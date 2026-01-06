ETV Bharat / entertainment

'ఒక్క ఫోన్​ కాల్​తో మొత్తం నాశనం'​- మహేశ్ 'నేనొక్కడినే' టైమ్​లో ఏం జరిగింది? నిర్మాత ఏమన్నారంటే?

నారీ నారీ నడుమ మురారీ ప్రమోషన్స్​లో ఓ సంఘటనను గుర్తు చేసుకున్న నిర్మాత అనిల్ సుంకర- ఒక్క ఫోన్​ కాల్​తో అంతా మారిందని కామెంట్స్​

Mahesh Babu Nenokkadine Movie
Mahesh Babu Nenokkadine Movie (movie poster)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 6, 2026 at 2:27 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Mahesh Babu Nenokkadine Movie : టాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు, లెక్కల మాస్టర్ సుకుమార్ కాంబినేషన్​లో రూపొందిన మూవీ 1 నేనొక్కడినే. సైకలాజికల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్​గా రూపొందిన ఆ సినిమా 2014లో విడుదలైంది. అప్పట్లో తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో ఒక ప్రయోగాత్మక చిత్రంగా నిలవగా, హాలీవుడ్ స్థాయి మేకింగ్​కు, మహేష్ బాబు నటనకు విమర్శకుల నుంచి మంచి ప్రశంసలు దక్కాయి. కానీ సినిమా మాత్రం కమర్షియల్​గా వర్కౌట్ అవ్వలేదు.

అయితే ఆ సినిమా ప్రమోషన్స్ టైమ్​లో జరిగిన ఓ సంఘటనను ఇప్పుడు 1 నేనొక్కడినే నిర్మాత అనిల్ సుంకర గుర్తు చేసుకున్నారు. ప్రస్తుతం ఆయన నిర్మిస్తున్న నారీ నారీ నడుమ మురారి రిలీజ్​కు సిద్ధమవుతోంది. యంగ్ హీరో శర్వానంద్ లీడ్​ రోల్​లో నటిస్తున్న ఆ సినిమాను రామ్ అబ్బరాజు తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్​గా సందడి చేయనున్న ఆ సినిమాను అనిల్ సుంకర, జనవరి 14వ తేదీన విడుదల చేయనున్నారు.

ఆ సినిమా ప్రమోషన్స్​తో బిజీగా ఉన్నారు. అందులో భాగంగా నిర్మాత అనిల్​​ సుంకర గతంలో 1 నేనొక్కడినే సినిమా ప్రమోషన్స్​ టైమ్​లో జరిగిన ఓ సంఘటనను గుర్తు చేసుకున్నారు. అయితే 1 నేనొక్కడినే కూడా అప్పట్లో సంక్రాంతి టైమ్​లోనే విడుదల చేయాలని మేకర్స్​ అనుకున్నారు. ఆ సినిమా ట్రైలర్​ను గ్రాండ్​గా​ రిలీజ్​ చేయాలని ప్లాన్​ చేసుకున్నప్పటికి చివరి నిమిషంలో దానిని ఎందుకు ఆపేయాల్సి వచ్చిందనే విషయంపై మాట్లాడారు.

ఒక్క ఫోన్​ కాల్​తో అంతా నాశనం
1 నేనొక్కడినే సినిమా ప్రీ రిలీజ్​ ఈవెంట్​ను అప్పుడు చాలా థియేటర్లలో లైవ్​గా విడుదల చేయాలని మూవీ టీమ్​ ప్లాన్​ చేసిందని అనిల్ సుంకర తెలిపారు. అలా చేయడం వల్ల తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ఫ్యాన్స్​ ముందే ప్రత్యేకంగా రిలీజ్​ చేసినట్టు ఉంటుందని, ఆ డెసిషన్​ తీసుకున్నామని చెప్పారు. ఆ కార్యక్రమం కోసం అన్ని థియేటర్లలో ఫ్యాన్స్​కు టికెట్​లను డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడంతో పాటు లైవ్​ లింక్స్​ను కూడా సెటప్​ చేశామన్నారు. దీంతో హీరో మహేశ్​ బాబే డైరెక్ట్​గా అభిమానులతో ఇంట్రాక్ట్​ అవ్వొచ్చన్న ఉద్దేశంతో అలా ఏర్పాట్లు చేశామని వెల్లడించారు. కానీ తాము వేసుకున్న ప్లాన్​ అంతా ఒక్క ఫోన్​ కాల్​తో నాశనమైందని తెలిపారు.

ఓపెన్సింగ్​పై నెగిటివ్​ ఇంప్యాక్ట్?
ట్రైలర్​ రిలీజ్​ ఈవెంట్​కు వారంతా ఆల్​ సెట్​ అనుకుని స్టేజ్​పైకి వెళ్దామనుకునేలోపే ఫోన్​ కాల్​ రావడంతో ప్లాన్​ను సడెన్​గా ఆపేయాల్సి వచ్చిందని అన్నారు. "మేం స్టేజ్​పైన అడుగుపెడదామని అనుకునేలోపే మకుఫోన్​ కాల్ వచ్చింది. దాంతో సినిమా ట్రైలర్​ రిలీజ్​ ఈవెంట్​ను సడెన్​గా ఆపేయాల్సి వచ్చింది. ట్రైలర్​ను ఆ టైంలో విడుదల చేయడం ద్వారా సినిమా ఓపెన్సింగ్​పైన నెగిటివ్​ ఇంప్యాక్ట్​ పడుతుందని ఆ కాల్​లో మాకు హెచ్చరికలు వచ్చాయి" అని తెలిపారు.

ఫ్యాన్స్​ నిరాశ
ఆ కాల్​తో చేసేదేంలేక మళ్లీ వేరే డేట్​లో మూవీ యాక్షన్​ కట్​ను విడుదల చేశామని, దీని వల్ల ఫ్యాన్స్​ను నిరాశపరిచిందని అన్నారు. "ఆ విషయం మమల్ని ఎంతగానో భయపెట్టింది. దీంతో మేం ట్రైలర్​ లాంఛ్​ను ఆపేశాం. ఆ తర్వాత సినిమా యాక్షన్​ కట్​ను వేరే డేట్​లో విడుదల చేశాం. కానీ అభిమానులు థియేటర్లోకి ఎంటర్​ అయ్యాక విషయం తెలిసి మాపై కోపం తెచ్చుకున్నారు" అని అనిల్​ సుంకర తెలిపారు. అయితే 1 నేనొక్కడినే సినిమా బాక్సాఫీస్​ వద్ద ఎలా పెర్ఫామ్​ చేసినప్పటికీ ఓ కల్ట్​ క్లాసిక్​గా మాత్రం గుర్తింపుపొందింది.

సంక్రాంతి బాక్సాఫీస్ ఫైట్- బరిలో 7 సినిమాలు - ఎవరైనా కాంప్రమైజ్ అవుతారా?

2026లో టాలీవుడ్​కు పాన్ఇండియా 'కళ'- లిస్ట్​లో భారీ సినిమాలు- ఈసారి వసూళ్ల సునామీ పక్కా!

TAGGED:

NARI NARI NADUMA MURARI PRODUCER
1 NENOKKADINE MOVIE PROMOTIONS
MAHESH BABU 1 NENOKKADINE MOVIE
NARI NARI NADUMA MURARI 2026
MAHESH BABU NENOKKADINE MOVIE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.