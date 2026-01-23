ETV Bharat / entertainment

'మజాక్ చేయకు టీజర్ ఎప్పుడు?'- 'ధురంధర్​ 2' అప్డేట్​పై మీమ్స్- డైరెక్టర్ రియాక్షన్ ఇదే!

ధురంధర్ టీజర్​పై కొనసాగుతున్న సస్పెన్స్- విడుదల తేదీపై ఇండస్త్రీ సర్కిల్స్​లో చర్చ- మరి వీడియో గ్లింప్స్​​ ఎప్పుడు రానుందంటే?

Update On Dhurandhar-2 Teaser
Update On Dhurandhar-2 Teaser (movie poster)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 23, 2026 at 5:32 PM IST

2 Min Read
Update On Dhurandhar-2 Teaser : ఆదిత్య ధర్​ దర్శకత్వంలో రణ్​వీర్ సింగ్​ హీరోగా నటించిన 'ధురంధర్​' మూవీ బాక్సాఫీస్​ వద్ద అద్భుతమైన ఆదరణ పొందింది. ఈ సినిమా నిడివి మూడు గంటలకు పైనే ఉన్నప్పటికీ దీనిని ఆడియెన్స్​ ఎంజాయ్​ చేశారు. అయితే ఈ సినిమాను స్పై థ్రిల్లర్​గా తెరకెక్కించటంతో దీని సీక్వెల్​పై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. పార్ట్​-2 ఎలా ఉండబోతుందా? అని అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న వేళ దర్శకుడు అదిత్య 'ధురంధర్ 2' టీజర్ గురించి ఒక కీలకమైన అప్డేట్​ను ఇచ్చారు.

ఈ సినిమాకు సీక్వెల్​ ఉండనుందని ఇప్పటికే ప్రకటించినప్పటికీ, దీనికి సంబంధించిన ఎలాంటి అప్డేట్లు ఇంకా విడుదల చేయలేదు. కనీసం పార్ట్​-2 టైటిల్​ను కూడా అధికారికంగా ప్రకటించలేదు. ఇప్పటివరకైతే ఈ సినిమాను అంతా 'ధురంధర్​ 2' లేదా 'ధురందర్​ ది రివెంజ్'​ అయ్యుండొచ్చని అనుకుంటున్నారు.

సినిమాపై మరింత ఆసక్తి
ఈరోజు విడులైన 'బార్డర్- 2' సినిమా ఎండ్ టైటిల్స్​లో 'ధురంధర్​ 2' టీజర్​ను థియేటర్లలో ప్లే చేస్తారని ప్రచారం సాగింది. కానీ అలా జరగలేదు. 'బార్డర్ 2' సినిమా థియేట్రికల్ రిలీజ్​లో 'ధురంధర్ 2' కు సంబంధించి ఎలాంటి అప్డేట్ రాలేదు. దీంతో ఈ సినిమా టీజర్ అప్డేట్​పై అభిమానులంతా సోషల్​ మీడియా వేదికగా దర్శకుడిని ప్రశ్నిస్తున్నారు.

అభిమాని మీమ్​కి స్పందన
తాజాగా వారి ప్రశ్నలకు దర్శకుడు ఎట్టకేలకు స్పందించారు. ​ధురందర్​ సినిమాను ఉద్దేశించి ఓ అభిమాని చేసిన మీమ్​ను ఆదిత్య ధర్ తన ఇన్​స్టాగ్రామ్​ స్టోరిలో రీషేర్​ చేశారు. అందులో "@adityadharfilms mazak nhi teaser jaldi!" (మజాక్​ చేయకండి. టీజర్​ను తొందరగా విడుదల చేయండి) అని మీమ్​ చేశారు. దానికి డైరెక్టర్​ స్పందిస్తూ టీజర్​ కొన్ని రోజుల్లో విడుదల కానుందని రిప్లై ఇచ్చారు.

Dhurandhar-2 Teaser
ఆదిత్య ధర్ ఇన్​స్టా స్టోరీ (Source : Aditya Dhar Insta)

మరో మూడు రోజుల్లో!
ప్రస్తుతం ఈ సినిమా టీజర్​కు సంబంధించి ఇండస్ట్రీ సర్కిల్స్​లో రూమర్స్​ నడుస్తున్నాయి. 2026 జనవరి 26న అంటే గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా విడుదల చేసే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు. ఏదేమైనప్పటికీ ఇంకా దీనికి సంబంధించిన అఫీషియల్​ డేట్​ను ఇంకా అనౌన్స్​​ చేయలేదు.

ఈ చిత్రంలో జస్కిరత్​ సింగ్​ రంగీ అనే పేరుతో పాకిస్థాన్​లో రహస్య ఏజెంట్​గా రణ్​వీర్​ సింగ్​ చేసిన నటనకు ప్రేక్షకుల నుంచి ప్రశంసలు దక్కాయి. అలాగే హమ్జా అలీ మజారీ అనే పేరుతో అతను పాకిస్థాన్​లోని అండర్​గ్రౌండ్​ నేర ప్రపంచంలోకి అడుగుపెడతాడు. ఈ సినిమా అంతటా అతను శత్రువుల చేతికి చిక్కకుండా జాగ్రత్త పడతాడు. అయితే తాను చేపట్టిన ఈ మిషన్​ ఇంకా పూర్తి కావాల్సి ఉంది. ఈ సీక్వెల్​లో ఆ మిషన్​ను పూర్తి చేసి చూపిస్తారేమో!

ఇక అక్షయ్​ ఖన్నా నెగిటిల్ రోల్ రెహమాన్​ డకాయిట్ పాత్రలో కనిపించి ప్రశంసలు అందుకున్నారు. అయితే ఇతను పార్ట్​ - 2లో కొన్ని ఫ్లాష్‌బ్యాక్ సీన్స్​లోనే కనిపిస్తారని సమాచారం. అలాగే సంజయ్ దత్, ఆర్​ మాధవన్, అర్జున్ రాంపాల్​, సారా అర్జున్ వారి రోల్స్​లోనే నటించనున్నట్టు తెలుస్తోంది. కాగా ఈ సినిమాలో విక్కీ కౌశల్​ కూడా నటించే అవకాశాలు ఉందని వార్తలు వస్తున్నాయి. ఏదేమైనప్పటికీ ఈ ఏడాది మార్చి 19న థియేటర్లోకి రానున్న 'ధురంధర్ 2' కోసం అభిమానులు ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇక ఫస్ట్​ పార్ట్​ జనవరి 30న నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో విడుదల కానుంది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

