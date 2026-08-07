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OTT గేమ్​ఛేంజర్​గా 'ధురంధర్'- ప్రపంచంలోనే అత్యధిక మంది చూసిన సినిమాగా రికార్డ్

ఓటీటీలో ధురంధర్ అదిరిపోయే రికార్డులు- స్వయంగా వెల్లడించిన నెట్​ఫ్లిక్స్​ సీఈఓ- అదిత్య, రణ్​వీర్​ ఖాతాలో మరో ఘనత

Dhurandhar
Dhurandhar (Photo: Film poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 7, 2026 at 10:25 AM IST

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Netflix CEO On Dhurandhar : బాలీవుడ్​ నుంచి ఇటీవల వచ్చిన ధురంధర్ ఫ్రాంచైజీ సినిమాలు ఇండస్ట్రీ హిట్​గా నిలిచాయి. ఆదిత్య ధర్ తెరకెక్కించిన ఈ ఫ్రాంచైజీ భారతీయ సినీ చ‌రిత్ర‌లోనే ఆల్​టైమ్​ హైయెస్ట్ గ్రాస‌ర్ల‌లో ఒకటిగా నిలిచింది. ఇందులో రణ్​వీర్ సింగ్ నటునకు అడియెన్స్ ఫిదా అయిపోయారు. ఇక థియేటర్లలోనే కాదు ఓటీటీలోనూ ధురంధర్ ఏ రేంజ్​లో రికార్డులు క్రియేట్ చేసిందో మనమంతా చూశాం. తాజాగా ఈ సినిమాపై ప్రముఖ ఓటీటీ నెట్​ఫ్లిక్స్ సీఈఓ టెడ్ సరాండజ్ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. రీసెంట్​గా నేషనల్ మీడియా ఇంటర్య్వూలో పాల్గొన్న ఆయన ఈ ఏడాది అత్యధిక మంది నెట్​ఫ్లిక్స్​లో వీక్షించిన నాన్ ఇంగ్లిష్ సినిమా ధురంధరే అని చెప్పారు.

గేమ్​ఛేంజ్ చేసిన ధురంధర్
కొరియన్ షో 'స్క్విడ్ గేమ్' లాగా ఇండియన్​ కంటెంట్ కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆదరణ పొందిందా? అని యాంకర్ టెడ్​ను అడిగారు. దీనికి ఆయన ఆదిత్య ధర్ తెరకెక్కించిన ధురంధర్​ సినిమాను ప్రస్తావించడం షోలో హైలైట్​గా నిలిచింది. "ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ ఏడాది అత్యధికంగా వీక్షించిన నాన్ ఇంగ్లిష్ మూవీ ధురందర్. ఇతర అన్ని భాషల చిత్రాల కంటే మెరుగైన ప్రదర్శన చేసింది. ఇక వ్యూస్ పరంగా చూసుకుంటే అమెరికా, యూకేల తర్వాత ధురంధర్ రెండో స్థానంలో ఉంది" అని అన్నారు. దీంతో ధరంధర్ సినిమా గేమ్​ఛేంజర్ అంటూ నెటిజన్లు పోస్టులు పెడుతున్నారు. ఇది ఆదిత్యధర్, రణ్​వీర్​కు దక్కిన మరో విజయం అంటూ కామెంట్ చేస్తున్నారు.

భారత్​కు ఎల్లప్పుడూ ఆ ఛాన్స్ఉంటుంది
సౌత్ కొరియాకు 'స్క్విడ్ గేమ్', స్పానిష్ సిరీస్​లు 'మనీ హీస్ట్', 'లా కాసా డి పాపెల్' ప్రపంచవ్యాప్తంగా అభిమానులను ఎలా సంపాదించుకున్నాయో, అలా భారత్​కు కూడా గ్లోబల్ రేంజ్​ గుర్తింపు ఎప్పుడు వస్తుందనే ప్రశ్న తనకు తరచుగా ఎదురవుతుందని టెడ్ అన్నారు. అయితే భారత్​కు అలాంటి సందర్భం ఎప్పుప్పుడూ వస్తుందని తాను నమ్ముతున్నానని సరండోస్ చెప్పారు. అలాగే భారతీయ సినిమా ప్రపంచ వేదికపై తమదైన ముద్ర వేసే అవకాశం ఎక్కువగా ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

"ముఖ్యంగా చలనచిత్ర రంగంలోనే ఈ అవకాశం ఎక్కువగా ఉందని నా అభిప్రాయం. ఎందుకంటే, భారత్​లో సినిమాలకు సంబంధించి అద్భుతమైన, సుదీర్ఘమైన చరిత్ర ఉంది. మేం ఇక్కడికి వచ్చి 'సేక్రడ్ గేమ్స్' (Sacred Games) రూపొందించినప్పుడు, అది పూర్తిగా భిన్నమైన టెలివిజన్ అనుభవాన్ని అందించింది. కాబట్టి, ప్రస్తుతం జరుగుతున్న పరిణామాల నేపథ్యంలో భారతీయ సృజనాత్మకత ప్రధానంగా సినిమాల ద్వారానే ప్రపంచానికి పరిచయం అయ్యే అవకాశం ఉంది" అని సరండోస్ అన్నారు.

వీక్లీ టాప్ 10లో ఒకటి కంటెంటే
అంతేకాకుండా 2024 తర్వాత ప్రతీ వారం నెట్​ఫ్లిక్స్ టాప్ 10 కంటెంట్​లో కనీసం ఒక ఇండియన్ టైటిల్ ఉంటుందని అన్నారు. "2024 తర్వాత నెట్​ఫ్లిక్స్​లో వీక్లీ టాప్ 10 లిస్ట్​లో కనీసం ఒక ఇండియన్ సినిమా లేదా వెబ్​సిరీస్ ఉంటుంది. అది ఒకరకంగా అల్గారిథం కూడా మీ కంటెంట్​ను ఈజీగా డిస్కవర్​ చేయడంలో యూజర్లకు ఉపయోగపడుతుంది. ఇక ఈ సంవత్సరం ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో ఇండియన్​ కంటెంట్‌ను 3.5 బిలియన్ గంటల పాటు వీక్షించారు. ఈ నెంబర్లు నన్ను ఆకట్టుకున్నాయి" అని సరండోస్ పేర్కొన్నారు.

రూ.3100 కోట్లు
వాస్తవ సంఘటనల ఆధారంగా దర్శకుడు ఆదిత్య ధర్ రెండు భాగాలుగా ధురంధర్​ను తెరకెక్కించారు. తొలి భాగం గతేడాది నవంబర్, రెండో పార్ట్ ఈ సంవత్సరం మార్చిలో రిలీజ్ అయ్యాయి. రెండు సినిమాలు కలిపి ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.3100 గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించింది. బాక్సాఫీస్ వద్ద అనేక రికార్డులు కొల్లగొట్టింది. ఇందులో బాలీవుడ్ నటులు సంజయ్ దత్, అర్జున్ రాంపాల్ తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషించారు.

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