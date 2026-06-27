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ప్రముఖ నటుడు, దర్శకుడు కె. భాగ్యరాజ్ కన్నుమూత

సినీ దర్శక దిగ్గజం కె. భాగ్యరాజ్ కన్నుమూత - గుండెపోటుతో చెన్నైలో తుదిశ్వాస విడిచిన భాగ్యరాజ్‌

K Bhagyaraj Passed Away
K Bhagyaraj Passed Away (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 27, 2026 at 10:26 AM IST

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K Bhagyaraj Passed Away : సినీ దర్శక దిగ్గజం, నిర్మాత, నటుడు కె. భాగ్యరాజు (73) కన్నుమూశారు. గుండెపోటు కారణంగా శనివారం చెన్నైలో తుదిశ్వాస విడిచారు. గుండెపోటు రావడంతో అపోలో ఆసుపత్రికి తరలించగా, అప్పటికే మృతి చెందినట్లు వైద్యులు ధృవీకరించారు. తమిళ చిత్రసీమలో 'ముంధనై ముడిచ్చు' (1983) చిత్రానికి ఉత్తమ నటుడిగా, నటుడిగా 75కు పైగా చిత్రాల్లో తన నటనతో విశేషంగా అలరించారు. తెలుగులో మీ ఇంటికొస్తే ఏం ఇస్తారు, మా ఇంటికొస్తే ఏం తెస్తారు, మేం వయసుకు వచ్చాం, 35 చిన్న కథ కాదు, తదితర చిత్రాల్లో నటించి మెప్పించారు. ఈయన మరణవార్త తమిళ, తెలుగు సినీ పరిశ్రమల్లో తీవ్ర విషాదాన్ని నింపింది.

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K BHAGYARAJ PASSED AWAY
DIRECTOR K BHAGYA RAJ PASSED AWAY
K BHAGYARAJ PASSED AWAY

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