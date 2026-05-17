కుప్పకూలే దశలో రాజ్ కపూర్, దిలీప్ కుమార్ పూర్వీకుల ఇళ్లు- పాకిస్థాన్లోని ఆ చారిత్రాక కట్టడాలకు ముంచుకొస్తున్న ముప్పు
కూలిపోయే స్థితిలో దిలీప్ కుమార్, రాజ్ కపూర్ ఇళ్లు- భూకంపం, భారీ వర్షాల వల్ల తీవ్రంగా దెబ్బతిన్న చరిత్రాత్మక భవనాలు
Published : May 17, 2026 at 12:14 PM IST
Dilip Kumar Raj Kapoor : భారతీయ సినిమా చరిత్రలో దశాబ్దాల పాటు తమ నటనతో కోట్లాది మందిని అలరించిన దిగ్గజ నటులు దిలీప్ కుమార్, రాజ్ కపూర్. వెండితెరపై వీరు సృష్టించిన రికార్డులు, సంపాదించుకున్న అభిమానం ఇప్పటికీ ఒక చరిత్ర. అయితే ఈ ఇద్దరు మహానటుల జీవితాలకు సంబంధించిన ఒక అత్యంత ముఖ్యమైన భాగం ఇప్పుడు శాశ్వతంగా తుడిచిపెట్టుకుపోయే ప్రమాదంలో పడింది. వారు పుట్టి పెరిగిన, వారి పూర్వీకులు నివసించిన ఆ చరిత్రాత్మక కట్టడాలు ఇప్పుడు కాపాడే నాథుడు లేక ఊహించని స్థితికి చేరుకున్నాయి. ప్రకృతి వైపరీత్యాల దెబ్బకు ఏ క్షణంలోనైనా అవి నేలమట్టం అయ్యేలా కనిపిస్తున్నాయి. ఎంతో మంది భావోద్వేగాలు, సినిమా హిస్టరీ దాగి ఉన్న ఆ ఇళ్లు ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాయి? వాటికి ఎదురవుతున్న ఆ గండం ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
పాకిస్థాన్లోని ఇళ్లు
దిలీప్ కుమార్, రాజ్ కపూర్లకు సంబంధించిన పూర్వీకుల ఇళ్లు పాకిస్థాన్లోని ఖైబర్ పఖ్తూంఖ్వా ప్రావిన్స్ రాజధాని పెషావర్ నగరంలో ఉన్నాయి. వందేళ్లకు పైగా చరిత్ర ఉన్న ఈ భవనాలు ఇటీవలి కాలంలో సంభవించిన భూకంపం, వరుస వర్షాల వల్ల తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయి. ముఖ్యంగా గతనెల (ఏప్రిల్) 3న వచ్చిన భూకంప ప్రకంపనలు ఈ భవనాల పునాదులను కదిలించాయి. దీనికి తోడు ముందస్తు రుతుపవనాల వల్ల వారం రోజులుగా కురుస్తుండడంతో ఈ కట్టడాలు మరింత బలహీనపడ్డాయి. ఏ క్షణంలోనైనా ఇవి కుప్పకూలిపోయే ప్రమాదం ఉందని, తక్షణమే రక్షణ చర్యలు చేపట్టకపోతే ఈ వారసత్వ సంపదను శాశ్వతంగా కోల్పోతామని అక్కడున్న హెరిటేజ్ ప్రేమికులు, స్థానికులు భయాందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
జాతీయ వారసత్వ సంపదగా గుర్తింపు- కానీ!
సినిమా రంగానికి ఈ ఇద్దరు నటులు చేసిన సేవలను గుర్తిస్తూ పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వం 2016లోనే ఈ రెండు ఇళ్లను జాతీయ వారసత్వ సంపదగా ప్రకటించింది. పెషావర్ సంస్కృతికి నిదర్శనంగా నిలిచే ఈ కట్టడాలను రక్షించాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వంపై ఉంది. అయితే కేవలం కాగితాలపై ప్రకటనలు చేయడమే తప్ప, క్షేత్రస్థాయిలో వాటిని కాపాడటానికి ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదని సాంస్కృతిక వారసత్వ మండలి సెక్రటరీ షకీల్ వహీదుల్లా ఆరోపిస్తున్నారు. వర్షాకాలం ప్రారంభం కావడానికి ఇంకా కొన్ని వారాల సమయం మాత్రమే ఉందని, ఈలోగా మరమ్మతులు చేయకపోతే ఈ భవనాలు పూర్తిగా ధ్వంసం అవ్వడం ఖాయం అని ఆయన హెచ్చరిస్తున్నారు.
కపూర్ వంశం మొదటి వ్యక్తి అక్కడి నుంచే!
