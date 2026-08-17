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'నేను రాసిన ఫస్ట్ స్టోరీ రవితేజ కోసమే' - నెక్ట్స్ ప్రాజెక్ట్​పై బుచ్చిబాబు హింట్ ఇచ్చారా!

రవితేజపై ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేసిన బుచ్చిబాబు - మీ కోసం రాసిన కథను త్వరలో వినిపిస్తానని వెల్లడి

Buchi babu Raviteja Combo
రవితేజ-బుచ్చిబాబు కాంబో (Source: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 17, 2026 at 12:18 PM IST

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Buchi babu On Raviteja: 'పెద్ది' రిలీజై దాదాపు 2 నెలలపైనే అయింది. కానీ డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు నెక్ట్స్ ప్రాజెక్టుపై ఇంకా క్లారిటీ రాలేదు. హీరో మహేశ్​బాబుకు ఇప్పటికే కథను వినిపించారని అప్పట్లో వార్తలు తెగ వినిపించినప్పటికీ అది ప్రచారానికే పరిమితమైంది. ఇటీవల మెగాస్టార్ చిరంజీవితో కూడా మూవీని చేసే ప్లాన్​లో బుచ్చిబాబు ఉన్నారని రూమర్స్ సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొట్టాయి. తాజాగా ఆయన కొత్త సినిమాపై మరో చర్చ మొదలైంది.

ఆదివారం రాత్రి మాస్ మహారాజా రవితేజ హీరోగా తెరకెక్కిన 'ఇరుముడి' సినిమా ప్రీ-రిలీజ్ వేడుకకు బుచ్చిబాబు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు ఫిలింనగర్‌లో హాట్ టాపిక్‌గా మారాయి. రవితేజపై తనకు ఉన్న అభిమానాన్ని ఈ సందర్భంగా బుచ్చిబాబు గుర్తు చేశారు. తాను రచయితగా రాసిన మొట్టమొదటి కథ పూర్తిగా రవితేజను దృష్టిలో పెట్టుకునే రాసినట్లు చెప్పుకొచ్చారు. ఆ కథను త్వరలోనే రవితేజకు వినిపిస్తానని వెల్లడించారు. ఈ కామెంట్స్​తో బుచ్చిబాబు నెక్ట్స్ ప్రాజెక్ట్ రవితేజ తోనే చేస్తారని హింట్ ఏమైనా ఇచ్చారా? అని నెట్టింట చర్చ నడుస్తోంది. దీంతో ఇద్దరి కాంబినేషన్​లో వచ్చే సినిమాపై అభిమానులు తెగ చర్చించుకుంటున్నారు.

మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ హీరోగా తెరకెక్కిన 'పెద్ది' సినిమాతో బుచ్చిబాబు సానా బాక్సాఫీస్ వద్ద సెన్సేషన్ సృష్టించారు. ఈ చిత్రం ఘన విజయం సాధించడంతో ఆయనతో సినిమా చేయడానికి టాలీవుడ్‌లోని టాప్ ప్రొడక్షన్ హౌస్‌లు, ప్రముఖ హీరోలు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. అయితే 'పెద్ది' తర్వాత తన తదుపరి ప్రాజెక్ట్ ఎవరితో ఉంటుందనే దానిపై బుచ్చిబాబు ఇప్పటివరకు ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు. ప్రస్తుతం ఆయన ఏ ప్రాజెక్ట్‌ను ఫైనల్ చేయలేదని తెలుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో రవితేజ కోసం తాను రాసిన పాత కథను బయటికి తీయడం, త్వరలోనే ఆయనకు నరేషన్ ఇస్తానని చెప్పడం అభిమానులు తెగ సంబరపడిపోతున్నారు. ఒకవేళ ఈ కాంబినేషన్ కనుక సెట్ అయితే టాలీవుడ్‌లో ఇదొక హై-వోల్టేజ్ మాస్ యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్‌గా నిలవడం ఖాయమన్న అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది.

'చికుబుకు రైలు' సాంగ్ పాడిన జీవీ ప్రకాశ్

ఇరుముడి సినిమా టైటిల్​లో పాజిటివ్ వైబ్ ఉందని బుచ్చిబాబు అన్నారు. చాలా సంవత్సరాల క్రితం వచ్చిన 'అయ్యప్పస్వామి మహాత్మ్యం' అనే సినిమా పెద్ద హిట్ అయిందనీ, ఆ సినిమా మాదిరిగానే 'ఇరుముడి' కూడా చాలా పెద్ద విజయం సాధించాలని బుచ్చిబాబు ఆకాంక్షించారు. డైరెక్టర్ శివనిర్వాణ సినిమాలు, ఆయన మూవీల్లో ఉండే మ్యూజిక్ తనకు ఎంతో ఇష్టమని అన్నారు. అదే విధంగా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ జీవీ ప్రకాశ్ గురించి మాట్లాడుతూ 'పెద్ది సినిమా చేసే టైమ్​లో ఏ.ఆర్. రెహమాన్ నాకు చాలా సార్లు జీవీ ప్రకాశ్ గురించి చెప్పారు. 'జెంటిల్​మేన్' మూవీలో సాంగ్ 'చికుబుకు చికుబుకు రైలు' స్టార్టింగ్​లో ఓ చిన్నపిల్లాడు చాలా క్యూట్​గా పాడతాడు. ఆ పాట పాడింది ఎవరో కాదు జీవీనే అని రెహమాన్ చెప్పారు. జీవీ ప్రకాశ్ కుమార్ మ్యూజిక్ చాలా బాగుంటుంది. భవిష్యత్తులో ఆయనతో కలిసి సినిమా చేయాలని కోరుకుంటున్నాను' అని బుచ్చిబాబు పేర్కొన్నారు.

రవితేజ కోసం ఎంతోమంది యంగ్ డైరెక్టర్స్ కథలు సిద్ధం చేసుకుంటూ ఉంటారు. రవితేజ అలా అవకాశం ఇచ్చిన వారిలో సురేందర్​రెడ్డి, హరీశ్ శంకర్, గోపిచంద్ మలినేని, బాబీ, సంపత్ నంది ఇలా పెద్ద లిస్టే ఉంది. వీరంతా ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో ప్రముఖ డైరెక్టర్లుగా రాణిస్తున్నారు. ఈ లెక్కన రవితేజతో సినిమా చేయాలంటే డైరెక్టర్​కు టాలెంట్ ఒక్కటి ఉంటే చాలని స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది.

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