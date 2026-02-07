ETV Bharat / entertainment

హీరోగా అనిల్​ రావిపూడి, నిర్మాతగా అలీ- సినిమా కన్ఫార్మ్ అయ్యిందా?

అనిల్​ రావిపూడి - అలీ కాంబోలో సినిమా!- దర్శకుడిని హీరోగా చేయాలని అడిగిన అలీ- వెంటనే అడ్వాన్స్ కూడా ఇచ్చేశారుగా!

Published : February 7, 2026 at 4:21 PM IST

Anil Ravipudi And Ali Movie : టాలీవుడ్​లో ప్రస్తుతం ఎక్కువగా వినిపిస్తున్న పేరు అనిల్​ రావిపూడి. ఆయన తీసిన సినిమాలు 100 శాతం స్టైక్ రేట్​తో భారీ విజయాలు సాధించడమే ఇంతటి క్రేజ్​కు కారణం. అలాంటి డైరెక్టర్​తో సినిమా తీసేందుకు చాలా మంది నిర్మాతలు క్యూ కడతారు. కానీ అందరికీ ఆ అవకాశం దక్కదు. అయితే అనిల్​ రావిపూడితో సినిమా చేసే ఛాన్స్ సీనియర్ నటుడు, కమెడియన్ అలీకి దక్కింది! అయితే ఈ సినిమాలో అనిల్ రావిపూడి హీరోకాగా, అలీ ప్రొడ్యూసర్​గా డీల్ కుదిరింది! అందుకోసం అనిల్ రావిపూడి​కి, అలీ అడ్వాన్స్​ కూడా ఇచ్చారు. మరి ఇదంతా ఎక్కడ జరిగింది? ఆ సినిమా ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం!

సీనియర్ నటుడు శివాజీ - లయ కాంబోకు టాలీవుడ్​లో విజయవంతమైన జోడీగా పేరుంది. ఈ సీనియర్లిద్దరు ఇప్పుడు మరోసారి ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు సిద్ధమైయ్యారు. ఈ ఇద్దరు లీడ్​ రోల్స్​లో 'సాంప్రదాయిని సుప్పిని సుద్దపూసని' అనే మూవీ రానుంది. సుధీర్‌ శ్రీరామ్‌ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కనున్న ఈ చిత్రం ట్రైలర్​ రిలీజ్​ ఈవెంట్ శనివారం హైదరాబాద్​లో జరిగింది. ఈ ఈవెంట్​కు అనిల్​ రావిపూడి, అలీ హాజరయ్యారు. ఈ క్రమంలోనే అనిల్- అలీ మధ్య సరదా సన్నివేశం జరిగింది.

డాలర్లు అడ్వాన్స్​గా!
ఈ ఈవెంట్​లో అనిల్​తో ఓ సినిమా నిర్మిస్తానని అలీ సరదాగా అన్నారు. దీనికి రిప్లైగా డైరెక్టర్ అనిల్​ రావిపూడి, అలీ అడ్వాన్స్ ఇవ్వాల్సిందిగా కోరారు. వెంటనే అలీ ​పర్స్​లో నుంచి అమెరికన్ డాలర్లను తీసి అడ్వాన్స్​గా ఇచ్చారు. ఇదంతా అక్కడున్నవారికి నవ్వులు పూయించేలా చేసింది. అనిల్​తోపాటు జబర్దస్త్ ఫేమ్ ధన్​రాజ్, హీరోయిన్ లయకు సైతం అలీ అడ్వాన్స్​ ఇచ్చారు. దీంతో స్టేజ్​పై ఉన్నవాళ్లతోపాటు ఈవెంట్​కు వచ్చిన వారంతా నవ్వుకున్నారు. అయితే, అలీ ఇచ్చిన డబ్బులను తాను హీరోగా తీసుకోలేదని, డైరెక్టర్​గానే తనతో సినిమా చేస్తానంటూ అనిల్ ఈ సంభాషణను ముగించారు. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో ఫుల్ వైరల్​గా అవుతోంది.

అనిల్​లో హీరో లక్షణాలున్నాయి : హీరో శివాజీ
అంతకుముందు, అనిల్​ రావిపూడిని ప్రశంసిస్తూ హీరో శివాజీ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. తాను ఆడిటోరియం లోపలికి వస్తున్నప్పుడు అనిల్ ఫొటోను చూసి, అతడిలో హీరో లక్షణాలు ఉన్నాయని, ఎప్పటికైనా అతడు హీరో అవుతాడని భావించినట్లు చెప్పారు. తమిళంలో చాలామంది డైరెక్టర్లు, హీరోలుగా చేస్తున్నారని, అనిల్​ ఎందుకు హీరో అవ్వకూడదని శివాజీ అన్నారు.

నేను డైరెక్టర్​గానే కొనసాగుతా!
మరోవైపు, శివాజీ మాటలకు అనిల్​ రావిపూడి సమాధానమిచ్చారు. తనకు హీరో అవ్వాలన్న ఆలోచన లేదని చెప్పారు. తన సినిమాల్లో నటించే హీరోలను ప్రేమిస్తూ, వారిని సూపర్​ స్టార్​లుగా చూపించడమే తనకు ఇష్టమని, తాను అలాగే కొనసాగుతానని అన్నారు.

