గుడ్న్యూస్ చెప్పిన అట్లీ- రెండోసారి తండ్రైన డైరెక్టర్- వెరైటీగా అనౌన్స్మెంట్!
రాకా మూవీటీమ్ నుంచి వరుస గుడ్న్యూస్లు- తాజాగా అట్లీ ఇంట్లో సంబరాలు
Published : April 20, 2026 at 12:15 PM IST
Atlee Kids : స్టార్ డైరెక్టర్ అట్లీ తన అభిమానులకు శుభవార్త చెప్పారు. తన భార్య ప్రియ రెండో బిడ్డకు జన్మనిచ్చినట్లు సోషల్ మీడియా వేదికగా ప్రకటన చేశారు. ఈ మేరకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో వినూత్నంగా పోస్టు చేశారు. తమ కుమారుడికి ఒక చిట్టి చెల్లెలు వచ్చిందనన్నట్లు అర్థం వచ్చేలా పోస్టర్ డిజైన్ చేశారు. దీంతో అట్లీ దంపతులకు సెలబ్రిటీలు, అభిమానులు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు. నజ్రియా, రష్మిక మందన్నా, కాజల్ అగర్వాల్, సమంత, నిషా అగర్వాల్ తదితరులు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు. కాగా, 2014లో చెన్నైలో అట్లీ- ప్రియ పెళ్లి జరిగింది. 2023లో ఈ జంటకు కొడుకు జన్మించాడు. ఆ చిన్నారికి మీర్ అనే పేరు నామకరణం చేశారు. ఇక ఈ దంపతులకు ఇప్పుడు కూతురు పుట్టింది.
రాకా నుంచి వరుస గుడ్న్యూస్లు
ప్రస్తుతం అట్లీ రాకా సినిమా తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఇందులో అల్లు అర్జున్ హీరోగా నటిస్తుండగా, బాలీవుడ్ బ్యూటీ దీపిక పదుకొణె హీరోయిన్ పాత్ర పోషిస్తున్నారు. అయితే ఈనెలలో మూవీటీమ్ నుంచి మూడు గుడ్న్యూస్లు వచ్చాయి. ఏప్రిల్ 08న మొదటిది బన్నీ పుట్టినరోజు సందర్భంగా సినిమా టైటిల్, ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు. ఆ తర్వాత రీసెంట్గా హీరోయిన్ దీపిక తమ సెకండ్ ప్రెగ్నెన్సీని కన్ఫర్మ్ చేశారు. తమ కూతురు దువాకు తమ్ముడు లేదా చెల్లెలు రాబోతున్నట్లు శుభవార్తను షేర్ చేసుకున్నారు. ఇప్పుడు డైరెక్టర్ అట్లీ తమకు కూతురు పుట్టినట్లు ప్రకటించారు. ఇలా ఈనెలలో రాకా టీమ్ నుంచి వరుస శుభవార్తలు వస్తున్నాయి.