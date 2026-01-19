రికార్డ్ సృష్టించిన అనిల్ రావిపూడి- తెలుగులో ఏకైక డైరెక్టర్గా ఘనత- మరి నాగార్జునతో సినిమా ఎప్పుడంటే?
వరుసగా 9 సినిమాలతో అపజయమే లేని దర్శకుడిగా దూసుకుపోతున్న అనిల్ రావిపూడి-మెగాస్టార్ చిరంజీవితో ఊహించని మెగా బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్
Published : January 19, 2026 at 5:38 PM IST
Nagarjuna Anil Ravipudi Movie : టాలీవుడ్లో ఇప్పుడు అనిల్ రావిపూడి పేరు ఒక సక్సెస్ బ్రాండ్గా మారిపోయింది. తాజాగా సినిమాతో ఆయన కెరీర్లో మరో సక్సెస్ అందుకున్నారు. 11ఏళ్ల కిందట పటాస్తో మొదలైన ఆయన జర్నీ పరాజయం అనేదే లేకుండా విజయవంతంగా కొనసాగుతోంది. ఈ క్రమంలో ఆయన ఓ అరుదైన రికార్డు కొట్టారు. టాలీవుడ్లోనే ఏకైక డైరెక్టర్గా నిలిచారు. మరి ఆ రికార్డ్ ఏంటంటే?
అనిల్ రావిపూడికి సంక్రాంతి సీజన్ బాగా వర్కౌట్ అవుతోంది. ఆయన ఇప్పటిదాకా తొమ్మిది సినిమాలు తెరకెక్కించారు. అందులో పొంగల్ బరిలో నిలిచిన ప్రతిసారీ హిట్ కొట్టారు. ఈ క్రమంలోనే గతేడాది విక్టరీ వెంకటేశ్ హీరోగా 'సంక్రాంతికి వస్తున్నాం' సినిమాతో బరిలో నిలిచారు. ఈ సినిమా భారీ విజయం అందుకొని లాంగ్ రన్లో రూ.300 కోట్ల గ్రాస్ వసూల్ చేసింది.
తాజాగా చిరంజీవి హీరోగా ఆయన తెరకెక్కించిన 'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు' కూడా సూపర్ రెస్పాన్స్తో దూసుకుపోతోంది. జనవరి 12న రిలీజైన ఈ సినిమా ఇప్పటికే రూ.292 కోట్ల వసూళ్లు సాధించింది. అలా అనిల్ ఒక ఏడాధి వ్యవధిలోనే వరుస సినిమాలతో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్లు కొట్టారు. ఈ క్రమంలోనే బ్యాక్ టు బ్యాక్ సంవత్సరాల్లో రూ.200 కోట్ల వసూల్ చేసిన సినిమాలు తెరకెక్కించిన ఏకైక తెలుగు దర్శకుడిగా అనిల్ అరుదైన ఘనత సాధించారు. టాలీవుడ్లో ఇంతకుముందు ఏ దర్శకుడి ఖాతాలో వరుస సంవత్సరాల్లో రూ.200 కోట్లు సాధించిన సినిమాలు లేవు.
నాగ్తో సినిమా?
అనిల్ రావిపూడి పటాస్ మొదలుకొని మన శంకరవరప్రసాద్ గారు వరకు అపజయం అనే మాటే లేకుండా దూసుకుపోతున్నారు. ముఖ్యంగా సీనియర్ హీరోలను వింటేజ్ లుక్లో చూపిస్తూ ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ను థియేటర్లకు రప్పించడంలో అనిల్ సక్సెస్ అవుతున్నారు. అయితే వరుస విజయాలతో దూసుకుపోతున్న అనిల్పై ఇప్పుడు మరో వర్గం ఫ్యాన్స్ కూడా ఆశలు పెట్టుకున్నారు. తమ అభిమాన హీరోకి కూడా ఒక సాలిడ్ హిట్ ఇవ్వాలని సోషల్ మీడియా వేదికగా కోరుకుంటున్నారు. ఆ హీరో ఎవరో కాదు, మన కింగ్ నాగార్జున. ఇక ఇటీవల అనిల్ రావిపూడి ఈ విషయంపై స్పందిస్తూ ఒక క్లారిటీ ఇచ్చారు. మరి దీనిపై అనిల్ స్పందన ఏంటంటే?
