భారతీరాజా పరిచయం చేసిన హీరోయిన్లు, హీరోలు వీరే- సినిమాను స్టూడియోల నుంచి పల్లెబాట పట్టించిన దర్శక దిగ్గజం
స్టూడియోల నుంచి పల్లె బాట పట్టించిన దర్శక దిగ్గజం భారతీరాజా- హీరోయిన్లు, హీరోలు, క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టులతో పాటు పలువురు దర్శకులకు జీవితం ఇచ్చిన గురువు
Published : June 10, 2026 at 11:53 AM IST
Bharathiraja Introduced Heros Heroines List : భారతీయ సినీ చరిత్రలో గ్రామీణ నేపథ్య కథలకు కొత్త అందాన్ని పరిచయం చేసిన దర్శకుల్లో భారతీరాజా పేరు ప్రత్యేకంగా నిలుస్తుంది. స్టూడియోల నాలుగు గోడల మధ్యే పరిమితమైన సినిమాను పచ్చని పల్లెల్లోకి తీసుకెళ్లి ప్రేక్షకులకు సహజత్వాన్ని పరిచయం చేసిన దర్శక శిఖరం ఆయన. అయితే దర్శకుడిగా మాత్రమే కాకుండా, ఎంతో మంది కొత్త నటీనటులను వెండితెరకు పరిచయం చేసి వారిని స్టార్లుగా తీర్చిదిద్దిన గురువుగా కూడా భారతీరాజా చిరస్థాయిగా గుర్తుండిపోతారు. అయితే భారతీరాజా కన్నుమూసిన నేపథ్యంలో ఎవరెవరిని పరిచయం చేశారో గుర్తుచేసుకుందాం.
ప్రత్యేకంగా హీరోయిన్ల విషయంలో ఆయన చూపు ఎంతో ప్రత్యేకం. కొత్త ముఖాలను వెతికి పట్టుకుని వారికి అవకాశాలు ఇవ్వడం, వారి ప్రతిభను వెలికితీయడం ఆయనకు అలవాటుగా ఉండేది. ఆయన పరిచయం చేసిన పలువురు తెలుగు నటీమణులు తర్వాత దక్షిణాది సినీ పరిశ్రమను ఏలిన స్టార్లుగా ఎదిగారు. అంతే కాదు హీరోయిన్ల పేర్లను 'R' అక్షరంతో మార్చి అదృష్టాన్ని తెచ్చిపెట్టడం ఆయన ప్రత్యేకత.
విజయశాంతిని పరిచయం చేసింది ఆయనే!
తెలుగు ప్రేక్షకులకు లేడీ సూపర్స్టార్గా చిరస్మరణీయమైన విజయశాంతిని భారతీరాజానే వెండితెరకు పరిచయం చేశారు. అసలు పేరు శాంతి అయిన విజయశాంతి, 1980లో వచ్చిన 'కల్లుక్కుళ్ ఈరమ్' చిత్రంతో సినీ రంగంలోకి అడుగుపెట్టారు. అనంతరం టాలీవుడ్లో యాక్షన్ చిత్రాలతో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుని అగ్ర కథానాయికగా ఎదిగారు.
- రాధిక- రాధికా శరత్కుమార్ను కూడా భారతీరాజానే 1978లో వచ్చిన 'కిళక్కే పోగుమ్ రైల్' చిత్రం ద్వారా పరిచయం చేశారు. ఆ తర్వాత తెలుగు, తమిళ భాషల్లో అగ్ర కథానాయికగా రాణించిన ఆమె చిరంజీవి, బాలకృష్ణ వంటి స్టార్ హీరోల సరసన అనేక విజయవంతమైన చిత్రాల్లో నటించారు.
- ముచ్చెర్ల అరుణ- తెలుగు ప్రేక్షకులకు సుపరిచితమైన ముచ్చెర్ల అరుణను భారతీరాజా నేరుగా తెలుగులో తెరకెక్కించిన క్లాసిక్ ప్రేమకథ 'సీతాకోకచిలుక' ద్వారా హీరోయిన్గా పరిచయం చేశారు. ఈ చిత్రం అప్పట్లో యువతను విశేషంగా ఆకట్టుకుని ట్రెండ్సెట్టర్గా నిలిచింది.
