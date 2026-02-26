ETV Bharat / entertainment

'ఈసారి మల్టీస్టారర్​'- ఊహించని కాంబోతో అనిల్ నెక్ట్స్ సినిమా

Anil Ravipudi Next Movie- తదుపరి సినిమా ప్రకటించేసిన అనిల్ రావిపూడి- ఫ్యాన్స్ ఎదురుచూపులకు ఫుల్​స్టాప్!

Anil Ravipudi
Anil Ravipudi (Source : ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 26, 2026 at 7:32 PM IST

Anil Ravipudi Next Movie : టాలీవుడ్ మోస్ట్ సక్సెస్​ఫుల్ డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి కీలక ప్రకటన చేశారు. తన తదుపరి సినిమా ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న అభిమానులకు కిక్కిచ్చే న్యూస్ చెప్పారు. తాను నెక్ట్స్ తెరకెక్కించనున్న సినిమా వివరాలను ఆయనే స్వయంగా వెల్లడించారు. నందమూరి కల్యాణ్​రామ్ - దగ్గుబాటి వెంకటేశ్​తో మల్టీస్టారర్ సినిమా తీస్తున్నట్లు ఆనౌన్స్ చేశారు. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియాలో అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేశారు.

"మొదటి వందకోట్ల బొమ్మ కొట్టిన హీరో విక్టరీ వెంకటేశ్, మొదటిసారి బొమ్మ తీసే అవకాశం ఇచ్చిన హీరో నందమూరి కల్యాణ్​రామ్​ గారితో కలిసి 2027 మొదటి పండగకు మీ ముందుకు వస్తున్నాం" అని అనిల్ రావిపూడి ఓ స్పెషల్ వీడియో షేర్ చేశారు. దీంతో ఫ్యాన్స్ ఎదురుచూపులకు ఫుల్​ స్టాప్ పడిపోయింది. ఇక త్వరలోనే ఈ సినిమా సెట్స్​పైకి వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది. అప్పుడే ప్రాజెక్ట్​ గురించి మరిన్ని వివరాలు తెలుస్తాయి.

కాగా, అనిల్ రావిపూడి 2015లో పటాస్ సినిమాతో దర్శకుడిగా అరంగేట్రం చేశారు. నందమూరి కల్యాణ్​రామ్ హీరోగా వచ్చిన ఈ సినిమా భారీ బ్లాక్​బస్టర్​గా నిలిచింది. ఇక వెంకటేశ్​- వరుణ్ తేజ్​తో తెరకెక్కించిన ఎఫ్ 3 సినిమా 2019లో రిలీజై రూ.100 కోట్లు వసూల్ చేసింది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

