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'మహేశ్ యాక్టింగ్ చూసి ఆశ్చర్యపోయా- వారణాసిలో బ్యూటిఫుల్' - రాజమౌళి ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్

'వారణాసి'లో బ్యూటిఫుల్ లవ్​స్టోరీ ఉంటుందని దర్శక ధీరుడు రాజమౌళి అన్నారు. మహేశ్​ తన అంచనాలకు మించి నటించారని జక్కన్న సంతృప్తిని వ్యక్తం చేశారు.

Rajamouli On Varanasi Story
దర్శకధీరుడు రాజమౌళి (Source: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 20, 2026 at 1:23 PM IST

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Rajamouli On Varanasi Story : దర్శకధీరుడు రాజమౌళి - సూపర్​స్టార్ మహేశ్ బాబు కాంబినేషన్​లో తెరకెక్కుతున్న 'వారణాసి' గురించి సినీ ప్రేక్షకులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. మూవీ అనౌన్స్​మెంట్ నాటి నుంచి దీని స్టోరీ గురించి సోషల్ మీడియాలో రకరకాల వార్తలు వ్యాప్తి చెందుతున్నాయి. అయితే రీసెంట్​గా ఇంటర్నేషనల్ మీడియాతో మాట్లాడిన రాజమౌళి వారణాసి స్టోరీ గురించి, మహేశ్ బాబు గురించి కీలక విషయాలను తెలిపారు.

స్టోరీ చెప్పేసిన జక్కన్న!
ఇంతకు ముందు మేకర్స్ చెప్పినట్లే వారణాసి టైమ్ ట్రావెల్ మూవీ అని ఆడియెన్స్​కు ఒక క్లారిటీ వచ్చింది. అయితే ఇందులో ఎమోషన్స్​కు కూడా అధిక ప్రాధాన్యాన్ని ఇచ్చినట్లు రాజమౌళి పేర్కొన్నారు. సినిమాను చూస్తుంటే సైన్స్ ఫిక్షన్​లా అనిపించినప్పటికీ, ఇదొక పౌరాణిక అంశాలతో కూడిన ఫాంటసీ చిత్రమన్నారు. తండ్రీకొడుకుల ఎమోషన్స్​తో పాటు అమ్మాయి - అబ్బాయికి మధ్య ఉండే అందమైన లవ్​ స్టోరీని ఇందులో చూస్తారని రాజమౌళి వివరించారు. ఆరేడు సినిమాలను కలిపి ఒకే సినిమాగా తీస్తే ఎలా ఉంటుందో వారణాసి అలా ఉంటుందన్నారు.

10 రోజుల షూటింగ్ బ్యాలెన్స్
దీంతో వాటన్నింటినీ కలుపుతూ ఒక సినిమాగా మలచడం అతి పెద్ద సవాలుగా అనిపించినట్లు రాజమౌళి తెలియజేశారు. షూటింగ్​కు సంబంధించి ఇంకా 10 రోజులు మాత్రమే బ్యాలెన్స్ ఉందని ఆయన ఈ సందర్భంగా వెల్లడించారు. దీంతో నవంబరు నుంచి పోస్ట్‌ ప్రొడక్షన్‌ పనులు చూసుకుంటూనే ప్రమోషన్స్​ను కూడా చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది.

మహేశ్ నటన చూసి ఆశ్చర్యపోయాను: రాజమౌళి
'వారణాసి'లో మహేశ్‌ బాబు రుద్ర క్యారెక్టర్​కు పాత్రకు సంపూర్ణ న్యాయం చేస్తారని తాను ముందే ఊహించినట్లు రాజమౌళి పేర్కొన్నారు. మహేశ్‌ సామర్థ్యం తనకు తెలుసని ఆయన తెలిపారు. మహేశ్​ బాబు తాను అనుకున్న అంచనాలకు మించిన స్థాయిలో ఇందులో నటించారని రాజమౌళి సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. తాను ఊహించినదాని కంటే రెండు వందల శాతం ఔట్​పుట్​ను మహేశ్ ఇచ్చారన్నారు. మహేశ్ రుద్ర క్యారెక్టర్​లో ఒదిగిపోయి, దానికి ప్రాణప్రతిష్ఠ చేశారని రాజమౌళి కొనియాడారు. అది చూసి తాను ఆశ్చర్యపోయానని రాజమౌళి అన్నారు. మహేశ్‌తో పనిచేయడం ఎప్పటికీ మర్చిపోలేని ఓ గ్రేట్ ఎక్స్​పీరియన్స్ అని తెలిపారు.

9 నంది అవార్డులను అందుకున్న మహేశ్
రాజమౌళి లేటెస్ట్ కామెంట్స్​తో మహేశ్ బాబు ఫ్యాన్స్ ఫుల్ ఖుషీగా ఉన్నారు. వారణాసితో మహేశ్ నెక్ట్స్ లెవెల్​కు వెళ్లడం ఖాయమని వారు ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మహేశ్ సాధారణంగా నేచురల్ యాక్టర్ అని ఇండస్ట్రీలో మంచి గుర్తింపు ఉంది. ఇప్పటి వరకు ఆయన నటించిన చిత్రాలకు గాను బెస్ట్ యాక్టర్​గా ఏకంగా 9 నంది అవార్డులను అందుకున్న హీరోగా మహేశ్ సరికొత్త రికార్డును క్రియేట్ చేశారు. ఇప్పుడు ఈ వారణాసి సినిమాతో నటుడిగా ఆయన ముందు ముందు మరెన్ని అవార్డులను అందుకుంటారో వేచి చూడాల్సి ఉంది.

ఇటీవల ఈ మూవీ సెట్స్ నుంచి కొన్ని ఫొటోలు లీక్ అయ్యాయి. అందులో పురాతనమైన చారిత్రక దేవాలయం, భారీ డైనోసార్ ఆకారం ఉన్న దృశ్యం కనిపించాయి. మరి రాజమౌళి ఆ సెట్​​ను సినిమాలో ఏ సీన్​ కోసం​ ప్లాన్ చేశారనేది ఎవరి ఊహలకు అందలేదు. వారణాసిలో ఆయన ఎలాంటి విజువల్స్ చూపిస్తారు, ఇందులో కాన్సెప్ట్ ఏంటని ఆడియెన్స్ తలలు పట్టుకుంటున్నారు. ఇక వారణాసి క్లైమాక్స్​లో కొన్ని సర్​ప్రైజ్​లు ఉండనున్నాయని టాక్ వినిపిస్తోంది. ఇందులో సూపర్ స్టార్ మహేశ్, ప్రియాంక చోప్రా ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తుండగా, పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ నెగిటివ్ రోల్ కుంభ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. అదే విధంగా సీనియర్ నటుడు ప్రకాశ్​రాజ్ సైతం ఇందులో కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీన్ని దుర్గాఆర్ట్స్ బ్యానర్​పై సీనియర్ నిర్మాత కె. ఎల్. నారాయణ ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు. వారణాసి 2027 ఏప్రిల్ 7న ప్రపంచవ్యాప్తంగా రిలీజ్ కానుంది.

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