అనిల్ రావిపూడి అప్కమింగ్ ప్రాజెక్ట్పై ప్రచారం- ఎట్టకేలకు స్పందించిన డైరెక్టర్
హీరో వెంకటేశ్తో అనిల్ రావిపూడి నెక్ట్స్ మూవీ?- ఫహాద్ ఫాజిల్ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నట్టు ప్రచారం- ఈ ప్రచారాలపై స్పందించిన దర్శకుడు
Published : February 19, 2026 at 7:35 PM IST
Anil Ravipudi Next Movie : 2026 సంక్రాంతి కానుకగా విడుదలైన 'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు' సినిమాతో బ్లాక్బస్టర్ హిట్ను అందుకున్నారు దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి. ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైన్మెంట్గా తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ఆడియెన్స్ను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంది. ఈ క్రమంలోనే అనిల్ రావిపూడి తదుపరి సినిమాపై పెద్ద చర్చే జరుగుతుంది. తన తదుపరి చిత్రం ఎలా ఉండబోతుంది? ఎవరితో తీయనున్నారు? అనే ఉత్కంఠ ప్రేక్షకులలో రోజు రోజుకు పెరుగుతోంది.
వెంకటేశ్తో నెక్ట్స్ ప్రాజెక్ట్!
ఈ క్రమంలోనే అనిల్ రావిపూడి తన తర్వాతి చిత్రం, విక్టరీ వెంకటేశ్తో తెరకెక్కిస్తున్నట్లు ప్రచారం సాగుతోంది. గతేడాది బ్లాక్బస్టర్ 'సంక్రాంతికి వస్తున్నాం'కు సీక్వెల్గా ఈ సినిమా రూపొందనుందని, ఇందులో ఫహాద్ ఫాజిల్ కీలక పాత్ర పోషించనున్నట్లు సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం సాగుతోంది. అయితే ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం ఆయన భారీ రెమ్యూనరేషన్ డిమాండ్ చేశారని, అందుకే మూవీ టీమ్ తమిళ స్టార్ కార్తిని సంప్రదించినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. అలాగే ఈ సినిమాను 2027 సంక్రాంతికి థియేటర్లలో రిలీజ్ చేయాలని టార్గెట్గా పెట్టుకున్నట్లు కూడా ఇన్సైడ్ టాక్ వినిపించింది. అయితే ఈ ప్రచారాలపై దర్శకుడు అనిల్ స్పందించారు.
అధికారికంగా ప్రకటన
అయితే ఈ పుకార్లు సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతుండడంతో స్వయంగా అనిల్ రంగంలోకి దిగారు. ఆయన అప్కమింగ్ ప్రాజెక్ట్ గురించి కేవలం సోషల్ మీడియా అధికారిక ఖాతా ద్వారా మాత్రమే వెల్లడిస్తానని అన్నారు. అలాగే అధికారికంగా ధ్రువీకరించని, ఊహజనిత కథనాలను ప్రచారం చేయొద్దని రిక్వెస్ట్ చేశారు. తన ప్రాజెక్ట్ గురించి అధికారికంగా అనౌన్స్మెంట్ వచ్చే దాకా వేచి ఉండాలని కోరారు. అలాగే తన అప్కమింగ్ ప్రాజెక్ట్పై ప్రేక్షకులకు ఇంత ఆసక్తి చూపిస్తున్నందుకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు.