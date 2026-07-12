లైవ్ కాన్సర్ట్లో ఎంగేజ్మెంట్ అనౌన్స్- స్టేజ్పైనే కాబోయే భర్తను పరిచయం చేసిన ధురంధర్ సింగర్
ఎంగేజ్మెంట్పై ప్రకటన చేసిన సింగర్ జాస్మిన్ సాండ్లాస్ - దిల్లీలో డ్రీమ్ గర్ల్ ఇండియా టూర్ వేడుకలో వెల్లడి
Dhurandhar Singer Jasmine (Source: ANI)
Published : July 12, 2026 at 4:00 PM IST
Dhurandhar Singer Jasmine Sandlas : ధురంధర్ చిత్రంలో 'జాయే సజనా' సాంగ్తో ఆడియెన్స్ను విశేషంగా అలరించిన జాస్మిన్ సాండ్లాస్ తన ఎంగేజ్మెంట్ను వినూత్నంగా అనౌన్స్ చేశారు. దిల్లీలో జరిగిన డ్రీమ్ గర్ల్ ఇండియా టూర్ మ్యూజిక్ కాన్సర్ట్లో తన కాబోయే భర్తను స్టేజ్పైనే పరిచయం చేసి అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేశారు. తన ఎంగేజ్మెంట్ రింగ్ చూపిస్తూ శేఖర్ చౌదరి తన కాబోయే భర్త అంటూ ఆమె స్టేజ్పై ప్రకటించారు. దీంతో అందరూ షాక్ అయ్యారు. ప్రస్తుతం దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. వివాహ బంధంతో త్వరలో ఒకటి కాబోతున్న ఈ కొత్తజంటకు నెటిజన్లు విషెస్ తెలియజేస్తున్నారు.