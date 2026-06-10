టాలీవుడ్తో భారతీరాజాకు బలమైన బంధం- తెలుగులో ఆయన తీసిన సినిమాలు ఇవే!
తెలుగులో 'సీతాకోకచిలుక', 'పదహారేళ్ల వయసు' వంటి క్లాసిక్స్తో సంచలనం- డబ్బింగ్ చిత్రాలు, నటుడిగానూ తెలుగు ప్రేక్షకులను అలరించిన దిగ్గజ దర్శకుడు
Published : June 10, 2026 at 12:53 PM IST
Bharathiraja Telugu Movies List : తమిళ సినీ పరిశ్రమలో గ్రామీణ కథలకు కొత్త నిర్వచనం చెప్పిన దర్శకుడు భారతీరాజా. పల్లె జీవనశైలి, మానవ సంబంధాలు, ప్రేమ, సామాజిక అంశాలను అత్యంత సహజంగా వెండితెరపై ఆవిష్కరించి ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించుకున్నారు. ప్రధానంగా తమిళ చిత్రాలకే పరిమితమైన ఆయన ప్రభావం తెలుగు ప్రేక్షకులపై కూడా గాఢంగా పడింది. నేరుగా తెలుగు సినిమాలు తెరకెక్కించడమే కాకుండా, ఆయన రూపొందించిన అనేక తమిళ చిత్రాలు డబ్బింగ్ రూపంలో ఇక్కడి ప్రేక్షకులను విశేషంగా ఆకట్టుకున్నాయి. ఇప్పుడు భారతీరాజా తుదిశ్వాస విడిచిన వేళ, తెలుగులో ఏఏ సినిమాలతో అలరించారో తెలుసుకుందాం.
'పదహారేళ్ల వయసు'తో తెలుగులోకి!
భారతీరాజా తెలుగులో దర్శకత్వం వహించిన సినిమాల సంఖ్య ఎక్కువ కాకపోయినా, వాటి ప్రభావం మాత్రం చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయింది. ఆయన తెరకెక్కించిన తొలి తెలుగు చిత్రం 'పదహారేళ్ల వయసు'. శ్రీదేవి, చంద్రమోహన్ ప్రధాన పాత్రల్లో వచ్చిన ఈ చిత్రం గ్రామీణ నేపథ్యంలో సాగిన ప్రేమకథతో అప్పటి ప్రేక్షకులను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంది. కథ చెప్పే తీరు, పాత్రల సహజత్వం ఈ సినిమాను ప్రత్యేకంగా నిలబెట్టాయి. తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో ఇది ట్రెండ్ సెట్టర్గా గుర్తింపు పొందింది.
ఆ తర్వాత వచ్చిన 'కొత్త జీవితాలు' కూడా గ్రామీణ భావోద్వేగాలకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చిన చిత్రమే. అయితే భారతీరాజాకు తెలుగులో అత్యంత గొప్ప గుర్తింపును తీసుకొచ్చిన చిత్రం మాత్రం 'సీతాకోకచిలుక'. కార్తీక్, అర్చన ప్రధాన పాత్రల్లో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ప్రేమకథగా మాత్రమే కాకుండా కళాత్మక విలువలతో కూడిన క్లాసిక్గా నిలిచింది. ఈ చిత్రానికి జాతీయ స్థాయిలో ఉత్తమ ప్రాంతీయ చిత్ర అవార్డు లభించగా, భారతీరాజాకు ఉత్తమ దర్శకుడిగా నంది అవార్డు దక్కింది. నేటికీ తెలుగు సినీ అభిమానులు ఈ సినిమాను ప్రత్యేకంగా గుర్తుచేసుకుంటారు.
ప్రతిభకు ఉదాహరణ ఆరాధన!
మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటించిన 'ఆరాధన' కూడా భారతీరాజా ప్రతిభకు మరో ఉదాహరణగా నిలిచింది. ప్రేమ, భావోద్వేగాలు, సంగీతం ప్రధాన బలాలుగా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రంలోని పాటలు అప్పట్లో విశేష ఆదరణ పొందాయి. అలాగే కృష్ణ హీరోగా వచ్చిన 'జమదగ్ని' ద్వారా యాక్షన్, రాజకీయ అంశాలను కూడా తనదైన శైలిలో ఆవిష్కరించగల దర్శకుడినని ఆయన నిరూపించారు.
