లిటిల్ హార్ట్స్' ఫేమ్ మౌళి ప్రధాన పాత్రలో తెరకెక్కిన 'డీఎన్కే' ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ గురువారం హైదరాబాద్లో జరిగింది. మైత్రి మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్పై ఈ చిత్రం రూపొందింది. అయితే ఈ మధ్య కాలంలో మైత్రి రూపొందించిన సినిమా ఫంక్షన్లకు బుచ్చిబాబు వస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో తాజా డీఎన్కే ఈవెంట్కు సైతం హాజరైయ్యారు. అయితే పిలిచినప్పుడల్లా ఈవెంట్లకు వస్తుండడంపై నిర్మాతలను ఉద్దేశించి బుచ్చిబాబు సరదా కామెంట్లు చేశారు.
రూ. 10 వేలు ఇచ్చినా ఫ్లాట్ కొనేవాడిని
'మీరు పిలిచిన ప్రతి ఈవెంట్కు వస్తున్నాను. ఒక్కో ఈవెంట్కు పది వేలు ఇచ్చినా, ఇప్పటికి కోకాపేటలో ఫ్లాట్ కొనేవాడిని. కానీ ఫ్రీగా వస్తున్నా. తర్వాత వచ్చే వేరే ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్కి అయినా పేమెంట్ ఇప్పించండి. అయితే మీరు పిలిచినప్పుడు రాకపోతే కొడతారో, తిడతారో (నవ్వుతూ) అని ప్రతిసారి ఈవెంట్కు రావాల్సి వస్తుంది' అని బుచ్చిబాబు ఈవెంట్లో నవ్వులు పూయించారు.
లిటిల్ హార్ట్స్ చూసి 36 గంటలు నిద్రపోలేదు: శ్రీవిష్ణు
ఈవెంట్కు హాజరైన హీరో శ్రీవిష్ణు సైతం తనదైన శైలిలో ఛలోక్తులు విసిరారు. హీరో మౌళి గురించి మాట్లాడుతూ తనకు ఇంత టాలెంట్ ఉందని తాను ఊహించలేదని శ్రీవిష్ణు అన్నారు. మూవీకి సంబంధించిన అన్ని విభాగాలను పరిశీలిస్తూ, ఔట్పుట్ బెటర్గా వచ్చేలా మౌళి చూసుకుంటారని అన్నారు. డీఎన్కే సినిమా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనుల కోసం చిత్రబృందం 36 గంటల పాటు నిద్రలేకుండా కష్టపడిందని హీరో మౌళి అన్నారు. దీనిపై హీరో శ్రీ విష్ణు మాట్లాడుతూ తాను కూడా మౌళి నటించిన 'లిటిల్ హార్ట్స్' చూసి 36 గంటలు పాటు నవ్వుకున్నానని (నవ్వుతూ) అన్నారు. ఇక 'డీఎన్కే' కూడా అదే స్థాయిలో విజయం సాధించాలని శ్రీవిష్ణు ఆకాంక్షించారు.
సినిమా విషయానికొస్తే లిటిల్ హార్ట్స్ విజయం తర్వాత మౌళి చేస్తున్న రెండో చిత్రమిది. ఇందులో మౌళికి జోడీగా సుస్మితా శెట్టి నటిస్తున్నారు. వైజాగ్ బ్యాక్డ్రాప్లో సాగే వినోదాత్మక చిత్రంగా ఇది రూపొందింది. ఇందులో మౌళి తనదైన కామెడీ టైమింగ్తో ఆడియెన్స్ను నవ్వించేందుకు రెడీ అయిపోయినట్లు ట్రైలర్ చూస్తుంటేనే తెలుస్తుంది. సీనియర్ నటులు అలీ, రఘబాబు, రజిత, తతదిరులు కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. దీనికి శ్రీను కంబాల దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం నవంబర్ 13న రిలీజ్ కానుంది.
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