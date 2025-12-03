ETV Bharat / entertainment

సల్మాన్​ ఖాన్, అక్షయ్ కుమార్​తో సినిమాలపై దిల్​ రాజు క్లారిటీ

హిందీలో చేస్తున్న సినిమాపై క్లారిటీ ఇచ్చిన దిల్ రాజు టీమ్

Dil Raju Pan India Movie Rumours
Dil Raju Pan India Movie Rumours (Getty Images & ANI & Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 3, 2025 at 3:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Dil Raju Pan India Movie Rumours : ప్రముఖ తెలుగు నిర్మాత దిల్​ రాజు, బాలీవుడ్ స్టార్​ సల్మాన్​ ఖాన్​తో పాన్​-ఇండియా చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నట్లు వచ్చిన వార్తలను ఆయన టీమ్ ఖండించింది. అవన్నీ నిరాధారమైన, అసంబద్ధమైన వార్తలను అధికారికంగా ప్రకటన విడుదల చేసింది. అయితే మరో బాలీవుడ్​ స్టార్​ అక్షయ్​ కుమార్​తో ఓ చిత్రాన్ని తీయడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నట్లు స్పష్టం చేసింది. ప్రస్తుతం అది ప్రీ-ప్రొడక్షన్ దశలో ఉందని, దానికి అనీస్ బాజ్మీ దర్శకత్వం వహిస్తారని తెలిపింది.

"నిర్మాత దిల్ రాజు, శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ నుంచి రానున్న ప్రాజెక్టుల చుట్టూ అనేక ఊహాగానాలు వస్తున్నాయి. అయితే అవన్నీ నిరాధారమైనవి. వీటిని నమ్మవద్దు. మేము ప్రస్తుతం అక్షయ్ కుమార్​తో ఒక ప్రాజెక్టు చేస్తున్నాం. ప్రస్తుతం ప్రీ-ప్రొడక్షన్ పనులు జరుగుతున్నాయి. మిగతా వివరాలు తరువాత సకాలంలో తెలియజేస్తాం. మా టీమ్ నుంచి నిర్ధరణ లేకుండా వచ్చే ఊహాజనిత వార్తలను ప్రచారం చేయవద్దని మీడియా ప్రతినిధులను వినయపూర్వకంగా అభ్యర్థిస్తున్నాం" అని దిల్ రాజ్ టీం పేర్కొంది.

రూమర్స్​
తమిళ స్టార్ హీరో దళపతి విజయ్​తో వారీసు, సూపర్​స్టార్ మహేశ్ బాబుతో మహర్షి వంటి చిత్రాలు తీసిన వంశీ పైడిపల్లి దర్శకత్వంలో సల్మాన్​ ఖాన్ ఓ సినిమా చేయనున్నారని, దీనికి దిల్ రాజు నిర్మాత అని గత కొన్ని రోజులు రూమర్స్ వస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే దిల్​ రాజు టీం ఈ వార్తలను ఖండించింది.

'సంక్రాంతికి వస్తున్నాం' మూవీ రీమేక్​!
విక్టరీ వెంకటేష్​ నటించిన బ్లాక్​ బస్టర్ మూవీ 'సంక్రాంతికి వస్తున్నాం' చిత్రాన్ని హిందీలో రీమేక్ చేస్తున్నారని, ఇందులో అక్షయ్ కుమార్ హీరోగా పని చేస్తున్నారని వార్తలు వచ్చాయి. అయితే ఇది 'సంక్రాంతికి వస్తున్నాం' మూవీ రీమేక్ కాదని తెలుస్తోంది.

పింక్​విల్లా రిపోర్టు ప్రకారం, అక్షయ్ కుమార్ ఇప్పుడు హైవాన్​, భాగమ్​ భాగ్​2. వెల్కమ్ టూ ది జంగిల్​, హేరా ఫేరి 3 లాంటి పలు చిత్రాలను లైన్​లో పెట్టారు. ఇంకా ఆయన చేతిలో మరిన్ని ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి. అక్షయ్ ఇంతకు ముందు వెంకటేష్ చిత్రాన్ని చూశారు. కానీ ఆయన సంక్రాంతికి వస్తున్నాం రీమేక్​లో నటించడం లేదు. ఆయన దిల్​ రాజుతో మరో చిత్రం కోసం పనిచేస్తున్నారు అని తెలుస్తోంది.

రౌడీ జనార్ధన్ సంగతేంటి?
దిల్ రాజు ప్రస్తుతం విజయ్​ దేవరకొండను హీరోగా పెట్టి రౌడీ జనార్దన్​ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఇందులో కీర్తి సురేష్​ హీరోయిన్​గా నటిస్తుండగా, రవికిరణ్ కోలా దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం రాయలసీమ రాజకీయ నేపథ్యంలో, ఫుల్ యాక్షన్​, డ్రామాతో కూడిన మాస్​ ఎంటర్​టైనర్​గా ఉండనుందని తెలుస్తోంది. చాలా కాలంగా సరైన హిట్​ లేని విజయ్ దేవరకొండకు ఈ సినిమా మంచి బ్రేక్ ఇస్తుందో లేదో చూడాలి.

ఎల్లమ్మ గురించి త్వరలోనే అప్డేట్​!
దిల్లీ రాజు మరో చిన్న బడ్జెట్ సినిమాను కూడా పట్టాలెక్కించే పనిలో ఉన్నారు. అదే హాస్యనటుడు, 'బలగం' మూవీ దర్శకుడు వేణు యెల్దండి దర్శకత్వంలో రానున్న 'ఎల్లమ్మ'. ఈ డిసెంబర్​లో హీరో, హీరోయిన్ల వివరాలు వెల్లడించే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది.

అఖండ 2 మూవీ టికెట్ ధరల పెంపు- ప్రీమియర్ షోకు ఎంతంటే?

ప్రియుడికి స్వీట్ తినిపిస్తూ దొరికిపోయిన శ్రద్ధ- ఆ వీడియో చూస్తే ఫిదా అవ్వాల్సిందే!

TAGGED:

DIL RAJU SALMAN KHAN FILM RUMOURS
DILRAJU CONFIRMS AKSHAY KUMAR MOVIE
DILRAJU DENIES SALMAN KHAN FILM
DIL RAJU BOLLYWOOD FILM RUMOURS
DIL RAJU PAN INDIA MOVIE RUMOURS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.