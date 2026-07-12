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లైవ్ కాన్సర్ట్​లో ఎంగేజ్​మెంట్ అనౌన్స్​- స్టేజ్​పైనే కాబోయే భర్తను పరిచయం చేసిన ధురంధర్ సింగర్

ఎంగేజ్​మెంట్​పై ప్రకటన చేసిన సింగర్ జాస్మిన్ సాండ్లాస్ - ​దిల్లీలో డ్రీమ్ గర్ల్ ఇండియా టూర్ వేడుకలో వెల్లడి

Dhurandhar Singer Jasmine
Dhurandhar Singer Jasmine (Source: ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 12, 2026 at 4:00 PM IST

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Dhurandhar Singer Jasmine Sandlas : ధురంధర్ చిత్రంలో 'జాయే సజనా' సాంగ్​తో ఆడియెన్స్​ను విశేషంగా అలరించిన జాస్మిన్ సాండ్లాస్​ తన ఎంగేజ్​మెంట్​ను వినూత్నంగా అనౌన్స్ చేశారు. దిల్లీలో జరిగిన డ్రీమ్ గర్ల్ ఇండియా టూర్ మ్యూజిక్ కాన్సర్ట్​లో తన కాబోయే భర్తను స్టేజ్​పైనే పరిచయం చేసి అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేశారు. తన ఎంగేజ్​మెంట్ రింగ్ చూపిస్తూ శేఖర్ చౌదరి తన కాబోయే భర్త అంటూ ఆమె స్టేజ్​పై ప్రకటించారు. దీంతో అందరూ షాక్ అయ్యారు. ప్రస్తుతం దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది. వివాహ బంధంతో త్వరలో ఒకటి కాబోతున్న ఈ కొత్తజంటకు నెటిజన్లు విషెస్ తెలియజేస్తున్నారు.

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DHURANDHAR SINGER JASMINE SANDLAS
DHURANDHAR SINGER ENGAGEMENT
JASMINE SANDLAS
SINGER JASMINE SANDLAS ENGAGEMENT

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