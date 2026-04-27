అఖిల్ 'లెనిన్'కు పోటీగా రామ్చరణ్ 'పెద్ది'- బాక్సాఫీస్ క్లాష్ తప్పేలా లేదుగా!
సస్పెన్స్కు ఫుల్స్టాప్- పెద్ది రిలీజ్ డేట్ చెప్పేసిన దర్శకుడు బుచ్చిబాబు- కన్ఫ్యూజన్లో లెనిన్ మేకర్స్!
Published : April 27, 2026 at 10:02 AM IST
Peddi Release Date : మెగాఫ్యాన్స్ ఉత్కంఠతకు దర్శకుడు బుచ్చిబాబు సాన తాజాగా తెరదించారు. రామ్చరణ్ లీడ్ రోల్లో ఆయన తెరకెక్కిస్తున్న పెద్ది సినిమా రిలీజ్ డేట్ను రివీల్ చేసేశారు. ఈ సినిమా జూన్లో వస్తుందని మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించినా, తేదీ మాత్రం చెప్పలేదు. కానీ, తాజాగా ఓ సినిమా ఈవెంట్లో పాల్గొన్న బుచ్చిబాబు ఈ సినిమా థియేటర్లలోకి రానున్న తేదీని స్టేజ్పైనే చెప్పేసి సస్పెన్స్కు తెరదించారు.
పెద్ది ఎప్పుడంటే?
తమిళ స్టార్ హీరో ధనుష్ హీరోగా తెరకెక్కిన లేటెస్ట్ సినిమా కర. ఈ చిత్రానికి విఘ్నేశ్ రాజా దర్శకత్వం వహించారు. ఇందులో మమిత బైజు హీరోయిన్గా నటించారు. ఈ సినిమా ఏప్రిల్ 30న వరల్డ్వైడ్ గ్రాండ్గా రిలీజ్ కానుంది. ఈ క్రమంలో మేకర్స్ హైదరాబాద్లో ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో పెద్ది డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు పాల్గొన్నారు. ఆయన వేదికపై మాట్లాడిన అనంతరం పెద్ది సినిమా రిలీజ్ డేట్ చెప్పాలంటూ ఫ్యాన్స్ అడిగారు. దీంతో 'జూన్ 25న వస్తుంది' అని రివీల్ చేశారు. దీంతో మెగా ఫ్యాన్స్ హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారు.
మరి లెనిన్ పరిస్థితేంటి?
అక్కిల్ అక్కినేని హీరోగా మురళీ కిషోర్ అబ్బూరు 'లెనిన్' సినిమా తెరకెక్కిస్తున్నారు. భగ్య శ్రీ భోర్సే హీరోయిన్. ఇప్పటికే రిలీజ్ కావాల్సిన ఈ సినిమా పలు కారణాల వల్ల ఆలస్యం అవుతూ వస్తోంది. ఎట్టకేలకు మే 01న రిలీజ్ కానున్నట్లు మేకర్స్ గతంలో ప్రకటించారు. అయితే పెద్ది సినిమా ఏప్రిల్ 30న రానున్నట్లు మొదట ప్రకటన వచ్చింది. దీంతో బాక్సాఫీస్ వద్ద కాంపిటీషన్ ఉండకూడదన్న ఉద్దేశంతో లెనిన్ను వాయిదా వేసుకున్నారు.
ఏప్రిల్ 30న పెద్ది వస్తుందన్న ఉద్దేశంతో లెనిన్ సినిమాను జూన్ 26కు షిఫ్ట్ చేస్తున్నట్లు మేకర్స్ గత నెలలోనే అనౌన్స్ చేశారు. అయితే ఆ తర్వాత పెద్ది కూడా వాయిదా పడింది. ఏప్రిల్ 30 నుంచి ఇది జూన్కు పోస్ట్పోన్ అయ్యింది. మేకర్స్ అధికారికంగా డేట్ చెప్పలేదు. కానీ తాజాగా బుచ్చిబాబు జూన్ 25 అని విడుదల తేదీని రివీల్ చేశారు. అంటే ఒక్కో రోజు గ్యాప్లో లెనిన్- పెద్ది రానున్నాయన్న మాట! దీంతో మళ్లీ ఈ రెండు సినిమాల రిలీజ్ షెడ్యూలింగ్ బాక్సాఫీస్ క్లాష్ అయ్యేలా ఉంది.
#LENIN will now arrive on June 26th, 2026. ❤️🔥#LeninOnJune26th @AkhilAkkineni8 #BhagyashriBorse @iamnagarjuna @vamsi84 @musicthaman @KishoreAbburu @NavinNooli @artkolla @leonbrittodp @pramodactor1 @brindhagopal1 @AnnapurnaStdios #ManamEnterprisesLLP @SitharaEnts @tseriessouth pic.twitter.com/EB9Y6c30Ip— Annapurna Studios (@AnnapurnaStdios) March 28, 2026
మళ్లీ కాంప్రమైజ్ అవుతుందా?
ఇప్పటికే పెద్ది కోసం లెనిన్ కాంప్రమైజ్ అయ్యింది. బాక్సాఫీస్ వద్ద పోటీ ఉండకూడని విడుదల వాయిదా వేసుకుంది. కానీ ఇప్పడు మళ్లీ పెద్ది మేకర్స్ లెనిన్ కంటే ఒక్క రోజు ముందు సినిమాను థియేటర్లలోకి తీసుకురావాలని ప్లాన్ చేశారు. దీంతో లెనిన్ మళ్లీ కాంప్రమైజ్ అవుతుందా? అనేది ఆసక్తిగా మారింది. ఏం జరుగుతుందో చూడాలి మరి!