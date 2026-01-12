ETV Bharat / entertainment

'కొన్నిసార్లు మాటలు అవసరం లేదు!'- మెగాస్టార్​తో అనిల్ రావిపూడి సక్సెస్ సంబరాలు

థియేటర్లలోలో సందడి చేస్తున్న 'మన శంకర వరప్రసాద్​ గారు'- సినిమాకు ఆల్​ఓవర్ పాజిటివ్ టాక్- సంబరాల్లో మెగా అభిమానులు- స్పెషల్ వీడియో షేర్ చేసిన డైరెక్టర్ అనిల్

Mana Shankara Varaprasad Garu
Mana Shankara Varaprasad Garu (Source : Shine Screen 'x' Post)
Published : January 12, 2026 at 4:31 PM IST

Mana Shankara Vara Prasad Movie : మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఫ్యాన్స్​ ఎప్పటినుంచో ఎదురుచూస్తున్న 'మన శంకర వరప్రసాద్​ గారు' జనవరి 12న థియేటర్లోకి వచ్చేసింది. ఆదివారం (జనవరి 11)న ప్రీమియర్​ షోలతోనే థియేటర్లలో మెగాస్టార్ సందడి మొదలైంది. ఫ్యామిలీ ఎంటర్​టైన్​మెంట్​ జాన్రాలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాకు సూపర్ హిట్ టాక్ వస్తోంది. దీంతో మెగా అభిమానులంతా సంబరాల్లో మునిగితేలుతున్నారు. మూవీ మేకర్స్​ కూడా ఈ విజయాన్ని సెలెబ్రేట్​ చేసుకుంటున్నారు.

ఈ నేపథ్యంలోనే దర్శకుడు అనిల్​ రావిపూడి, చిరంజీవిని కలిశారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. సినిమా సూపర్ రెస్పాన్స్ అందుకుంటుండంతో అనిల్ ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ఈ సంతోషంలో ఆయన చిరును హగ్ చేసుకున్నారు. దీంతో యంగ్ డైరెక్టర్, టాలీవుడ్ సీనియర్ హీరోలకు వరుస పెట్టి హిట్లు ఇస్తున్నారంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు. కాగా, అనిల్ ఇప్పటికే విక్టరీ వెంకటేశ్​తో (ఎఫ్ 2, ఎఫ్ 3), నందమూరి బాలకృష్ణతో భగవంత్ కేసరి సినిమాలు చేసి సూపర్ హిట్లు అందించారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

