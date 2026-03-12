ETV Bharat / entertainment

రిలీజ్​కు ముందే ధురంధర్​ 2 ర్యాంపేజ్- కల్కి రికార్డ్ బ్రేక్!

విడుదలకు ముందే రికార్డులు సృష్టిస్తున్న ధురంధర్ 2 - జోరుగా అడ్వాన్స్ సేల్స్- ఓవర్సీస్​లో భారతీయ తొలి సినిమాగా రికార్డు!

Dhurandhar Pre Bookings In USA
Dhurandhar Pre Bookings In USA (FILM POSTER)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 12, 2026 at 7:45 PM IST

3 Min Read
Dhurandhar Pre Bookings In USA : బాలీవుడ్ స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్‌గా తెరకెక్కిన 'ధురంధర్​: ది రివెంజ్' సినిమా విడుదల దగ్గర పడుతున్న కొద్దీ అంచనాలు పెరుగుతున్నాయి. ఇప్పటికే రిలీజై​న ట్రైలర్​, సాంగ్​ వాటికి మరింత హైప్​ను పెంచేస్తున్నాయి. ఈ చిత్రం మార్చి 19న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పటికే అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్​ కూడా ప్రారంభమయ్యాయి. అందులో భాగంగా ఓవర్సీస్​ ప్రీ- సేల్స్​లో ఈ చిత్రం దూసుకుపోతోంది. ఇప్పటికే 2.5 మిలియన్ డాలర్లు (రూ.23కోట్లు) దాటేసింది. దీంతో రిలీజ్​కు ముందు ఓవర్సీస్ అడ్వాన్స్​ బుకింగ్స్​లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన భారతీయ సినిమాగా రికార్డు కొట్టింది. ఇదివరకు ఈ లిస్ట్​లో ప్రభాస్ కల్కి ఉండేది. ఆ సినిమా అడ్వాన్స్​ సేల్స్​లో 2.5 మిలియన్ డాలర్లు సాధించింది.

రోజుకు 2 లక్షల డాలర్లు
ఇటీవలే ఈ సినిమా అడ్వాన్స్​ బుకింగ్స్ ప్రారభమయ్యాయి. అప్పటి నుంచి రోజుకు కనీసం 2 లక్షల డాలర్లు (సూమారు రూ. 1.85 కోట్లు) వసూల్ చేస్తుంది. నిన్న ఒక్క రోజు మాత్రం బుకింగ్స్ ఇంకా పెరిగాయి. 2.5 లక్షల డాలర్లు వసూల్ అయ్యాయి. ఇంకో ఆరు రోజులపాటు ఇదే జోరు కొనసాగితే ఈజీగా రిలీజ్​కు ముందే 4 మిలియన్ డాలర్ల మార్క్ అందుకోవడం పక్కా! ఆఖరి నిమిషంలో బుకింగ్స్ ఇంకా పెరిగే ఛాన్స్ ఉండడంతో ప్రీమియర్లకు ముందే 5 మిలియన్ డాలర్ల క్లబ్​లోను చేరే అవకాశం లేకపోలేదు.

ప్రీమియర్ షోకే 1 మిలియన్ డాలర్లు!
కాగా, వచ్చే బుధవారం (మార్చి 18) ఈ సినిమా ప్రీమియర్​ షో పడనుంది. ఈ ఒక్క ప్రీమియర్​కే 9 లక్షల డాలర్లు కలెక్షన్ చేసింది. అయితే సినిమాపై ఫుల్ బజ్ ఉండడంతో అప్పటిలోగా ఇంకో 1 మిలియన్ వసూల్ చేసినా ఆశ్యర్చపోనక్కర్లేదు! ఇక ప్రీమియర్లతోపాటు తొలి వీకెండ్​లో రోజు వారీగా చూసుకుంటే శనివారం 5 లక్షల డాలర్లు, ఆదివారం 2.5 లక్షల డాలర్లు కలెక్ట్ చేసి జోరు ప్రదర్శిస్తుంది.

తొలి వీకెండ్​లోనే 10 మిలియన్ డాలర్లు!
ఈ అడ్వాన్స్​ బుకింగ్స్​ చూస్తుంటే ధురంధర్ 2కు ఓపెనింగ్స్ భారీగానే రానున్నట్లు అర్థమైపోతుంది. అలాగే రిలీజ్ తర్వాత తొలి వీకెండ్​లోనూ కాసుల వర్షం కురిపించే అవకాశం కనిపిస్తుంది. మౌత్​టాక్ బాగుంటే తొలి వీకెండ్​లోనే ఈ సినిమా 10 మిలియన్ డాలర్లు వసూల్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది. అయితే బాలీవుడ్​లో ఏ సినిమా కూడా ఫస్ట్ వీకెండ్​లోనే 10 మిలియన్ డాలర్ల మార్క్ అందుకోలేదు. ఒకవేళ ఈ మార్క్ అందుకుంటే ధురంధర్ సరికొత్త రికార్డు సృష్టించినట్లు అవుతుంది.

అలాగే కెనడాలో కూడా ఈ మూవీ ఇప్పటికే అత్యధిక అడ్వాన్స్ సేల్స్ చేసిన ఇండియన్​ సినిమాగా నిలిచింది. బుకింగ్స్ ప్రారంభమైన రెండు రోజుల్లోనే యానిమల్ రికార్డ్​ను బ్రేక్ చేసింది. ఈ రెండు మార్కెట్ల (యూఎస్, కెనడా)లో ధురంధర్ -2 ప్రీ- బుకింగ్స్​లో 3 మిలియన్లు వసూళ్లు చేసింది. ఇటు భారత్​లోనూ ప్రీమియర్స్ టికెట్ సేల్ జోరుగా కొనసాగుతోంది. మామూలు రోజుల్లో ఉండే ధరలకే ప్రీమియర్స్ వేస్తున్నారు. దీంతో పలు సెంటర్లలో హౌస్​ఫుల్ అయిపోయాయి.

పార్ట్ 1 రీ రిలీజ్
మరో వారంలో రెండో పార్ట్ రిలీజ్​ ఉండగా మేకర్స్ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ధురంధర్ పార్ట్ 1 ను శుక్రవారం రీ రిలీజ్ చేయనున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా 1000కి పైగా థియేటర్లలో 1250 షోలు ప్రదర్శించనున్నట్లు మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటన చేశారు. అయితే ఈ వీకెండ్​లో బాక్సాఫీస్ వద్ద పెద్దగా సినిమాల సందడి లేనందున ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