పెషావర్లోని కిస్సా ఖ్వానీ బజార్ పరిధిలో ఉన్న ధాకి నల్బంది ప్రాంతంలో కపూర్ హవేలీ ఉంది. బాలీవుడ్లో కపూర్ వంశం నుంచి సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెట్టిన మొదటి వ్యక్తి పృథ్వీరాజ్ కపూర్. ఆయన తండ్రి దివాన్ బశేశ్వర్ నాథ్ కపూర్ 1918 - 1922 మధ్య కాలంలో ఈ భారీ హవేలీని నిర్మించారు. ఇదే ఇల్లు రాజ్ కపూర్తో పాటు ఆయన బాబాయ్ త్రిలోక్ కపూర్లకు పురిటిగడ్డ. ఒకప్పుడు పెషావర్ నగరానికే మకుటాయమానంగా నిలిచిన ఈ భవనం ఇప్పుడు తీవ్రమైన నిర్మాణ నష్టాన్ని చవిచూసింది. భూకంపం దెబ్బకు దీని గోడలకు, పునాదులు బ్రేక్ అయ్యాయి. దీని పక్కనే ప్రింటింగ్ షాప్ నడుపుతున్న ఆబిద్ హుస్సేన్ అనే స్థానికుడు మాట్లాడుతూ, 'ఈ బిల్డింగ్ ఏ క్షణంలోనైనా కూలిపోయి పెద్ద ప్రమాదం జరిగేలా ఉంది' అని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
శిథిలావస్థలో దిలీప్ కుమార్ నివాసం- శ్మశానంలా మారిన ఇల్లు!
మరోవైపు మొహల్లా ఖుదాదాద్ ప్రాంతంలో ఉన్న దిలీప్ కుమార్ ఇల్లు కూడా అత్యంత దయనీయ స్థితికి చేరుకుంది. పెషావర్ సాంప్రదాయ మేకింగ్ స్టైల్లో ఉండే ఈ ఇల్లు ఒకప్పుడు ఎంతో మంది కోలాహలంతో, పండగ వాతావరణంతో కలకలలాడేది. కానీ ఇప్పుడు అది ఒక పాడుబడ్డ అడవిలా, శ్మశానంలా కనిపిస్తోంది. ఈ భవనంలోని పరిస్థితి చాలా ఆందోళనకరంగా మారింది. ఇప్పటికే పలు గదులకు సంబంధించిన పైకప్పులు పూర్తిగా విరిగి కింద పడిపోయాయి. వర్షం పడినప్పుడల్లా ఈ భవనంలోని గోడలు ఒక్కొక్కటిగా కూలిపోతూ శిథిలాలుగా మారుతున్నాయి. ఇరుకైన వీధుల మధ్య ఉన్న ఈ ఇల్లు పూర్తిగా కూలిపోతే పక్కన ఉన్న ఇళ్లకు కూడా ప్రమాదం పొంచి ఉంది.
మ్యూజియమ్స్ ప్లాన్ఐ- దేళ్లుగా అడుగు ముందుకు పడలేదు
నిజానికి ఈ రెండు ఇళ్లను కొనుగోలు చేసి, వాటిని ఆర్కియాలజీ డిపార్ట్మెంట్ ఆధ్వర్యంలో మ్యూజియమ్స్గా మార్చాలి అని పాక్లోని ప్రాంతీయ ప్రభుత్వం గతంలో నిర్ణయించింది. దీనికోసం 2021 బడ్జెట్లో 2.35 కోట్ల పాకిస్థానీ రూపాయలను కూడా మంజూరు చేసింది. ఆ తర్వాత జులై 2025లో భవనాల పునరుద్ధరణ పరిరక్షణ కోసం మరో 3.38 కోట్ల రూపాయలను కూడా కేటాయించింది. కానీ ఈ నిర్ణయాలు జరిగి ఐదేళ్లు దాటుతున్నా క్షేత్రస్థాయిలో ఒక్క అడుగు కూడా ముందుకు పడలేదు. ప్రభుత్వం కేవలం నిధులు ఇస్తున్నట్లు జీవోలు విడుదల చేయడమే తప్ప, పనులను ప్రారంభించకపోవడంపై ఇరు దేశాల సినిమా అభిమానులు తీవ్ర అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
నిధుల కొరతలో ప్రభుత్వం- ఆదుకునేది ఎవరు?
ఈ పునరుద్ధరణ పనులు ఎందుకు ఆలస్యం అవుతున్నాయి అనే విషయంపై ఆ ప్రాంత ప్రభుత్వ అధికారి ఒకరు స్పందించారు. ఈ రెండు చారిత్రక కట్టడాలను రాజ్ కపూర్, దిలీప్ కుమార్ల పేరుతో మ్యూజియమ్స్గా మార్చడానికి ప్రభుత్వం చాలా సుముఖంగా ఉందని ఆయన తెలిపారు. కానీ ప్రస్తుతం ఉన్న ఆర్థిక పరిస్థితులు, నిధుల కొరత వల్ల ఈ పనులను ముందుకు తీసుకెళ్లడం కష్టంగా మారింది అని ఆయన ఒప్పుకున్నారు. ప్రభుత్వం దగ్గర డబ్బులు లేకపోవడం వల్లే ఈ ప్రాజెక్ట్ నిలిచిపోయింది అని చెప్పకనే చెప్పారు. కేవలం ప్రభుత్వ ప్రకటనలపై నమ్మకం పెట్టుకుంటే లాభం లేదు అని, స్వచ్ఛంద సంస్థలు లేదా సినిమా ఇండస్ట్రీ ముందుకు వచ్చి ఈ ఇళ్లను కాపాడాలి అని స్థానికులు కోరుతున్నారు.
'ఆ హీరో ఇల్లు 200 కోట్లు- కోటిన్నరకు ఎలా ఇస్తా?'
ఇండియన్ చార్లీచాప్లిన్ - వందేళ్లైనా తగ్గని క్రేజ్ - హీరో కారును గాల్లోకి ఎత్తేసిన అభిమానులు!