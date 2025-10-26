ETV Bharat / entertainment

OTT కంపెనీల కొత్త రూల్స్- ఆ స్ట్రాటజీతో నిర్మాతలకు రిస్క్!

థియేటర్ కలెక్షన్స్ బట్టి ఓటీటీ ధర- తేడా కొడితే పేమెంట్​లో కటింగ్స్!

OTT Deals (Source : Getty Images)
OTT Deals New Rules : తెలుగులోనే కాదు అన్ని భాషల్లోనూ సినిమా అంటే ప్రేక్షకులకు ఓ రిలాక్సేషన్‌​. ప్రతి వారం థియేటర్లలోకి కొత్త సినిమాలు రిలీజ్‌ అవతూనే ఉంటాయి. మరోవైపు, వందల చిత్రాలు నిర్మాణంలో ఉంటాయి. అయితే కొవిడ్ తర్వాత ఓటీటీ ట్రెండ్ పెరిగిపోయింది. ఏ సినిమానైనా థియేటర్లలోకి వచ్చిన కొద్ది రోజులకు ఓటీటీ బాట పడుతున్నాయి. అయితే మేకర్స్​కు కూడా ఇది ఒక రకమైన రెవెన్యూ సమకూరుస్తుండండంతో ఓటీటీలతో డీల్ కుదుర్చుకుంటున్నారు. థియేట్రికల్ రిలీజ్ తర్వాత 6 నుంచి 8 వారాల విండో తర్వాతే ఓటీటీలోకి వస్తుంటాయి. అయితే ఇకపై పరిస్తితులు మారనున్నట్లు తెలుస్తోంది. కొత్త ట్రెండ్​తో నిర్మాతలకు కాస్త ఇబ్బంది తలెత్తే అవకాశం ఉంది! మరి అదేంటంటే?

ఓటీటీల రెవెన్యూ!
ప్రతి సంవత్సరం నిర్మాణంలో ఉన్న చిత్రాల సంఖ్య భారీగా పెరిగిపోతోంది. వందల్లో కథలు సెట్స్​పైకి వెళ్తున్నాయి. అలానే భారీ బడ్జెట్​తో నిర్మిస్తూ ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకువస్తున్నారు మేకర్స్​. అయితే అనేక సినిమాలు నిర్మాణంలో ఉండగానే ఓటీటీ డీల్స్ కంప్లీట్ చేసుకుంటున్నాయి. పోస్టర్లు, టీజర్లు, ట్రైలర్​లు చూసి ఓటీటీ సంస్థలు భారీ ధరకు డిజిటల్ రైట్స్ దక్కించుకుంటున్నాయి. దీంతో రిలీజ్​కు ముందే మేకర్స్​కు భారీగా రెవెన్యూ వస్తోంది!

ప్రస్తుతం ఉన్న పాన్​ఇండియా సినిమాల కారణంగా శాటిలైట్ రైట్స్, హిందీ డబ్బింగ్ డీల్స్ బాగా తగ్గాయి. దీంతో టాలీవుడ్ నిర్మాతలు పెట్టుబడి తిరిగి పొందేందుకు డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ హక్కులపైనే ఆధారపడుతున్నారు. ఇంతకు ముందు పరిస్థితులు వేరు. సినిమా రివ్యూ ఎలా వచ్చినా, అనుకున్నంత ధర మూవీ మేకర్స్​కు కట్టాల్సిందే. కానీ ఇప్పుడు ఇతర డీల్స్ తగ్గడంతో OTT ప్లాట్‌ఫామ్‌లు కొత్త నిబంధనలు తీసుకువస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో చిత్రాల విడుదల తేదీలను కూడా వాళ్లే నిర్దేశిస్తున్నారు!

కొత్త రూల్ ఇదే!
అయితే సినిమాను భారీ ధరకు కొనుగోలు చేసిన తర్వాత, థియేటర్లలో ఫలితం తేడా కొడితే మాతం ఓటీటీలకు భారీగా నష్టం జరుగుతుంది. అందుకే ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థలు ఇప్పుడు థియేట్రికల్ కలెక్షన్స్ ఆధారంగానే డిజిటల్ డీల్స్ లెక్కిస్తున్నారు. సినిమా థియేటర్లలో హిట్ అయితేనే ముందుగా అగ్రిమెంట్ చేసుకున్న ప్రకారం మొత్తం చెల్లిస్తారు. ఫలితం తేడా కొడితే మాత్రం, ధర తగ్గుతుంది.

ఇటీవల విడుదలైన ఓ హీరో చిత్రంతో నెట్‌ఫ్లిక్స్‌ ఇలాగే ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నట్లు ఇండస్ట్రీ వర్గాల టాక్. టాప్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ తమ సినిమా డిజిటల్ హక్కులు నెట్​ఫ్లిక్స్​కు విక్రయించింది. కానీ థియేటర్లలో ఆశించిన స్థాయిలో ఫలితం రాకపోవడంతో నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఒప్పందంలో పేర్కొన్న ధరలో కోత విధించింది. ఫలితంగా నిర్మాతకు కోట్ చేసిన మొత్తంలో 50 శాతం మాత్రమే కట్టినట్లు సమాచారం!

ఇదివరకు ఇలా ఉండేది కాదు. సినిమా ఫలితం ఎలా ఉన్న అగ్రిమెంట్ ప్రకారం పేమెంట్ చేసేవారు. అందుకే ఓటీటీ డీల్స్ అనేవి ప్రొడ్యుసర్లకు రెండో ఆప్షన్​గా ఉండేది. ఒకవేళ సినిమా రీచ్​ సంపాదించుకోకపోతే, ఓటీటీ నుంచి వచ్చేవని నమ్మకంతో ఉండేవారు. ఇకపై అంతా మారనుంది. భవిష్యత్తులో డిజిటల్ ఒప్పందాలు పూర్తిగా సినిమా థియేట్రికల్ ప్రదర్శనపైనే ఆధారపడి ఉంటాయి. ఇది భారతీయ నిర్మాతలకు కొత్త తలనొప్పిగా మారనుంది. థియేటర్ రన్ బాగోకపోతే OTT డబ్బు కూడా తగ్గిపోతుంది. దీంతో నిర్మాతలు డబుల్ రిస్క్‌లో పడే ప్రమాదం ఉంది. ఓటీటీ కొత్త రూల్స్ టాలీవుడ్‌లో చర్చనీయాంశంగా మారాయి.

