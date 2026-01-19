ETV Bharat / entertainment

January 19, 2026

Nagarjuna Anil Ravipudi Movie : టాలీవుడ్‌లో ఇప్పుడు అనిల్ రావిపూడి పేరు ఒక సక్సెస్ బ్రాండ్​గా మారిపోయింది. తాజాగా సినిమాతో ఆయన కెరీర్​లో మరో సక్సెస్ అందుకున్నారు. 11ఏళ్ల కిందట పటాస్​తో మొదలైన ఆయన జర్నీ పరాజయం అనేదే లేకుండా విజయవంతంగా కొనసాగుతోంది. ఈ క్రమంలో ఆయన ఓ అరుదైన రికార్డు కొట్టారు. టాలీవుడ్​లోనే ఏకైక డైరెక్టర్​గా నిలిచారు. మరి ఆ రికార్డ్ ఏంటంటే?

అనిల్ రావిపూడికి సంక్రాంతి సీజన్ బాగా వర్కౌట్ అవుతోంది. ఆయన ఇప్పటిదాకా తొమ్మిది సినిమాలు తెరకెక్కించారు. అందులో పొంగల్ బరిలో నిలిచిన ప్రతిసారీ హిట్ కొట్టారు. ఈ క్రమంలోనే గతేడాది విక్టరీ వెంకటేశ్ హీరోగా 'సంక్రాంతికి వస్తున్నాం' సినిమాతో బరిలో నిలిచారు. ఈ సినిమా భారీ విజయం అందుకొని లాంగ్ రన్​లో రూ.300 కోట్ల గ్రాస్ వసూల్ చేసింది.

తాజాగా చిరంజీవి హీరోగా ఆయన తెరకెక్కించిన 'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు' కూడా సూపర్ రెస్పాన్స్​తో దూసుకుపోతోంది. జనవరి 12న రిలీజైన ఈ సినిమా ఇప్పటికే రూ.292 కోట్ల వసూళ్లు సాధించింది. అలా అనిల్ ఒక ఏడాధి వ్యవధిలోనే వరుస సినిమాలతో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్లు కొట్టారు. ఈ క్రమంలోనే బ్యాక్ టు బ్యాక్ సంవత్సరాల్లో రూ.200 కోట్ల వసూల్ చేసిన సినిమాలు తెరకెక్కించిన ఏకైక తెలుగు దర్శకుడిగా అనిల్ అరుదైన ఘనత సాధించారు. టాలీవుడ్​లో ఇంతకుముందు ఏ దర్శకుడి ఖాతాలో వరుస సంవత్సరాల్లో రూ.200 కోట్లు సాధించిన సినిమాలు లేవు.

నాగ్​తో సినిమా?
అనిల్ రావిపూడి పటాస్ మొదలుకొని మన శంకరవరప్రసాద్ గారు వరకు అపజయం అనే మాటే లేకుండా దూసుకుపోతున్నారు. ముఖ్యంగా సీనియర్ హీరోలను వింటేజ్ లుక్​లో చూపిస్తూ ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్​ను థియేటర్లకు రప్పించడంలో అనిల్ సక్సెస్ అవుతున్నారు. అయితే వరుస విజయాలతో దూసుకుపోతున్న అనిల్​పై ఇప్పుడు మరో వర్గం ఫ్యాన్స్ కూడా ఆశలు పెట్టుకున్నారు. తమ అభిమాన హీరోకి కూడా ఒక సాలిడ్ హిట్ ఇవ్వాలని సోషల్ మీడియా వేదికగా కోరుకుంటున్నారు. ఆ హీరో ఎవరో కాదు, మన కింగ్ నాగార్జున. ఇక ఇటీవల అనిల్ రావిపూడి ఈ విషయంపై స్పందిస్తూ ఒక క్లారిటీ ఇచ్చారు. మరి దీనిపై అనిల్ స్పందన ఏంటంటే?

సీనియర్ హీరోలందరికీ సాలిడ్ హిట్స్
అనిల్ రావిపూడి ట్రాక్ రికార్డ్ చూస్తే ఆశ్చర్యం కలగకమానదు. విక్టరీ వెంకటేశ్​తో 'ఎఫ్ 2', 'ఎఫ్ 3' చేసి బ్లాక్ బస్టర్ హిట్లు అందించారు. అలాగే బాలకృష్ణతో 'భగవంత్ కేసరి' చేసి ఆయన కెరీర్​లోనే ఒక డిఫరెంట్ హిట్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు మెగాస్టార్ చిరంజీవితో 'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు'తో కూడా సూపర్ హిట్ కొట్టారు. ఇలా టాలీవుడ్ టాప్ సీనియర్ హీరోలందరితో పని చేసి, వారి కెరీర్​లో బిగ్ హిట్స్ ఇచ్చిన ఘనత అనిన్​కి దక్కుతుంది. వారి ఇమేజ్​కి ఏమాత్రం తగ్గకుండా, ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్​కి కావాల్సిన వినోదాన్ని పంచుతూ అనిల్ తనదైన శైలిలో సినిమాలు తీర్చిదిద్దుతున్నారు.

