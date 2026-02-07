హీరోగా అనిల్ రావిపూడి, నిర్మాతగా అలీ- సినిమా కన్ఫార్మ్ అయ్యిందా?
అనిల్ రావిపూడి - అలీ కాంబోలో సినిమా!- దర్శకుడిని హీరోగా చేయాలని అడిగిన అలీ- వెంటనే అడ్వాన్స్ కూడా ఇచ్చేశారుగా!
Published : February 7, 2026 at 4:21 PM IST
Anil Ravipudi And Ali Movie : టాలీవుడ్లో ప్రస్తుతం ఎక్కువగా వినిపిస్తున్న పేరు అనిల్ రావిపూడి. ఆయన తీసిన సినిమాలు 100 శాతం స్టైక్ రేట్తో భారీ విజయాలు సాధించడమే ఇంతటి క్రేజ్కు కారణం. అలాంటి డైరెక్టర్తో సినిమా తీసేందుకు చాలా మంది నిర్మాతలు క్యూ కడతారు. కానీ అందరికీ ఆ అవకాశం దక్కదు. అయితే అనిల్ రావిపూడితో సినిమా చేసే ఛాన్స్ సీనియర్ నటుడు, కమెడియన్ అలీకి దక్కింది! అయితే ఈ సినిమాలో అనిల్ రావిపూడి హీరోకాగా, అలీ ప్రొడ్యూసర్గా డీల్ కుదిరింది! అందుకోసం అనిల్ రావిపూడికి, అలీ అడ్వాన్స్ కూడా ఇచ్చారు. మరి ఇదంతా ఎక్కడ జరిగింది? ఆ సినిమా ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం!
సీనియర్ నటుడు శివాజీ - లయ కాంబోకు టాలీవుడ్లో విజయవంతమైన జోడీగా పేరుంది. ఈ సీనియర్లిద్దరు ఇప్పుడు మరోసారి ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు సిద్ధమైయ్యారు. ఈ ఇద్దరు లీడ్ రోల్స్లో 'సాంప్రదాయిని సుప్పిని సుద్దపూసని' అనే మూవీ రానుంది. సుధీర్ శ్రీరామ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కనున్న ఈ చిత్రం ట్రైలర్ రిలీజ్ ఈవెంట్ శనివారం హైదరాబాద్లో జరిగింది. ఈ ఈవెంట్కు అనిల్ రావిపూడి, అలీ హాజరయ్యారు. ఈ క్రమంలోనే అనిల్- అలీ మధ్య సరదా సన్నివేశం జరిగింది.
డాలర్లు అడ్వాన్స్గా!
ఈ ఈవెంట్లో అనిల్తో ఓ సినిమా నిర్మిస్తానని అలీ సరదాగా అన్నారు. దీనికి రిప్లైగా డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి, అలీ అడ్వాన్స్ ఇవ్వాల్సిందిగా కోరారు. వెంటనే అలీ పర్స్లో నుంచి అమెరికన్ డాలర్లను తీసి అడ్వాన్స్గా ఇచ్చారు. ఇదంతా అక్కడున్నవారికి నవ్వులు పూయించేలా చేసింది. అనిల్తోపాటు జబర్దస్త్ ఫేమ్ ధన్రాజ్, హీరోయిన్ లయకు సైతం అలీ అడ్వాన్స్ ఇచ్చారు. దీంతో స్టేజ్పై ఉన్నవాళ్లతోపాటు ఈవెంట్కు వచ్చిన వారంతా నవ్వుకున్నారు. అయితే, అలీ ఇచ్చిన డబ్బులను తాను హీరోగా తీసుకోలేదని, డైరెక్టర్గానే తనతో సినిమా చేస్తానంటూ అనిల్ ఈ సంభాషణను ముగించారు. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో ఫుల్ వైరల్గా అవుతోంది.
అనిల్లో హీరో లక్షణాలున్నాయి : హీరో శివాజీ
అంతకుముందు, అనిల్ రావిపూడిని ప్రశంసిస్తూ హీరో శివాజీ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. తాను ఆడిటోరియం లోపలికి వస్తున్నప్పుడు అనిల్ ఫొటోను చూసి, అతడిలో హీరో లక్షణాలు ఉన్నాయని, ఎప్పటికైనా అతడు హీరో అవుతాడని భావించినట్లు చెప్పారు. తమిళంలో చాలామంది డైరెక్టర్లు, హీరోలుగా చేస్తున్నారని, అనిల్ ఎందుకు హీరో అవ్వకూడదని శివాజీ అన్నారు.
నేను డైరెక్టర్గానే కొనసాగుతా!
మరోవైపు, శివాజీ మాటలకు అనిల్ రావిపూడి సమాధానమిచ్చారు. తనకు హీరో అవ్వాలన్న ఆలోచన లేదని చెప్పారు. తన సినిమాల్లో నటించే హీరోలను ప్రేమిస్తూ, వారిని సూపర్ స్టార్లుగా చూపించడమే తనకు ఇష్టమని, తాను అలాగే కొనసాగుతానని అన్నారు.