'మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్' కాపీరైట్ కేసులో నిర్మాత దిల్రాజుకు ఊరట
మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్ సినిమా కాపీరైట్ కేసు - నిర్మాత దిల్రాజుకు దక్కిన ఊరట- స్టే ఎత్తేసేందుకు సుప్రీం నిరాకరణ
Published : August 13, 2026 at 9:59 AM IST
DIL RAJU : టాలీవుడ్ ప్రముఖ నిర్మాత దిల్రాజుకు మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్ సినిమా కాపీరైట్ వివాదంలో సుప్రీంకోర్టులో ఊరట లభించింది. ఆ కేసులో హైదరాబాద్ ట్రయల్కోర్టులో ఉన్న విచారణపై గతేడాది ఫిబ్రవరిలో విధించిన స్టేను నిలిపివేసేందుకు సుప్రీం నిరాకరించింది. ఈ మేరకు చీఫ్ జస్టిస్ జస్టిస్ సూర్యకాంత్, జస్టిస్ వి.మోహన, జస్టిస్ జోయ్మల్య బాగ్చితో కూడిన త్రిసభ్య ధర్మాసనం ఉత్తర్వులు జారీచేసింది.
ఇదీ జరిగింది!
ప్రభాస్ హీరోగా దశరథ్ మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్ సినిమాను తెరకెక్కించారు. శ్రీ వేంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ బ్యానర్పై దిల్రాజ్ నిర్మించారు. 2011లో వచ్చిన ఈ సినిమా బ్లాక్బస్టర్ హిట్ అందుకుంది. అయితే అంతకుఏడాది ముందు 2010 ఆగస్టులోనే సాహితీ పబ్లిషర్స్ నుంచి వచ్చిన 'నా మనసు కోరింది నిన్నే' అనే నవల నుంచి కాపీ చేసి మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్ తీశారని రచయిత్రి ముమ్మిడి శ్యామలరాణి ఆరోపించారు. దీనిపై ఆమె 2017 జులై 12న దిల్రాజుపై ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ మేరకు ట్రయల్కోర్టు మేజిస్ట్రేట్ 2018 అక్టోబరు 27న కాపీరైట్ చట్టం సెక్షన్- 63, IPC సెక్షన్- 420 కింద నోటీసులు జారీచేశారు.
ఈ నోటీసులను నిర్మాత దిల్రాజు సవాల్చేస్తూ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. అక్కడ ఆయనపై ఐపీసీ సెక్షన్- 420 కింద చేసిన ఫిర్యాదును హైకోర్టు కొట్టేసింది. కానీ, 'కాపీరైట్' సెక్షన్- 63 మాత్రం అలాగే ఉంచింది. దీనిపై విచారణ కొనసాగించేందుకు ట్రయల్కోర్టుకు అనుమతిస్తూ 2024 డిసెంబర్లో ఉత్తర్వులు జారీచేసింది. ఆ ఉత్తర్వులను సవాల్చేస్తూ దిల్రాజు 2025 ఫిబ్రవరి 6న సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్లారు. అదే నెల 24న దీనిపై జస్టిస్ జేబీ పర్దివాలా, జస్టిస్ ఆర్.మహదేవన్ ధర్మాసనం విచారణ జరిపింది. ఫిర్యాదుపై విచారణకు CRPC సెక్షన్- 468 కింద కాలపరిమితి అంశంపై ప్రతివాదుల అభిప్రాయాన్ని కోరుతూ నోటీసులు జారీ చేసింది. దీంతోపాటు ట్రయల్కోర్టులోని విచారణ ప్రక్రియపైనా స్టే విధించింది.
అయితే అప్పట్నుంచి దీనిపై ట్రయల్కోర్టులో స్టే కొనసాగుతోంది. ఈ స్టే ను ఎత్తివేయాలని శ్యామలరాణి తరఫు న్యాయవాది బుధవారం చీఫ్ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ నేతృత్వంలోని ధర్మాసనానికి విన్నవించారు. పిటిషనర్ వయసు (71)ను పరిగణలోకి తీసుకొని ట్రయల్కోర్టులో విచారణ కొనసాగించడానికి అనుమతివ్వాలంటూ విజ్ఞప్తి చేశారు. కానీ అందుకు సీజేఐ నిరాకరించారు. 'ఈ కోర్టు అన్ని విషయాలను పరిగణనలో ఉంచుకొనే అప్పుడు స్టే ఇచ్చింది. ఆ సమయంలో మీ వాదనలను కూడా కోర్టు విన్నది. ఆ స్టే కూడా 2025లోనే ఇచ్చింది' అని పేర్కొంటూ విచారణ ముగించారు.