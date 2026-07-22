'జననాయగన్'లో 'భగవంత్ కేసరి' సీన్స్!- ఎట్టకేలకు క్లారిటీ ఇచ్చిన అనిల్ రావిపూడి
జననాయగన్ స్టోరీపై ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేసిన అనిల్ రావిపూడి - 'భగవంత్ కేసరి' రైట్స్ కోసం జరిగిన చర్చలను వివరించిన డైరెక్టర్
Published : July 22, 2026 at 3:09 PM IST
Anil Ravipudi On Jana Nayagan : కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో, తమిళనాడు సీఎం విజయ్ 'జననాయగన్' మూవీ అనౌన్స్ చేసినప్పటి నుంచి ఇది తెలుగులో వచ్చిన 'భగవంత్ కేసరి'కి రీమేక్గా రూపొందిస్తున్నారని అని టాక్ మొదలైంది. ఆ తర్వాత ఈ సినిమా నుంచి విడుదలైన ట్రైలర్ ద్వారా ఇది దానికి రీమేక్ అని ఆడియెన్స్ అర్థమైంది. దీనిపైన చాలాసార్లు డిబేట్ నడిచింది. పలు సందర్భాల్లో చర్చకు వచ్చిన ఎవకు కూడా స్పష్టమైన సమాధానం చెప్పలేదు. అయితే సినిమా రిలీజ్ కన్ఫర్మ్ అయిన నేపథ్యంలో టాలీవుడ్ డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి తాజాగా ప్రమోషన్స్లో భాగంగా ఇంటర్వ్యూ లో పాల్గొన్నారు. ఇందులో భగవంత్ కేసరిలో తీసుకున్నవి కొన్ని సీన్స్ మాత్రమేనని, మిగిలింది అంతా దాని చుట్టూ అల్లిన ఫ్రెష్ స్టోరీ అని తాజాగా అనిల్ క్లారిటీ ఇచ్చారు.
దళపతి విజయ్ చివరి చిత్రంగా రానున్న 'జననాయగన్' మరికొన్ని గంటల్లో థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది. తెలుగులో 'జననాయకుడు' గా రానున్న ఈ మూవీ ప్రమోషన్స్లో డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి పాల్గొని రిమేక్ ప్రచారంపై క్లారిటీ ఇచ్చారు. 'నేను తెరకెక్కించిన భగవంత్ కేసరి సినిమా విజయ్ సర్ చూశారు. ఆ తర్వాత నన్ను పిలిచి మూవీ చాలా బాగా తీశావని ప్రశంసించారు. ప్రత్యేకించి సినిమాలో కొన్ని సీన్స్ చాలా అద్భుతంగా తీశానని నన్ను మెచ్చుకున్నారు. దాంతో నా ఆనందానికి అవధులు లేవు' అని దళపతి విజయ్తో మాట్లాడిన ఆ క్షణాలను అనిల్ రావిపూడి గుర్తు చేసుకున్నారు. అంతేకాకుండా ఈ ఆనందాన్ని సూపర్స్టార్ మహేశ్ బాబుతో షేర్ చేసుకున్నానని అనిల్ అన్నారు. దాంతో మహేశ్ సైతం ఎంతో ఆనందించినట్లు పేర్కొన్నారు.
ఆ తర్వాత తనను, ప్రొడ్యూసర్ సాహు గారపాటిని కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ సంస్థ సంప్రదించినట్లు వివరించారు. భగవంత్ కేసరిలోని కొన్ని కీ సీన్స్ విజయ్ జననాయగన్ సినిమాలో ఉపయోగించుకునేందుకు గాను రైట్స్ కావాలని కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ తమను కోరినట్లు అనిల్ గుర్తు చేసుకున్నారు. ఈ రైట్స్ ఇచ్చేందుకు తాను ఎంతో సంతోషించినట్లు ఆయన వివరించారు. భగవంత్ కేసరిలోని మహిళ ఆత్మగౌరవానికి సంబంధించిన కొన్ని ఎమోషన్ సీన్స్, ఎలిమెంట్స్ను మాత్రమే తీసుకుని కంప్లీట్గా ఓ కొత్త కథను అల్లి జననాయగన్ మూవీని తీశారని అనిల్ వివరించారు. మిగిలిన స్టోరీలో క్యారెక్టర్లను జననాయగన్లో ఎలా డిజైన్ చేశారనేది తనకు మేకర్స్ వివరించినట్లు అనిల్ స్పష్టం చేశారు. అయితే జననాగయన్ సినిమా మేకింగ్ విషయంలో తన ఎలాంటి పాత్ర లేదని, కంప్లీట్గా ఇది హెచ్ వినోద్ తెరకెక్కించారని అనిల్ ఈ ఇంటర్వ్యూలో క్లారిటీ ఇచ్చేశారు.