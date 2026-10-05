చిరంజీవి - బాలకృష్ణ మల్టీస్టారర్పై బోయపాటి శీను ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్!
ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్గా మారిన చిరు - బాలయ్య మల్టీస్టారర్ - చేస్తే వేరే లెవెల్లో ఉంటుందంటున్న బోయపాటి శీను
Published : October 5, 2026 at 5:08 PM IST
Boyapati On Chiranjeevi Balakrishna Multistarrer : టాలీవుడ్లో మెగాస్టార్ చిరంజీవి - నందమూరి బాలకృష్ణ క్రేజ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. వీరి సినిమాలు థియేటర్లో రిలీజ్ అవుతున్నాయంటే ఫ్యాన్స్ ఆనందానికి అవధులు ఉండవు. అలాంటిది ఈ ఇద్దరూ బిగ్ స్టార్స్ ఒకే ఫ్రేమ్లో కనిపిస్తే థియేటర్లో పూనకాలు రావడం ఖాయం. ఇప్పుడు బిగెస్ట్ మల్టీస్టారర్ గురించి మాస్ డైెరెక్టర్ బోయపాటి శీను ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. చిరంజీవి, బాలకృష్ణ కాంబోలో కచ్చితంగా సినిమా రావాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు. ఆ సినిమా చేసే అవకాశం వస్తే అంతకన్నా అదృష్టం ఏం ఉంటుందన్నారు.
సోమవారం తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామివారిని కుటుంబ సమేతంగా దర్శించుకున్న అనంతరం బోయపాటి విలేకరులతో మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, టాలీవుడ్ దేశంలో ఇప్పుడు టాప్లో ఉందని, అలాంటి పరిశ్రమకు చిరంజీవి, బాలకృష్ణ, వెంకటేష్, నాగార్జున నాలుగు బలమైన స్తంభాలన్నారు. వారిలో ఇద్దరు అగ్ర కథానాయకులతో సినిమా చేయాలంటే అదృష్టం ఉండాలన్నారు. ఆ సినిమా చేస్తే వేరే లెవల్లో ఉండాలన్నారు. చిరంజీవి, బాలకృష్ణ సినిమాలు, తన సినిమాలు చూసుకొని ముందుకెళ్తామన్నారు. ఇద్దరు స్టార్స్ తో సినిమా తప్పకుండా చేస్తానన్నారు.
Director #BoyapatiSrinu has confirmed that #Akhanda3 is definitely happening with Nandamuri Balakrishna. Speaking at Tirumala, Boyapati said that the third installment will be announced officially soon, once again bringing the hugely successful Balakrishna-Boyapati combination together. https://t.co/nVE0gbACZn— Filmyscoops (@Filmyscoopss) October 5, 2026
ఈ నెలాఖరున తన కొత్త సినిమాను ప్రకటిస్తానని బోయపాటి చెప్పారు. అలాగే, ‘అఖండ 3’ ప్రాజెక్ట్ గురించి కూడా అప్డేట్ ఇచ్చారు. ఈ సినిమా కచ్చితంగా ఉంటుందని, సరైన సమయంలో బాలకృష్ణతో కలిసి వివరాలు వెల్లడిస్తానని తెలిపారు.
50 ఏళ్ల వేడుకల్లో చిరు సవాల్
నందమూరి బాలకృష్ణ సినిమాల్లోకి వచ్చి 50 వసంతాల ప్రస్థానాన్ని పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా నిర్వహించిన వేడుకకు మెగాస్టార్ చిరంజీవి ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఆ వేదికపైనే చిరంజీవి మాట్లాడుతూ, మంచి కథ సిద్ధమైతే బాలయ్యతో కలిసి నటించడానికి తాను సిద్ధంగా ఉన్నానని ప్రకటించారు. అంతేకాకుండా, అక్కడే ఉన్న దర్శకుడు బోయపాటి శ్రీను వైపు చూస్తూ 'మా ఇద్దరినీ ఒకే ఫ్రేమ్లో నిలబెట్టి, ఇద్దరి ఇమేజ్కు సరిపోయే భారీ యాక్షన్ కథను సిద్ధం చేసే ధైర్యం నీకు ఉందా?' అంటూ బహిరంగ సవాల్ విసిరారు. అప్పటి నుంచి అటు మెగా, నందమూరి అభిమానులు ఈ కాంబినేషన్ ఎప్పుడు పట్టాలెక్కుతుందా అని ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.