నాగార్జునతో కూడా
ఇప్పుడు మిగిలిన సీనియర్ టాప్ స్టార్స్​లో కింగ్ నాగార్జున ఒక్కరే. చిరంజీవి, బాలకృష్ణ, వెంకటేశ్​లతో సినిమాలు చేసిన అనిల్ నాగార్జునతో కూడా సినిమా చేయాలని అక్కినేని ఫ్యాన్స్ ఎప్పటి నుంచో కోరుకుంటున్నారు. సంక్రాంతి సీజన్​లో నాగార్జునకి కూడా మంచి రికార్డ్ ఉంది. 'సోగ్గాడే చిన్ని నాయనా', 'బంగార్రాజు' వంటి సినిమాలు పండగ బరిలో నిలిచి భారీ విజయాలను అందుకున్నాయి. నాగార్జునలోని ఆ మాస్ కామెడీ టైమింగ్, ఆ గ్రేస్​ను అనిల్ రైటింగ్​లో చూడాలని ఫ్యాన్స్ ఆశపడుతున్నారు. అనిల్ లాంటి డైరెక్టర్​తో నాగ్ సినిమా చేస్తే అది కచ్చితంగా బాక్సాఫీస్ వద్ద మ్యాజిక్ క్రియేట్ చేస్తుందని వారి నమ్మకం.

అనిల్ రావిపూడి క్లారిటీ
ఈ వైరల్ అవుతున్న వార్తలపై అనిల్ రావిపూడి ఒక క్లారిటీ ఇచ్చారు. నాగార్జునతో సినిమా చేయాలనే కోరిక తనకూ ఉందని, ఫ్యాన్స్ నుంచి వస్తున్న ఆ జెన్యూన్ రిక్వెస్ట్‌ను తాను గమనిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ప్రస్తుతం తాను సరైన కథ సరైన సమయం కోసం ఎదురుచూస్తున్నట్లు, అవకాశం వస్తే మాత్రం కచ్చితంగా ఆ మ్యాజిక్ క్రియేట్ చేస్తానని చెప్పారు. ​అలాగే నాగార్జున ప్రస్తుతం డిఫరెంట్ కంటెంట్ ఉన్న సినిమాలపై ఫోకస్ చేస్తున్నారని చెబుతూ తప్పకుండా ఆయన టైమింగ్లో ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ సినిమా చేస్తే బాగుంటుందని అన్నారు.

అనిల్ నెక్స్ట్ ఏంటీ?
ఏదేమైనా అనిల్ రావిపూడి సినిమాల్లో ఉండే ఆ మార్క్ మాస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ నాగ్ బాడీ లాంగ్వేజ్‌కు పర్ఫెక్ట్‌గా సెట్ అవుతుంది. వీరిద్దరి కాంబోలో సినిమా అంటే అది కేవలం కామెడీ మాత్రమే కాకుండా, నాగార్జునలోని వింటేజ్ గ్రేస్‌ను కూడా అనిల్ తన స్టైల్‌లో చూపిస్తారని ఆశిస్తున్నారు. అందుకే ఈ కాంబినేషన్ పై రకరకాలుగా వార్తలు వస్తున్నాయి. మరో టాక్ ఏమిటంటే అనిల్ మళ్లీ విక్టరీ వెంకటేశ్​ తోనే వర్క్ చేసే అవకాశం ఉందట. గతేడాది సంక్రాంతికి వచ్చిన 'సంక్రాంతికి వస్తున్నాం' సినిమాకు సీక్వెల్ గా 'మళ్లీ సంక్రాంతికి వస్తున్నాం' అనే టైటిల్​తో ఈ సినిమా ఉండబోతోందట. దిల్ రాజు ఈ ప్రాజెక్ట్​ను నిర్మించే ఛాన్స్ ఉందని గాసిప్స్ వస్తున్నాయి. మరి నాగార్జున నుంచి అనిల్​కు ఎప్పుడు కాల్ వస్తుందో చూడాలి.