Journalist :#Nagarjuna గారితో #HelloBrother lanti సినిమా తీయాలని అక్కినేని అభిమానులు కోరుకుంటున్నారు?#AnilRavipudi : Entha Gattiga anukunte, Thadasthu devathalu Thadasthu antaru. pic.twitter.com/MXAWfMwrDL— Movies4u Official (@Movies4u_Officl) January 13, 2026
సీనియర్ హీరోలందరికీ సాలిడ్ హిట్స్
అనిల్ రావిపూడి ట్రాక్ రికార్డ్ చూస్తే ఆశ్చర్యం కలగకమానదు. విక్టరీ వెంకటేశ్తో 'ఎఫ్ 2', 'ఎఫ్ 3' చేసి బ్లాక్ బస్టర్ హిట్లు అందించారు. అలాగే బాలకృష్ణతో 'భగవంత్ కేసరి' చేసి ఆయన కెరీర్లోనే ఒక డిఫరెంట్ హిట్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు మెగాస్టార్ చిరంజీవితో 'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు'తో కూడా సూపర్ హిట్ కొట్టారు. ఇలా టాలీవుడ్ టాప్ సీనియర్ హీరోలందరితో పని చేసి, వారి కెరీర్లో బిగ్ హిట్స్ ఇచ్చిన ఘనత అనిన్కి దక్కుతుంది. వారి ఇమేజ్కి ఏమాత్రం తగ్గకుండా, ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్కి కావాల్సిన వినోదాన్ని పంచుతూ అనిల్ తనదైన శైలిలో సినిమాలు తీర్చిదిద్దుతున్నారు.
నాగార్జునతో కూడా
ఇప్పుడు మిగిలిన సీనియర్ టాప్ స్టార్స్లో కింగ్ నాగార్జున ఒక్కరే. చిరంజీవి, బాలకృష్ణ, వెంకటేశ్లతో సినిమాలు చేసిన అనిల్ నాగార్జునతో కూడా సినిమా చేయాలని అక్కినేని ఫ్యాన్స్ ఎప్పటి నుంచో కోరుకుంటున్నారు. సంక్రాంతి సీజన్లో నాగార్జునకి కూడా మంచి రికార్డ్ ఉంది. 'సోగ్గాడే చిన్ని నాయనా', 'బంగార్రాజు' వంటి సినిమాలు పండగ బరిలో నిలిచి భారీ విజయాలను అందుకున్నాయి. నాగార్జునలోని ఆ మాస్ కామెడీ టైమింగ్, ఆ గ్రేస్ను అనిల్ రైటింగ్లో చూడాలని ఫ్యాన్స్ ఆశపడుతున్నారు. అనిల్ లాంటి డైరెక్టర్తో నాగ్ సినిమా చేస్తే అది కచ్చితంగా బాక్సాఫీస్ వద్ద మ్యాజిక్ క్రియేట్ చేస్తుందని వారి నమ్మకం.
అనిల్ రావిపూడి క్లారిటీ
ఈ వైరల్ అవుతున్న వార్తలపై అనిల్ రావిపూడి ఒక క్లారిటీ ఇచ్చారు. నాగార్జునతో సినిమా చేయాలనే కోరిక తనకూ ఉందని, ఫ్యాన్స్ నుంచి వస్తున్న ఆ జెన్యూన్ రిక్వెస్ట్ను తాను గమనిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ప్రస్తుతం తాను సరైన కథ సరైన సమయం కోసం ఎదురుచూస్తున్నట్లు, అవకాశం వస్తే మాత్రం కచ్చితంగా ఆ మ్యాజిక్ క్రియేట్ చేస్తానని చెప్పారు. అలాగే నాగార్జున ప్రస్తుతం డిఫరెంట్ కంటెంట్ ఉన్న సినిమాలపై ఫోకస్ చేస్తున్నారని చెబుతూ తప్పకుండా ఆయన టైమింగ్లో ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ సినిమా చేస్తే బాగుంటుందని అన్నారు.
అనిల్ నెక్స్ట్ ఏంటీ?
ఏదేమైనా అనిల్ రావిపూడి సినిమాల్లో ఉండే ఆ మార్క్ మాస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ నాగ్ బాడీ లాంగ్వేజ్కు పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అవుతుంది. వీరిద్దరి కాంబోలో సినిమా అంటే అది కేవలం కామెడీ మాత్రమే కాకుండా, నాగార్జునలోని వింటేజ్ గ్రేస్ను కూడా అనిల్ తన స్టైల్లో చూపిస్తారని ఆశిస్తున్నారు. అందుకే ఈ కాంబినేషన్ పై రకరకాలుగా వార్తలు వస్తున్నాయి. మరో టాక్ ఏమిటంటే అనిల్ మళ్లీ విక్టరీ వెంకటేశ్ తోనే వర్క్ చేసే అవకాశం ఉందట. గతేడాది సంక్రాంతికి వచ్చిన 'సంక్రాంతికి వస్తున్నాం' సినిమాకు సీక్వెల్ గా 'మళ్లీ సంక్రాంతికి వస్తున్నాం' అనే టైటిల్తో ఈ సినిమా ఉండబోతోందట. దిల్ రాజు ఈ ప్రాజెక్ట్ను నిర్మించే ఛాన్స్ ఉందని గాసిప్స్ వస్తున్నాయి. మరి నాగార్జున నుంచి అనిల్కు ఎప్పుడు కాల్ వస్తుందో చూడాలి.
