థియేటర్లలోలో సందడి చేస్తున్న 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు'- సినిమాకు ఆల్ఓవర్ పాజిటివ్ టాక్- సంబరాల్లో మెగా అభిమానులు- స్పెషల్ వీడియో షేర్ చేసిన డైరెక్టర్ అనిల్
Published : January 12, 2026 at 4:31 PM IST
Mana Shankara Vara Prasad Movie : మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఫ్యాన్స్ ఎప్పటినుంచో ఎదురుచూస్తున్న 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు' జనవరి 12న థియేటర్లోకి వచ్చేసింది. ఆదివారం (జనవరి 11)న ప్రీమియర్ షోలతోనే థియేటర్లలో మెగాస్టార్ సందడి మొదలైంది. ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైన్మెంట్ జాన్రాలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాకు సూపర్ హిట్ టాక్ వస్తోంది. దీంతో మెగా అభిమానులంతా సంబరాల్లో మునిగితేలుతున్నారు. మూవీ మేకర్స్ కూడా ఈ విజయాన్ని సెలెబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు.
ఈ నేపథ్యంలోనే దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి, చిరంజీవిని కలిశారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. సినిమా సూపర్ రెస్పాన్స్ అందుకుంటుండంతో అనిల్ ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ఈ సంతోషంలో ఆయన చిరును హగ్ చేసుకున్నారు. దీంతో యంగ్ డైరెక్టర్, టాలీవుడ్ సీనియర్ హీరోలకు వరుస పెట్టి హిట్లు ఇస్తున్నారంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు. కాగా, అనిల్ ఇప్పటికే విక్టరీ వెంకటేశ్తో (ఎఫ్ 2, ఎఫ్ 3), నందమూరి బాలకృష్ణతో భగవంత్ కేసరి సినిమాలు చేసి సూపర్ హిట్లు అందించారు.
Sometimes, words aren’t needed at all ❤️🤗#ManaShankaraVaraPrasadGaru pic.twitter.com/wWZ77wGUIH— Anil Ravipudi (@AnilRavipudi) January 12, 2026