- రాధ- 'అలైగల్ ఓయివతిల్లై' చిత్రంతో వెండితెరకు వచ్చిన రాధ, ఆ తర్వాత తెలుగు చిత్రసీమలో దాదాపు దశాబ్దం పాటు అగ్ర కథానాయికగా వెలుగొందారు. చిరంజీవి, బాలకృష్ణ, నాగార్జున, వెంకటేష్ వంటి స్టార్ హీరోల సరసన ఎన్నో విజయవంతమైన చిత్రాల్లో నటించారు.
- రేవతి- రేవతిని 'మణ్ వాసనై' చిత్రం ద్వారా ప్రేక్షకులకు పరిచయం చేసిన భారతీరాజా, ఆమెలోని నటన సామర్థ్యాన్ని ప్రపంచానికి చూపించారు. అలాగే రతీ అగ్నిహోత్రిని 'పుతియ వార్పుగళ్' చిత్రం ద్వారా సినీ రంగంలోకి తీసుకొచ్చారు. ప్రియమణిని 'కనలాల్ కైదు సెయ్' ద్వారా వెండితెరకు పరిచయం చేసి, తర్వాత ఆమె జాతీయ ఉత్తమ నటిగా ఎదగడం విశేషం. రేఖ, రంజిత, సుకన్య, ఉమ శంకరి, రియా సేన్ వంటి నటీమణులకు కూడా ఆయన అవకాశాలు కల్పించారు.
హీరోలు ఎవరెవెరంటే?
హీరోల విషయానికి వస్తే, టాలీవుడ్ ప్రేక్షకులకు స్టార్ కమెడియన్గా సుపరిచితుడైన సుధాకర్ను భారతీరాజానే హీరోగా పరిచయం చేశారు. 'కిళక్కే పోగుమ్ రైల్' ద్వారా తమిళంలో హీరోగా ఎంట్రీ ఇచ్చిన సుధాకర్, తర్వాత తెలుగులో తనదైన ముద్ర వేశారు. కార్తీక్ను 'అలైగల్ ఓయివతిల్లై' ద్వారా హీరోగా పరిచయం చేసిన భారతీరాజా, ఆయనను తర్వాత "నవరస నాయగన్"గా ఎదిగేలా చేశారు. తన కుమారుడు మనోజ్ భారతీరాజాను 'తాజ్ మహల్' చిత్రంతో హీరోగా పరిచయం చేశారు. పాండియన్ను 'మణ్ వాసనై' ద్వారా, రాజాను 'కడలోర కవితైగళ్' ద్వారా సినీ రంగానికి అందించారు.
భారతీరాజా స్కూల్ నుంచి ఇంకెవరు?
కేవలం హీరోలు, హీరోయిన్లే కాదు. సహాయ నటులు, విలన్లకు కూడా భారతీరాజా జీవితాన్ని ఇచ్చారు. విలన్ పాత్రలతో గుర్తింపు పొందుతున్న సత్యరాజ్ను 'ముదల్ మరియాదై'లో ప్రధాన పాత్రలో చూపించి ఆయన కెరీర్కు కొత్త మలుపు తిప్పారు. నెపోలియన్ను 'పుదు నెల్లు పుదు నాత్తు' ద్వారా, నిళల్గల్ రవిని 'నిళల్గల్' ద్వారా పరిచయం చేశారు. తమిళ చిత్రసీమలో ప్రముఖ హాస్యనటుడిగా పేరు తెచ్చుకున్న జనకరాజ్ను కూడా ప్రేక్షకులకు అందించింది భారతీరాజానే. అంతేకాదు, ఆయన వద్ద సహాయ దర్శకులుగా పనిచేసిన పలువురు తర్వాత ప్రముఖ దర్శకులుగా, నటులుగా ఎదిగారు. కె. భాగ్యరాజ్, మణివణ్ణన్, మనోబాల వంటి వారు భారతీరాజా పాఠశాల నుంచి వచ్చిన ప్రతిభావంతులే. ఇలా ఒక దర్శకుడిగా మంచి సినిమాలు అందించడమే కాకుండా, ఎన్నో ఆణిముత్యాల్లాంటి నటీనటులను భారతీయ సినీ పరిశ్రమకు అందించిన అరుదైన ఘనత భారతీరాజాదే. ఆయన ఇక లేరనే వార్త సినీ అభిమానులను కలచివేసినా, ఆయన పరిచయం చేసిన తారలు, ఆయన సృష్టించిన క్లాసిక్స్, ఆయన చూపిన మార్గం మాత్రం తరతరాల పాటు చిరస్థాయిగా నిలిచి ఉంటాయి.