'ఇది పాన్ఇండియా కాదు అంతకుమించి'- బన్నీ సినిమాపై అట్లీ క్రేజీ అప్డేట్

అల్లు అర్జున్​- అట్లీ సినిమాపై ఇండస్ట్రీలో క్రేజీ బజ్- AA22xA6 మూవీతో కొత్త టార్గెట్​లు ఫిక్స్ చేసుకున్న డైరెక్టర్- వాళ్లంతా ఆశ్యర్యపోవాల్సిందేనట!

Allu Arjun Atlee Movie Update
Allu Arjun Atlee Movie Update (ETV Bharat, ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 2, 2026 at 10:59 AM IST

3 Min Read
Allu Arjun Atlee Movie Update : రో రోజుకు సినిమాల రేంజ్​ మారుతూ వస్తుంది. రీజనల్​గా విడుదలయ్యే సినిమాలు క్రమంగా పాన్​ఇండియా, పాన్​ వరల్డ్​ స్థాయికి చేరాయి. ఇదే దిశలో ఇప్పుడు ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ నటిస్తున్న నెక్స్ట్ పాన్ఇండియా మూవీ భారీ స్థాయిలో తెరకెక్కుతోంది. టాప్ డైరెక్టర్ అట్లీ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ ప్రాజెక్ట్‌ (AA22xA6 వర్కింగ్​ టైటిల్) షూటింగ్​ పనులు జోరుగా సాగుతున్నాయి. తాజాగా ఈ సినిమాను కేవలం భారతీయ సినీ చిత్రాలతో పోల్చలేమని, దీనికంటూ వరల్డ్​ వైడ్​గా భారీ గుర్తింపు దక్కుతుందని అట్లీ పేర్కొన్నారు. దీంతో సోషల్​ మీడియా అంతటా ఈ విషయంపై ఫుల్​ టాక్​ నడుస్తోంది.

పాన్​ఇండియా నుంచి ప్రపంచం వరకు
మూవీ డైరెక్టర్ అట్లీ ఈ సినిమాను హై లెవల్​ యాక్షన్​తో తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం సరిహద్దులు దాటి, భారతీయ సినిమాను ప్రపంచ వేదికపై నిలబెట్టేలా రూపొందించనున్నారు. అట్లీ ఈ ప్రాజెక్ట్​కు చాలా ప్రాధాన్యతను ఇస్తున్నారని ఈ విషయాన్ని ఆయనే తన సన్నిహితులతో షేర్​ చేసుకున్నారని సమాచారం. షారుక్ ఖాన్ నటించిన 'జవాన్' చిత్రంతో భారీ పాన్ఇండియా లెవెల్​లో హిట్ అందుకున్నారు. ఇప్పుడు పాన్​ఇండియా నుంచి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో తనదైన ముద్ర వేయాలనేది టార్గెట్​గా పెట్టుకున్నారు. అందుకు తగ్గట్లే ఎక్కడా తగ్గకుండా బన్నీ సినిమాను భారీ రేంజ్​లో తెరకెస్తున్నారు.

హాలీవుడ్ కూడా ఆశ్చర్యపోయేలా!
హాలీవుడ్​ సినిమాల రేంజ్​లో ఈ సినిమాను అట్లీ తెరకెక్కించాలని అనుకుంటున్నట్లు స్పష్టం చేశారు. అలానే ఈ సినిమా హాలీవుడ్ మూవీస్​కు ఏ మాత్రం తీసిపోదని అన్నారు. "హాలీవుడ్ చిత్రనిర్మాతలు కూడా నా విజన్​ గురించి ఆశ్చర్యపోయేలా, దీనిని ఒక ప్రత్యేకమైన భారతీయ చిత్రంగా రూపొందించాలనే ఏకైక లక్ష్యంతో నేను పనిచేస్తున్నాను " అని అట్లీ అతని సన్నిహితులతో ఓ సందర్భంలో చెప్పినట్లు తెలిసింది.

సినిమా విడుదలపై స్పష్టత
అయితే ఈ చిత్రాన్ని అనుకున్న విధంగా రూపొందించి తెరకెక్కిస్తే, ప్రపంచవ్యాప్తంగా తనకు ఓ ప్రత్యేకమైన గుర్తింపును తెచ్చుకుంటారు. దీంతో తన పేరును ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి వంటి అగ్రశ్రేణి భారతీయ చిత్రనిర్మాతల సరసన నిలబెడుతుందని ఆయన నమ్ముతున్నారు. రాజమౌళి ఇప్పటికే 'వారణాసి' చిత్రానికి విడుదల తేదీని ప్రకటించినప్పటికీ, అట్లీ తన సినిమా విడుదల ప్రణాళికల గురించి ఎటువంటి సమాచారం బయట పెట్టలేదు. దీని వెనక కారణం ఇదేనని పుకార్లు వినిపిస్తున్నాయి.

సినిమా విషయానికి వస్తే
ఇందులో బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ దీపికా పదుకొణె హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమా షూటింగ్​ పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. ఇందులో అల్లు అర్జున్​ పాత్ర యానిమేటెడ్​ వెర్షన్​లో డిఫరెంట్​ పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. ఈ మెగా ప్రాజెక్ట్‌ షూటింగ్‌ 2026 సెప్టెంబర్‌ వరకు సాగనుంది. థియేట్రికల్‌ రిలీజ్‌ మాత్రం 2027 సెకెండ్​ హాఫ్​లో ప్లాన్‌ చేస్తున్నారని సినీ వర్గాల బజ్‌. ఈ చిత్రంలో విజువల్​ ఎఫెక్ట్స్ భారీ స్థాయిలో ఉపయోగించనున్నట్లు తెలుస్తుంది. వివిధ అంతర్జాతీయ స్టూడియోలు దీని నిర్మాణంలో సహకరిస్తాయని ప్రచారాలు నడుస్తున్నాయి.

భారీ విజువల్‌ ఎఫెక్ట్స్‌, నెక్స్ట్ లెవల్‌ యాక్షన్‌ సీక్వెన్స్‌లతో ఇండియన్‌ సినిమా హిస్టరీలో ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకోనుందనే అంచనాలు ఉన్నాయి. ఈ భారీ సినిమాను సన్ పిక్చర్స్ బ్యానర్​పై కళానిధి మారన్ నిర్మిస్తున్నారు. మ్యూజిక్ డైరెక్టర్‌గా సాయి అభ్యంకర్ పనిచేస్తున్నారు.అయితే ఈ సినిమాలో తమిళ నటుడు విజయ్ సేతుపతి ఎంట్రీ ఉన్నట్లు ప్రచారం జరిగింది. ఓ కీలక పాత్రలో మెరిసే అవకాశముందని వార్తలు వచ్చాయి. ఆయన పాత్ర కోసం ఇప్పటికే ముంబయిలో కసర్తులు చేశారని బజ్‌ ఉంది.

