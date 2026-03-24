'ఏ సీన్ కట్ చేయాలో నాకు తెలియలేదు!'- రన్టైమ్పై 'ధురంధర్' డైరెక్టర్ రియాక్షన్!
ధురంధర్ 2 రన్టైమ్పై చర్చలు- ఎట్టకేలకు డైరెక్టర్ ఆదిత్య ధర్ స్పందన
Published : March 24, 2026 at 11:06 AM IST
Aditya Dhar On Dhurandhar 2 Runtime : బాలీవుడ్ లేటెస్ట్ సెన్సేషన్ 'ధురంధర్ 2' సినిమా అన్ని బౌండరీలు దాటుకొని రికార్డులు సృష్టిస్తోంది. మార్చి 19 రిలీజైన ఈ సినిమా భారీ విజయంతో బాక్సాఫీస్ వద్ద దూసుకుపోతోంది. 3 గంటల 49 నిమిషాల రన్టైమ్ ఉన్నప్పటికీ అడియెన్స్ ఎక్కడా బోర్ ఫీల్ అవ్వకుండా మూవీని ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. సినిమాకు రన్టైమ్ ఏ విధంగానూ మైనస్ అవ్వలేదు. కానీ దీనిపై మాత్రం విడుదలకు ముందు నుంచీ చర్చలు జరిగుతున్నాయి. అయితే ఈ లాంగ్ రన్టైమ్పై దర్శకుడు ఆదిత్య ధర్ తొలిసారి స్పందించారు. దీనిపై ఆయన ఆలోచన షేర్ చేసుకున్నారు. మరి ఆయన ఏమన్నారంటే?
10 సెకన్ల సీన్ కోసం 2 నిమిషాల షూటింగ్
ప్రేక్షకులకు స్టోరీ చెప్పడంలో ప్రతీ సన్నివేశం అవసరం అనిపించడంతోనే ఫైనల్ ఎడిట్లో ఫుటేజీని కట్ చేయడం చాలా కష్టంగా అనిపించిందని ఆదిత్య ధర్ వెల్లడించారు. ఎక్కడ ఏ సీన్ను ట్రిమ్ చేయాలో తనకు అస్సలు అర్థం కాలేదని అన్నారు. 10 సెకన్ల సన్నవేశాన్ని తెరకెక్కించేందుకు తనకు దాదాపు రెండు నిమిషాల కంటే ఎక్కువ సమయమే పట్టిందని అన్నారు. కథలో సహజత్వాన్ని, వాస్తవికతను కాపాడటానికే తాను తెరకెక్కించిన ప్రతీ సన్నివేశాన్ని సినిమాలో ఉంచాలని నిర్ణయించుకున్నానని దర్శకుడు నొక్కి చెప్పారు.
చిత్రం నిడివి పెరిగినా దానిని వీలైనంతంగా నేచురల్గా, ప్రేక్షకులు కథలో లీనమయ్యేలా ఉంచాలనేదే తమ ఉద్దేశమని వివరించారు. తాను అనుకున్నట్లుగానే ఫైనల్ ఔట్పుట్ రావడంతో ఆడియెన్స్ కూడా థియేటర్లలో సినిమా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. దాదాపు నాలుగు గంటల నిడివి ఉన్నప్పటికీ ప్రేక్షకులకు మాత్రం ఈ విషయంలో ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగడం లేదు. కథలో అంత లీనమై సినిమా చూస్తున్నారు. అంతేకాకుండా సినిమా చూసిన ఆడియెన్స్ ఆదిత్య పనితనాన్ని, ఆయన నైపుణ్యాన్ని కొనియాడుతున్నారు.