రిలీజ్కు ముందే ధురంధర్ 2 ర్యాంపేజ్- కల్కి రికార్డ్ బ్రేక్!
విడుదలకు ముందే రికార్డులు సృష్టిస్తున్న ధురంధర్ 2 - జోరుగా అడ్వాన్స్ సేల్స్- ఓవర్సీస్లో భారతీయ తొలి సినిమాగా రికార్డు!
Published : March 12, 2026 at 7:45 PM IST
Dhurandhar Pre Bookings In USA : బాలీవుడ్ స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్గా తెరకెక్కిన 'ధురంధర్: ది రివెంజ్' సినిమా విడుదల దగ్గర పడుతున్న కొద్దీ అంచనాలు పెరుగుతున్నాయి. ఇప్పటికే రిలీజైన ట్రైలర్, సాంగ్ వాటికి మరింత హైప్ను పెంచేస్తున్నాయి. ఈ చిత్రం మార్చి 19న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పటికే అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ కూడా ప్రారంభమయ్యాయి. అందులో భాగంగా ఓవర్సీస్ ప్రీ- సేల్స్లో ఈ చిత్రం దూసుకుపోతోంది. ఇప్పటికే 2.5 మిలియన్ డాలర్లు (రూ.23కోట్లు) దాటేసింది. దీంతో రిలీజ్కు ముందు ఓవర్సీస్ అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన భారతీయ సినిమాగా రికార్డు కొట్టింది. ఇదివరకు ఈ లిస్ట్లో ప్రభాస్ కల్కి ఉండేది. ఆ సినిమా అడ్వాన్స్ సేల్స్లో 2.5 మిలియన్ డాలర్లు సాధించింది.
రోజుకు 2 లక్షల డాలర్లు
ఇటీవలే ఈ సినిమా అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ ప్రారభమయ్యాయి. అప్పటి నుంచి రోజుకు కనీసం 2 లక్షల డాలర్లు (సూమారు రూ. 1.85 కోట్లు) వసూల్ చేస్తుంది. నిన్న ఒక్క రోజు మాత్రం బుకింగ్స్ ఇంకా పెరిగాయి. 2.5 లక్షల డాలర్లు వసూల్ అయ్యాయి. ఇంకో ఆరు రోజులపాటు ఇదే జోరు కొనసాగితే ఈజీగా రిలీజ్కు ముందే 4 మిలియన్ డాలర్ల మార్క్ అందుకోవడం పక్కా! ఆఖరి నిమిషంలో బుకింగ్స్ ఇంకా పెరిగే ఛాన్స్ ఉండడంతో ప్రీమియర్లకు ముందే 5 మిలియన్ డాలర్ల క్లబ్లోను చేరే అవకాశం లేకపోలేదు.
ప్రీమియర్ షోకే 1 మిలియన్ డాలర్లు!
కాగా, వచ్చే బుధవారం (మార్చి 18) ఈ సినిమా ప్రీమియర్ షో పడనుంది. ఈ ఒక్క ప్రీమియర్కే 9 లక్షల డాలర్లు కలెక్షన్ చేసింది. అయితే సినిమాపై ఫుల్ బజ్ ఉండడంతో అప్పటిలోగా ఇంకో 1 మిలియన్ వసూల్ చేసినా ఆశ్యర్చపోనక్కర్లేదు! ఇక ప్రీమియర్లతోపాటు తొలి వీకెండ్లో రోజు వారీగా చూసుకుంటే శనివారం 5 లక్షల డాలర్లు, ఆదివారం 2.5 లక్షల డాలర్లు కలెక్ట్ చేసి జోరు ప్రదర్శిస్తుంది.
తొలి వీకెండ్లోనే 10 మిలియన్ డాలర్లు!
ఈ అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ చూస్తుంటే ధురంధర్ 2కు ఓపెనింగ్స్ భారీగానే రానున్నట్లు అర్థమైపోతుంది. అలాగే రిలీజ్ తర్వాత తొలి వీకెండ్లోనూ కాసుల వర్షం కురిపించే అవకాశం కనిపిస్తుంది. మౌత్టాక్ బాగుంటే తొలి వీకెండ్లోనే ఈ సినిమా 10 మిలియన్ డాలర్లు వసూల్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది. అయితే బాలీవుడ్లో ఏ సినిమా కూడా ఫస్ట్ వీకెండ్లోనే 10 మిలియన్ డాలర్ల మార్క్ అందుకోలేదు. ఒకవేళ ఈ మార్క్ అందుకుంటే ధురంధర్ సరికొత్త రికార్డు సృష్టించినట్లు అవుతుంది.
అలాగే కెనడాలో కూడా ఈ మూవీ ఇప్పటికే అత్యధిక అడ్వాన్స్ సేల్స్ చేసిన ఇండియన్ సినిమాగా నిలిచింది. బుకింగ్స్ ప్రారంభమైన రెండు రోజుల్లోనే యానిమల్ రికార్డ్ను బ్రేక్ చేసింది. ఈ రెండు మార్కెట్ల (యూఎస్, కెనడా)లో ధురంధర్ -2 ప్రీ- బుకింగ్స్లో 3 మిలియన్లు వసూళ్లు చేసింది. ఇటు భారత్లోనూ ప్రీమియర్స్ టికెట్ సేల్ జోరుగా కొనసాగుతోంది. మామూలు రోజుల్లో ఉండే ధరలకే ప్రీమియర్స్ వేస్తున్నారు. దీంతో పలు సెంటర్లలో హౌస్ఫుల్ అయిపోయాయి.
పార్ట్ 1 రీ రిలీజ్
మరో వారంలో రెండో పార్ట్ రిలీజ్ ఉండగా మేకర్స్ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ధురంధర్ పార్ట్ 1 ను శుక్రవారం రీ రిలీజ్ చేయనున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా 1000కి పైగా థియేటర్లలో 1250 షోలు ప్రదర్శించనున్నట్లు మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటన చేశారు. అయితే ఈ వీకెండ్లో బాక్సాఫీస్ వద్ద పెద్దగా సినిమాల సందడి లేనందున ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.
