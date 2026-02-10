ETV Bharat / entertainment

'తొమ్మిదిలో ఆ ఒక్క సినిమానే హై ఫీలింగ్ ఇచ్చింది - మిగిలినవి అంతంతే!'- అనిల్ రావిపూడి

'హై' సినిమా ఈవెంట్​లో అనిల్ రావిపూడి ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్- తన కెరీర్​లో హై ఫీల్ ఇచ్చిన సినిమా ఒక్కటేనట!- ఆ చిత్రం ఎంటో తెలుసా?

February 10, 2026

Anil Ravipudi Movies : టాలీవుడ్​లో వంద శాతం సక్సెస్​ రేట్ ఉన్న అతి కొంతమంది దర్శకుల్లో అనిల్ రావిపూడి ఒకరు. ఆయన ఏదైనా సినిమా మొదలెట్టారంటే అది హిట్ లిస్ట్​లో చేరిపోవాల్సిందే. 2015లో 'పటాస్' సినిమాతో దర్శకుడిగా అరంగేట్రం చేసిన ఆయన ఇప్పటిదాకా 9 సినిమాలు చేసి వరుస విజయాలు అందుకున్నారు. అలా గడిచిన 11ఏళ్లలో ఒక్క పరాజయం లేకుండా కెరీర్​లో టాప్​ స్పీడ్​లో దూసుకుపోతున్నారు. అయితే ఈ తొమ్మిదింట్లో ఆయనకు 'హై' ఫీలింగ్ ఇచ్చిన సినిమా మాత్రం ఒకటే ఉందట. రీసెంట్​గా ఓ సినిమా ఈవెంట్​లో మాట్లాడిన ఆయన ఈ మేరకు ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆ ఒక్కటి ఏదంటే?

అనిల్ రావిపూడి టీమ్​లో రైటర్​గా పనిచేసిన సాయి కృష్ణ ఇప్పుడు దర్శకుడిగా 'హై' (High) అనే సినిమా తెరకెక్కించారు. ఇందులో ఆయనే హీరోగా నటించి స్వయంగా నిర్మించారు. తాజాగా మూవీటీమ్ హైదరాబాద్​లో ప్రెస్‌మీట్‌లో నిర్వహించింది. ఈ మీట్​కు అనిల్ రావిపూడి హాజరయ్యారు. ఇందులో ఆయనకు 'సక్సెస్ అనేది ఎవరికైనా హై ఇస్తుంది. కానీ మీకు వరుసగా తొమ్మిదో బ్లాక్​బస్టర్​ వచ్చినా కూడా తొలి సినిమా పటాస్ అంత హై ఇస్తుందా?' అని యాంకర్ అడిగిన ప్రశ్నకు అనిల్ సమాధానం చెప్పారు.

తనకు హై ఇచ్చిన సినిమా పటాసే అన్నారు. అక్కడ్నుంచి ప్రతీ సినిమా విడుదలకు ముందు రోజు వణికిపోతున్నాను అని చెప్పారు. 'దర్శకుడిగా నన్ను పరిచయం చేసిన సినిమా కాబట్టి పటాస్ సక్సెస్ ఇచ్చిన​ హై వేరే లెవెల్​. కానీ ఆ తర్వాత ప్రతీ సినిమాకు హై లేదు. ప్రతీ సినిమాకు ముందు రోజు టెన్షన్ పడుతూ, పెద్ద హిట్ అయితే బాగుండు అనుకుటాను. హమ్మయ్య బయటపడిపోయాం అని అనుకోవడమే. నా లైఫ్​లో పటాస్​ సినిమాకే హై ఫీల్ అయ్యాను. ఆ తర్వాత దినదిన గండం, ఎలాంటి సినిమా చేయాలని భయమే ఉంది' అని అనిల్ రావిపూడి అన్నారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్​ అవుతోంది.

కాగా, 2015లో నందమూరి కల్యాణ్​రామ్ హీరోగా వచ్చిన పటాస్ సినిమా భారీ విజయం అందుకుంది. కామెడీ, పోలీస్ యాక్షన్ డ్రామాగా వచ్చిన ఈ సినిమా అటు కల్యాణ్​రామ్ కెరీర్​కూ మంచి టర్న్ ఇచ్చింది. ఇందులో సీనియర్ నటులు సాయికుమార్, అశుతోష్ రాణా కీలక పాత్రలు పోషించారు. శ్రుతి సోథి హీరోయిన్​గా నటించారు. ఎమ్​ ఎస్ నారాయణ, రఘు ఆయా పాత్రల్లో కనిపించారు.

