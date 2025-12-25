ఐటమ్ సాంగ్స్ నమ్ముకునే మేకర్స్కు 'ధురంధర్' హర్రర్ సినిమాలాంటింది!: ఆర్జీవీ సంచలన పోస్ట్
Published : December 25, 2025 at 4:04 PM IST
Ram Gopal Varma On Movie Makers : రణ్వీర్ సింగ్ - ఆధిత్య ధర్ కాంబోలో వచ్చిన 'ధురంధర్' బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డులు తిరగరాస్తుంది. డిసెంబర్ 05న రిలీజైన ఈ సినిమాకు ఆల్ఓవర్ పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ వస్తోంది. ఇప్పటిదాకా ఈ సినిమా రూ. 925 కోట్ల గ్రాస్ వసూల్ చేసింది. ఈ క్రమంలో ప్రముఖ దర్శకుడు రామ్గోపాల్ వర్మ మరోసారి ఈ సినిమాపై ప్రశంసలు కురిపించారు. కానీ, ఈసారి ఓ ఉదాహరణతో ఫిల్మ్మేకర్స్ను ఉద్దేశించి సంచలన పోస్టు షేర్ చేశారు. ఇంతకీ ఆయన ఏమన్నారంటే?
'ధురంధర్లాంటి సూపర్ హిట్ సినిమా వచ్చినప్పుడు ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వాళ్లు దాన్ని పట్టించుకోనట్లుగా నటిస్తారు. అలాంటి సినిమా స్థాయిని తాము అందుకోలేమన్న భయంతోనే వాళ్లు అలా చేస్తారు' అని వర్మ పోస్ట్ చేశారు. అలాగే ఈ పరిస్థితిని ఓ ఉదాహరణతో వివరించారు. 'మనం ఇతరుల ఇంటికి వెళ్లినప్పుడు అక్కడ వాళ్ల కుక్క మనకు కనిపిస్తుంది. అది కరవదని, దాన్ని పెద్దగా పట్టించుకోవద్దని ఆ ఇంటి ఓనర్ మనకు చెప్పి ధైర్యం ఇచ్చినా, మన ధ్యాసంతా ఆ కుక్కపైనే ఉంటుంది. భయంతో మనం మాత్రం దాన్ని చూస్తూనే ఉంటాం'
'ధురంధర్ సినిమా కూడా అలాంటి కుక్కలాంటిదే. ఇప్పుడు భారీ ప్రాజెక్ట్లు నిర్మిస్తున్న ఫిల్మ్మేకర్స్ ఆఫీసుల్లో ధురంధర్ సినిమా భయపెట్టే కుక్కలాగా తిరుగుతుంది. ఆ పేరు తీసుకోవడానికి కూడా వాళ్లు భయపడుతున్నారు. కానీ వాళ్లను ధురంధర్ సినిమా వెంటాడుతూనే ఉంటుంది. వీఎఫ్ఎక్స్, భారీ సెట్లు, ఐటెమ్ సాంగ్, హీరో ఇమేజ్నే నమ్ముకొని భారీ బడ్జెట్ సినిమాలు నిర్మించే వాళ్లకు ధురంధర్ హర్రర్ సినిమాలాంటిది. హీరోను కాకుండా కథను పూజించే సినిమా ఇది. ఆధిత్య ధర్ తెరకెక్కించిన ఈ ధురంధర్ సినిమా ఒక హిట్ చిత్రమే కాదు, గత 50ఏళ్లలో అత్యధిక మంది మాట్లాడుకున్న సినిమాగా నిలిచింది' అని వర్మ ఎక్స్లో రాసుకొచ్చారు. ప్రస్తుతం ఈ పోస్ట్ ఇండస్ట్రీలో టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్గా మారింది.
. #Dhurandhar will be like a HORROR FILM for all those FILM MAKERS who do not have the ability to make a film with such BRILLIANCE, INTELLIGENCE, INTEGRITY and CRAFT https://t.co/pGmaF66zbE— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) December 25, 2025
ధురంధర్పై వర్మ రివ్యూ
కాగా, ఈ సినిమాపై వర్మ ఇప్పటికే తన రివ్యూ ఇచ్చారు. ఇది భారతీయ సినిమా భవిష్యత్తును మార్చేసిందని అన్నారు. ప్రారంభం నుంచి చివరి దాకా ప్రతీ సన్నివేశాన్ని ప్రేక్షకులు ఎప్పటికీ గుర్తుంచుకునేలా తెరకెక్కించారని దర్శకుడు ఆధిత్య ధర్ను ప్రశంసించారు. సినిమా మొత్తం చూసిన తర్వాత మన మనసుల్లో ఏదో తెలియని ఎమోషన్ నిండిపోతుందని ఇదంతా దర్శకుడి గొప్పతనం అని ఆర్జీవీ ధురంధర్ సినిమాపై తన రివ్యూను షేర్ చేసుకున్నారు.
డిసెంబర్ 05న రిలీజైన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డులు కొల్లగొడుతోంది. మూడో వారంలోనూ తగ్గేదేలే అంటూ బాక్సాఫీస్ వద్ద దూసుకెళ్తోంది. ఇప్పటికే ఈ సినిమా వరల్డ్వైడ్గా రూ.925 కోట్లు గ్రాస్ సాధించింది. దీంతో ఇప్పటికే 2025లో హైయ్యెస్ట్ వసూళ్లు సాధించిన సినిమాగా రికార్డు కొట్టింది. ఇక మరో ఒకట్రెండు రోజుల్లోనే రూ.1000 కోట్ల క్లబ్లో చేరడం పక్కా అని ట్రేడ్ విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఒకవేళ ఈ సినిమా రూ.1000 కోట్ల మార్క్ అందుకుంటే, రణ్వీర్ సింగ్ కెరీర్లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన సినిమాగా ఇది నిలుస్తుంది.
