'మజాక్ చేయకు టీజర్ ఎప్పుడు?'- 'ధురంధర్ 2' అప్డేట్పై మీమ్స్- డైరెక్టర్ రియాక్షన్ ఇదే!
ధురంధర్ టీజర్పై కొనసాగుతున్న సస్పెన్స్- విడుదల తేదీపై ఇండస్త్రీ సర్కిల్స్లో చర్చ- మరి వీడియో గ్లింప్స్ ఎప్పుడు రానుందంటే?
Published : January 23, 2026 at 5:32 PM IST
Update On Dhurandhar-2 Teaser : ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వంలో రణ్వీర్ సింగ్ హీరోగా నటించిన 'ధురంధర్' మూవీ బాక్సాఫీస్ వద్ద అద్భుతమైన ఆదరణ పొందింది. ఈ సినిమా నిడివి మూడు గంటలకు పైనే ఉన్నప్పటికీ దీనిని ఆడియెన్స్ ఎంజాయ్ చేశారు. అయితే ఈ సినిమాను స్పై థ్రిల్లర్గా తెరకెక్కించటంతో దీని సీక్వెల్పై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. పార్ట్-2 ఎలా ఉండబోతుందా? అని అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న వేళ దర్శకుడు అదిత్య 'ధురంధర్ 2' టీజర్ గురించి ఒక కీలకమైన అప్డేట్ను ఇచ్చారు.
ఈ సినిమాకు సీక్వెల్ ఉండనుందని ఇప్పటికే ప్రకటించినప్పటికీ, దీనికి సంబంధించిన ఎలాంటి అప్డేట్లు ఇంకా విడుదల చేయలేదు. కనీసం పార్ట్-2 టైటిల్ను కూడా అధికారికంగా ప్రకటించలేదు. ఇప్పటివరకైతే ఈ సినిమాను అంతా 'ధురంధర్ 2' లేదా 'ధురందర్ ది రివెంజ్' అయ్యుండొచ్చని అనుకుంటున్నారు.
సినిమాపై మరింత ఆసక్తి
ఈరోజు విడులైన 'బార్డర్- 2' సినిమా ఎండ్ టైటిల్స్లో 'ధురంధర్ 2' టీజర్ను థియేటర్లలో ప్లే చేస్తారని ప్రచారం సాగింది. కానీ అలా జరగలేదు. 'బార్డర్ 2' సినిమా థియేట్రికల్ రిలీజ్లో 'ధురంధర్ 2' కు సంబంధించి ఎలాంటి అప్డేట్ రాలేదు. దీంతో ఈ సినిమా టీజర్ అప్డేట్పై అభిమానులంతా సోషల్ మీడియా వేదికగా దర్శకుడిని ప్రశ్నిస్తున్నారు.
అభిమాని మీమ్కి స్పందన
తాజాగా వారి ప్రశ్నలకు దర్శకుడు ఎట్టకేలకు స్పందించారు. ధురందర్ సినిమాను ఉద్దేశించి ఓ అభిమాని చేసిన మీమ్ను ఆదిత్య ధర్ తన ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరిలో రీషేర్ చేశారు. అందులో "@adityadharfilms mazak nhi teaser jaldi!" (మజాక్ చేయకండి. టీజర్ను తొందరగా విడుదల చేయండి) అని మీమ్ చేశారు. దానికి డైరెక్టర్ స్పందిస్తూ టీజర్ కొన్ని రోజుల్లో విడుదల కానుందని రిప్లై ఇచ్చారు.
మరో మూడు రోజుల్లో!
ప్రస్తుతం ఈ సినిమా టీజర్కు సంబంధించి ఇండస్ట్రీ సర్కిల్స్లో రూమర్స్ నడుస్తున్నాయి. 2026 జనవరి 26న అంటే గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా విడుదల చేసే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు. ఏదేమైనప్పటికీ ఇంకా దీనికి సంబంధించిన అఫీషియల్ డేట్ను ఇంకా అనౌన్స్ చేయలేదు.
ఈ చిత్రంలో జస్కిరత్ సింగ్ రంగీ అనే పేరుతో పాకిస్థాన్లో రహస్య ఏజెంట్గా రణ్వీర్ సింగ్ చేసిన నటనకు ప్రేక్షకుల నుంచి ప్రశంసలు దక్కాయి. అలాగే హమ్జా అలీ మజారీ అనే పేరుతో అతను పాకిస్థాన్లోని అండర్గ్రౌండ్ నేర ప్రపంచంలోకి అడుగుపెడతాడు. ఈ సినిమా అంతటా అతను శత్రువుల చేతికి చిక్కకుండా జాగ్రత్త పడతాడు. అయితే తాను చేపట్టిన ఈ మిషన్ ఇంకా పూర్తి కావాల్సి ఉంది. ఈ సీక్వెల్లో ఆ మిషన్ను పూర్తి చేసి చూపిస్తారేమో!
ఇక అక్షయ్ ఖన్నా నెగిటిల్ రోల్ రెహమాన్ డకాయిట్ పాత్రలో కనిపించి ప్రశంసలు అందుకున్నారు. అయితే ఇతను పార్ట్ - 2లో కొన్ని ఫ్లాష్బ్యాక్ సీన్స్లోనే కనిపిస్తారని సమాచారం. అలాగే సంజయ్ దత్, ఆర్ మాధవన్, అర్జున్ రాంపాల్, సారా అర్జున్ వారి రోల్స్లోనే నటించనున్నట్టు తెలుస్తోంది. కాగా ఈ సినిమాలో విక్కీ కౌశల్ కూడా నటించే అవకాశాలు ఉందని వార్తలు వస్తున్నాయి. ఏదేమైనప్పటికీ ఈ ఏడాది మార్చి 19న థియేటర్లోకి రానున్న 'ధురంధర్ 2' కోసం అభిమానులు ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇక ఫస్ట్ పార్ట్ జనవరి 30న నెట్ఫ్లిక్స్లో విడుదల కానుంది.
