'ధురంధర్ 2'లో నటించిన పాకిస్థాన్​ నటులు!- ఏ సీన్లలో కనిపించారో తెలుసా?

Dhuranthar 2 Abhay Arora News (Movie poster)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 25, 2026 at 5:27 PM IST

Pakistan Actors In Dhurandhar 2 : బాలీవుడ్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ 'ధురంధర్ : ది రివెంజ్' బాక్సాఫీస్ రికార్డులు బద్దలు కొడుతోంది. అదిత్య ధర్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం మార్చి 19న థియేటర్లలో విడుదలై ప్రేక్షకుల నుంచి ప్రశంసలు అందుకుంటోంది. ఈ క్రమంలో సినిమాకు సంబంధించిన ఏ చిన్న విషయమైనా ఇప్పుడు హాట్​ టాపిక్​గా మారుతోంది. అయితే పాకిస్థాన్‌లోని ల్యారీ (Lyari) ప్రాంతానికి చెందిన వ్యక్తులు ఈ చిత్రంలో నటించినట్లు వస్తున్న ప్రచారంపై ధురంధర్ నటుడు అభయ్ అరోరా స్పష్టత ఇచ్చారు. రీసెంట్​గా ఓ మీడియా ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్న అభయ్ దీనిపై మాట్లాడారు.

'వాళ్లను బ్యాంకాక్​లోనే ఎంపిక చేశాం'
గ్యాంగ్‌స్టర్ అర్షద్ పప్పు తమ్ముడు యాసిర్ పాత్ర పోషించిన అభయ్ అరోరా మాట్లాడారు. బ్యాంకాక్‌ పరిసరాలలో షూటింగ్​ చేసేటప్పుడు స్థానికులు ఉంటేనే సన్నివేశాలు​ సహజంగా ఉంటాయని డైరెక్టర్​ భావించారని చెప్పారు. అందుకే స్థానికంగా ఉన్న వాళ్లనే తీసుకున్నామని ఆయన అన్నారు. సినిమాలో వారితో తీసిన ప్రతి షాట్​ చాలా బాగా వచ్చిందన్నారు. బ్యాంకాక్‌లో చిత్రీకరించిన అనేక క్రౌడ్ ఎక్కువగా ఉన్న ఎపిసోడ్​లో ల్యారీ మూలాలున్న ముఖాలే కనిపిస్తాయని అభయ్ అన్నారు.

"బ్యాంకాక్‌లో చేసిన షూటింగ్​లో క్రౌడ్​ ఉన్న సీన్లలో కొందరు ల్యారీకి చెందినవారే ఉన్నారు. వారు సెట్‌కు వచ్చినప్పుడు 'అచ్చం ల్యారీలాగే కనిపిస్తోంది' అన్నారు. వాళ్లు ప్రస్తుతం బ్యాంకాక్​లోనే ఉంటున్నారు. ఈ సినిమాలో పలు సన్నివేశాల కోసం మేం స్థానిక నటీనటులనే తీసుకున్నాం. క్రౌడ్​లో ఉండాల్సిన వాళ్లను, వేదికపై కేరింతలు కొట్టే పాత్రల కోసం వారిని ఎంపిక చేశాం. ఈ నటీనటులందరినీ వీరందరినీ బ్యాంకాక్‌లోనే ఎంపిక చేశాము. వారిలో కొందరు నిజానికి పాకిస్థాన్‌లోని ల్యారీకి చెందినవారే ఉన్నారు" అని అభయ్ అరోరా వివరంగా చెప్పారు.

మంగళవారం ఒక్కరోజే రూ. 56.55 కోట్లు
ఈ సినిమా మంగళవారం ఒక్కరోజే రూ. 56.55 కోట్లు వసూలు చేసింది. దీంతో విడుదలైన ఆరు రోజుల్లో భారత్​లో మొత్తం వసూళ్లు రూ. 687.43 కోట్లకు చేరుకున్నాయి. ఇందులో రూ. 575 కోట్ల నెట్ కలెక్షన్లు ఉన్నాయి. ఓవర్సీస్​లో రూ. 231.57 కోట్లు వసూలు చేసింది. ఇక ప్రపంచవ్యాప్తంగా ధురంధర్ 2 మొత్తం రూ. 919 కోట్ల మార్క్​కు చేరుకుంది.

రికార్డులు బద్దలు కొడుతున్న ధురంధర్!
ఆధిత్యధర్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ధురంధర్ స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్ చిత్రంలో రణ్​వీర్ సింగ్ ప్రధాన పాత్ర పోషించారు. ఈ చిత్రంలో అక్షయ్ ఖన్నా, సంజయ్ దత్, అర్జున్ రాంపాల్, సారా అర్జున్ కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఈ సినిమాను భారీ యాక్షన్, గూఢచారి అంశాలతో కూడిన 'పవర్ హౌస్'గా దర్శకుడు తెరకెక్కించారు. హిందీ, తమిళం, తెలుగు, కన్నడ, మలయాళం భాషల్లో విడుదలైంది.

