నారీ నారీ నడుమ మురారీ ప్రమోషన్స్లో ఓ సంఘటనను గుర్తు చేసుకున్న నిర్మాత అనిల్ సుంకర- ఒక్క ఫోన్ కాల్తో అంతా మారిందని కామెంట్స్
Mahesh Babu Nenokkadine Movie : టాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు, లెక్కల మాస్టర్ సుకుమార్ కాంబినేషన్లో రూపొందిన మూవీ 1 నేనొక్కడినే. సైకలాజికల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్గా రూపొందిన ఆ సినిమా 2014లో విడుదలైంది. అప్పట్లో తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో ఒక ప్రయోగాత్మక చిత్రంగా నిలవగా, హాలీవుడ్ స్థాయి మేకింగ్కు, మహేష్ బాబు నటనకు విమర్శకుల నుంచి మంచి ప్రశంసలు దక్కాయి. కానీ సినిమా మాత్రం కమర్షియల్గా వర్కౌట్ అవ్వలేదు.
అయితే ఆ సినిమా ప్రమోషన్స్ టైమ్లో జరిగిన ఓ సంఘటనను ఇప్పుడు 1 నేనొక్కడినే నిర్మాత అనిల్ సుంకర గుర్తు చేసుకున్నారు. ప్రస్తుతం ఆయన నిర్మిస్తున్న నారీ నారీ నడుమ మురారి రిలీజ్కు సిద్ధమవుతోంది. యంగ్ హీరో శర్వానంద్ లీడ్ రోల్లో నటిస్తున్న ఆ సినిమాను రామ్ అబ్బరాజు తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్గా సందడి చేయనున్న ఆ సినిమాను అనిల్ సుంకర, జనవరి 14వ తేదీన విడుదల చేయనున్నారు.
ఆ సినిమా ప్రమోషన్స్తో బిజీగా ఉన్నారు. అందులో భాగంగా నిర్మాత అనిల్ సుంకర గతంలో 1 నేనొక్కడినే సినిమా ప్రమోషన్స్ టైమ్లో జరిగిన ఓ సంఘటనను గుర్తు చేసుకున్నారు. అయితే 1 నేనొక్కడినే కూడా అప్పట్లో సంక్రాంతి టైమ్లోనే విడుదల చేయాలని మేకర్స్ అనుకున్నారు. ఆ సినిమా ట్రైలర్ను గ్రాండ్గా రిలీజ్ చేయాలని ప్లాన్ చేసుకున్నప్పటికి చివరి నిమిషంలో దానిని ఎందుకు ఆపేయాల్సి వచ్చిందనే విషయంపై మాట్లాడారు.
ఒక్క ఫోన్ కాల్తో అంతా నాశనం
1 నేనొక్కడినే సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ను అప్పుడు చాలా థియేటర్లలో లైవ్గా విడుదల చేయాలని మూవీ టీమ్ ప్లాన్ చేసిందని అనిల్ సుంకర తెలిపారు. అలా చేయడం వల్ల తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ఫ్యాన్స్ ముందే ప్రత్యేకంగా రిలీజ్ చేసినట్టు ఉంటుందని, ఆ డెసిషన్ తీసుకున్నామని చెప్పారు. ఆ కార్యక్రమం కోసం అన్ని థియేటర్లలో ఫ్యాన్స్కు టికెట్లను డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడంతో పాటు లైవ్ లింక్స్ను కూడా సెటప్ చేశామన్నారు. దీంతో హీరో మహేశ్ బాబే డైరెక్ట్గా అభిమానులతో ఇంట్రాక్ట్ అవ్వొచ్చన్న ఉద్దేశంతో అలా ఏర్పాట్లు చేశామని వెల్లడించారు. కానీ తాము వేసుకున్న ప్లాన్ అంతా ఒక్క ఫోన్ కాల్తో నాశనమైందని తెలిపారు.
ఓపెన్సింగ్పై నెగిటివ్ ఇంప్యాక్ట్?
ట్రైలర్ రిలీజ్ ఈవెంట్కు వారంతా ఆల్ సెట్ అనుకుని స్టేజ్పైకి వెళ్దామనుకునేలోపే ఫోన్ కాల్ రావడంతో ప్లాన్ను సడెన్గా ఆపేయాల్సి వచ్చిందని అన్నారు. "మేం స్టేజ్పైన అడుగుపెడదామని అనుకునేలోపే మకుఫోన్ కాల్ వచ్చింది. దాంతో సినిమా ట్రైలర్ రిలీజ్ ఈవెంట్ను సడెన్గా ఆపేయాల్సి వచ్చింది. ట్రైలర్ను ఆ టైంలో విడుదల చేయడం ద్వారా సినిమా ఓపెన్సింగ్పైన నెగిటివ్ ఇంప్యాక్ట్ పడుతుందని ఆ కాల్లో మాకు హెచ్చరికలు వచ్చాయి" అని తెలిపారు.
ఫ్యాన్స్ నిరాశ
ఆ కాల్తో చేసేదేంలేక మళ్లీ వేరే డేట్లో మూవీ యాక్షన్ కట్ను విడుదల చేశామని, దీని వల్ల ఫ్యాన్స్ను నిరాశపరిచిందని అన్నారు. "ఆ విషయం మమల్ని ఎంతగానో భయపెట్టింది. దీంతో మేం ట్రైలర్ లాంఛ్ను ఆపేశాం. ఆ తర్వాత సినిమా యాక్షన్ కట్ను వేరే డేట్లో విడుదల చేశాం. కానీ అభిమానులు థియేటర్లోకి ఎంటర్ అయ్యాక విషయం తెలిసి మాపై కోపం తెచ్చుకున్నారు" అని అనిల్ సుంకర తెలిపారు. అయితే 1 నేనొక్కడినే సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద ఎలా పెర్ఫామ్ చేసినప్పటికీ ఓ కల్ట్ క్లాసిక్గా మాత్రం గుర్తింపుపొందింది.