తెలుగులో ఆయన తెరకెక్కించిన ఐదు స్ట్రెయిట్ చిత్రాల్లో మూడు చిత్రాలు ఘనవిజయాలు సాధించాయి. విజయాల శాతం పరంగా చూస్తే మంచి స్ట్రైక్ రేట్ను ఆయన నమోదు చేశారు. అయితే కమర్షియల్ విజయాల కంటే ఆయన చిత్రాల కళాత్మక విలువలే ఎక్కువగా చర్చకు వచ్చాయి. 'పదహారేళ్ల వయసు', 'సీతాకోకచిలుక' వంటి చిత్రాలు తెలుగు సినిమా చరిత్రలో మైలురాళ్లుగా నిలిచిపోయాయి.
డబ్బింగ్ సినిమాలో కూడా!
దర్శకుడిగా మాత్రమే కాకుండా, తమిళంలో రూపొందించిన ఆయన ఎన్నో చిత్రాలు డబ్బింగ్ రూపంలో తెలుగు ప్రేక్షకులను అలరించాయి. కమల్ హాసన్, శ్రీదేవి జంటగా నటించిన 'ఎర్ర గులాబీలు' ఆ కాలంలోనే సైకో థ్రిల్లర్ జానర్కు కొత్త ఊపునిచ్చింది. సస్పెన్స్ ప్రధానంగా సాగిన 'టిక్ టిక్ టిక్' కూడా మంచి ఆదరణ పొందింది. ప్రేమకథల విభాగంలో 'యువతరం పిలిచింది' తెలుగు యువతను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంది. ఇళయరాజా సంగీతం, భావోద్వేగభరిత కథనం ఈ చిత్రాన్ని చిరస్మరణీయంగా మార్చాయి. ఇక కమల్ హాసన్, శ్రీదేవి నటించిన 'వసంత కోకిల' గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. హృదయాలను కదిలించిన ఈ చిత్రం తెలుగు ప్రేక్షకులను కన్నీళ్లు పెట్టించింది. ఇప్పటికీ అత్యుత్తమ విషాద ప్రేమకథల్లో ఒకటిగా ఈ సినిమా పేరు వినిపిస్తూనే ఉంటుంది.
భారతీరాజా కేవలం గ్రామీణ కథల దర్శకుడే అనే అభిప్రాయాన్ని కూడా తన సినిమాల ద్వారా చెరిపేశారు. 'ఎర్ర గులాబీలు' వంటి సైకో థ్రిల్లర్లను తెరకెక్కించి తన బహుముఖ ప్రజ్ఞను చాటుకున్నారు. సామాజిక సమస్యలపై కూడా ఆయన సినిమాలు చర్చకు దారితీశాయి. కుల వివక్ష వంటి సున్నితమైన అంశాలను స్పృశిస్తూ తీసిన చిత్రాలు అప్పట్లో పెద్ద చర్చనీయాంశమయ్యాయి. ఇటీవలి కాలంలో నటుడిగానూ భారతీరాజా తెలుగు ప్రేక్షకులను పలకరించారు. ధనుష్ నటించిన 'తిరుచిత్రంబలం' డబ్బింగ్ వెర్షన్లో తాత పాత్రలో ఆయన నటన ప్రశంసలు అందుకుంది. అలాగే 'ఈశ్వరన్', 'నమ్మ వీట్టు పిళ్లై' వంటి చిత్రాల్లోనూ కీలక పాత్రలతో ఆకట్టుకున్నారు. తమిళ సినీ పరిశ్రమలో విప్లవాత్మక మార్పులకు నాంది పలికిన భారతీరాజా, తెలుగులో తక్కువ సినిమాలు చేసినప్పటికీ ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో శాశ్వత స్థానం సంపాదించుకున్నారు.
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