అనిల్​ రావిపూడి అప్​కమింగ్ ప్రాజెక్ట్​పై ప్రచారం- ఎట్టకేలకు స్పందించిన డైరెక్టర్

హీరో వెంకటేశ్​తో అనిల్ రావిపూడి నెక్ట్స్ మూవీ?- ఫహాద్​ ఫాజిల్ కీలక పాత్రలో​​ నటిస్తున్నట్టు ప్రచారం- ఈ ప్రచారాలపై స్పందించిన దర్శకుడు

Anil Ravipudi Reacted On Reports
Anil Ravipudi Reacted On Reports (ETV Bharat)
Published : February 19, 2026 at 7:35 PM IST

Anil Ravipudi Next Movie : 2026 సంక్రాంతి కానుకగా విడుదలైన 'మన శంకరవరప్రసాద్​ గారు' సినిమాతో బ్లాక్​బస్టర్​ హిట్​ను అందుకున్నారు దర్శకుడు అనిల్​ రావిపూడి. ఫ్యామిలీ ఎంటర్​టైన్​మెంట్​గా తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ఆడియెన్స్​ను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంది. ఈ క్రమంలోనే అనిల్​ రావిపూడి తదుపరి​ సినిమాపై పెద్ద చర్చే జరుగుతుంది. తన తదుపరి చిత్రం ఎలా ఉండబోతుంది? ఎవరితో తీయనున్నారు? అనే ఉత్కంఠ ప్రేక్షకులలో రోజు రోజుకు పెరుగుతోంది.

వెంకటేశ్​తో నెక్ట్స్​ ప్రాజెక్ట్​!
ఈ క్రమంలోనే అనిల్​ రావిపూడి తన తర్వాతి చిత్రం, విక్టరీ వెంకటేశ్​తో తెరకెక్కిస్తున్నట్లు ప్రచారం సాగుతోంది. గతేడాది బ్లాక్​బస్టర్ 'సంక్రాంతికి వస్తున్నాం'కు సీక్వెల్​గా ఈ సినిమా రూపొందనుందని, ఇందులో ఫహాద్​ ఫాజిల్​ కీలక పాత్ర పోషించనున్నట్లు సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం సాగుతోంది. అయితే ఈ ప్రాజెక్ట్​ కోసం ఆయన భారీ రెమ్యూనరేషన్ డిమాండ్​ చేశారని, అందుకే మూవీ టీమ్​ తమిళ స్టార్​ కార్తిని సంప్రదించినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. అలాగే ఈ సినిమాను 2027 సంక్రాంతికి థియేటర్లలో రిలీజ్ చేయాలని టార్గెట్​గా పెట్టుకున్నట్లు కూడా ఇన్​సైడ్ టాక్ వినిపించింది.​ అయితే ఈ ప్రచారాలపై దర్శకుడు అనిల్ స్పందించారు.

అధికారికంగా ప్రకటన
అయితే ఈ పుకార్లు సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతుండడంతో స్వయంగా అనిల్ రంగంలోకి దిగారు. ఆయన అప్​కమింగ్ ప్రాజెక్ట్ గురించి కేవలం సోషల్ మీడియా అధికారిక ఖాతా ద్వారా మాత్రమే వెల్లడిస్తానని అన్నారు. అలాగే అధికారికంగా ధ్రువీకరించని, ఊహజనిత కథనాలను ప్రచారం చేయొద్దని రిక్వెస్ట్​ చేశారు. తన ప్రాజెక్ట్ గురించి అధికారికంగా అనౌన్స్​మెంట్ వచ్చే దాకా వేచి ఉండాలని కోరారు. అలాగే తన అప్​కమింగ్ ప్రాజెక్ట్​పై ప్రేక్షకులకు ఇంత ఆసక్తి చూపిస్తున్నందుకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు.

