'ధురంధర్ 2'లో నటించిన పాకిస్థాన్ నటులు!- ఏ సీన్లలో కనిపించారో తెలుసా?
Published : March 25, 2026 at 5:27 PM IST
Pakistan Actors In Dhurandhar 2 : బాలీవుడ్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ 'ధురంధర్ : ది రివెంజ్' బాక్సాఫీస్ రికార్డులు బద్దలు కొడుతోంది. అదిత్య ధర్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం మార్చి 19న థియేటర్లలో విడుదలై ప్రేక్షకుల నుంచి ప్రశంసలు అందుకుంటోంది. ఈ క్రమంలో సినిమాకు సంబంధించిన ఏ చిన్న విషయమైనా ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్గా మారుతోంది. అయితే పాకిస్థాన్లోని ల్యారీ (Lyari) ప్రాంతానికి చెందిన వ్యక్తులు ఈ చిత్రంలో నటించినట్లు వస్తున్న ప్రచారంపై ధురంధర్ నటుడు అభయ్ అరోరా స్పష్టత ఇచ్చారు. రీసెంట్గా ఓ మీడియా ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్న అభయ్ దీనిపై మాట్లాడారు.
'వాళ్లను బ్యాంకాక్లోనే ఎంపిక చేశాం'
గ్యాంగ్స్టర్ అర్షద్ పప్పు తమ్ముడు యాసిర్ పాత్ర పోషించిన అభయ్ అరోరా మాట్లాడారు. బ్యాంకాక్ పరిసరాలలో షూటింగ్ చేసేటప్పుడు స్థానికులు ఉంటేనే సన్నివేశాలు సహజంగా ఉంటాయని డైరెక్టర్ భావించారని చెప్పారు. అందుకే స్థానికంగా ఉన్న వాళ్లనే తీసుకున్నామని ఆయన అన్నారు. సినిమాలో వారితో తీసిన ప్రతి షాట్ చాలా బాగా వచ్చిందన్నారు. బ్యాంకాక్లో చిత్రీకరించిన అనేక క్రౌడ్ ఎక్కువగా ఉన్న ఎపిసోడ్లో ల్యారీ మూలాలున్న ముఖాలే కనిపిస్తాయని అభయ్ అన్నారు.
"బ్యాంకాక్లో చేసిన షూటింగ్లో క్రౌడ్ ఉన్న సీన్లలో కొందరు ల్యారీకి చెందినవారే ఉన్నారు. వారు సెట్కు వచ్చినప్పుడు 'అచ్చం ల్యారీలాగే కనిపిస్తోంది' అన్నారు. వాళ్లు ప్రస్తుతం బ్యాంకాక్లోనే ఉంటున్నారు. ఈ సినిమాలో పలు సన్నివేశాల కోసం మేం స్థానిక నటీనటులనే తీసుకున్నాం. క్రౌడ్లో ఉండాల్సిన వాళ్లను, వేదికపై కేరింతలు కొట్టే పాత్రల కోసం వారిని ఎంపిక చేశాం. ఈ నటీనటులందరినీ వీరందరినీ బ్యాంకాక్లోనే ఎంపిక చేశాము. వారిలో కొందరు నిజానికి పాకిస్థాన్లోని ల్యారీకి చెందినవారే ఉన్నారు" అని అభయ్ అరోరా వివరంగా చెప్పారు.
మంగళవారం ఒక్కరోజే రూ. 56.55 కోట్లు
ఈ సినిమా మంగళవారం ఒక్కరోజే రూ. 56.55 కోట్లు వసూలు చేసింది. దీంతో విడుదలైన ఆరు రోజుల్లో భారత్లో మొత్తం వసూళ్లు రూ. 687.43 కోట్లకు చేరుకున్నాయి. ఇందులో రూ. 575 కోట్ల నెట్ కలెక్షన్లు ఉన్నాయి. ఓవర్సీస్లో రూ. 231.57 కోట్లు వసూలు చేసింది. ఇక ప్రపంచవ్యాప్తంగా ధురంధర్ 2 మొత్తం రూ. 919 కోట్ల మార్క్కు చేరుకుంది.
రికార్డులు బద్దలు కొడుతున్న ధురంధర్!
ఆధిత్యధర్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ధురంధర్ స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్ చిత్రంలో రణ్వీర్ సింగ్ ప్రధాన పాత్ర పోషించారు. ఈ చిత్రంలో అక్షయ్ ఖన్నా, సంజయ్ దత్, అర్జున్ రాంపాల్, సారా అర్జున్ కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఈ సినిమాను భారీ యాక్షన్, గూఢచారి అంశాలతో కూడిన 'పవర్ హౌస్'గా దర్శకుడు తెరకెక్కించారు. హిందీ, తమిళం, తెలుగు, కన్నడ, మలయాళం భాషల్లో విడుదలైంది.