బాక్సాఫీస్ వద్ద ధురంధర్ 2 హవా- మూడు రోజుల్లోనే రూ. 500 కోట్లు- రాజమౌళి 'వారణాసి'కి సవాల్?
మూడో రోజు భారత్లో రూ. 113 కోట్లు వసూలు చేసిన ధురంధర్ 2- మూడు రోజుల్లోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 500 కోట్ల గ్రాస్- మూడో రోజు అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన రెండో భారతీయ చిత్రం
Published : March 22, 2026 at 1:45 PM IST
Dhurandhar Day 3 Box Office Collection : భారతీయ సినీ చరిత్రలో 'ధురంధర్: ది రివెంజ్' సరికొత్త ట్రెండ్ సెట్టర్గా నిలుస్తోంది. మార్చి 19న విడుదలైన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద నెవ్వర్ బిఫోర్ అనేలా రికార్డులను బ్రేక్ చేస్తోంది. రెండో రోజు స్వల్ప తగ్గుదల కనిపించినప్పటికీ, మూడవ రోజున ఈ సినిమా చూపించిన విశ్వరూపం ట్రేడ్ పండితులను సైతం ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది. గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా వసూళ్ల హవా కనిపిస్తుండడంతో, దిగ్గజ దర్శకుల రికార్డులు సైతం ప్రమాదంలో పడ్డాయి. దేశభక్తి నేపథ్యంలో సాగే ఈ స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్ కేవలం ఒక సినిమాగా కాకుండా ఒక ఎమోషన్గా మారి బాక్సాఫీస్ వద్ద విధ్వంసం సృష్టిస్తోంది. ఈ క్రమంలో 'ధురంధర్ 2' సృష్టించిన ఆ సంచలన గణాంకాలు ఇప్పుడు వివరంగా చూద్దాం.
మూడవ రోజు పంజా- రూ. 113 కోట్ల నెట్ వసూళ్లు
ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ చిత్రం మూడవ రోజున భారత్లో ఏకంగా రూ. 113 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను సాధించింది. దీంతో బాక్సాఫీస్ రికార్డులలో మూడవ రోజున అత్యధిక వసూళ్లు రాబట్టిన రెండో చిత్రంగా ఇది నిలిచింది. ఈ జాబితాలో రూ. 142.59 కోట్లతో 'పుష్ప 2' మొదటి స్థానంలో ఉండగా, 'ధురంధర్ 2' ఇప్పుడు రెండో స్థానానికి చేరింది. రాజమౌళి 'బాహుబలి 2' (రూ. 93 కోట్లు), షారుఖ్ ఖాన్ 'జవాన్' (రూ. 92.94 కోట్లు), 'యానిమల్' (రూ. 85.34 కోట్లు) వంటి భారీ చిత్రాల రికార్డులను రణవీర్ సింగ్ సునాయాసంగా అధిగమించడం విశేషం.
ఇండియాలో రూ. 339 కోట్లు
ప్రీవ్యూస్ అలాగే మొదటి మూడు రోజుల వసూళ్లు కలిపి భారత్లో ధురంధర్ 2 నెట్ కలెక్షన్స్ రూ. 339.27 కోట్లకు చేరుకున్నాయి.
ప్రీవ్యూస్: రూ. 43 కోట్లు
- డే 1: రూ. 102.55 కోట్లు
- డే 2: రూ. 80.72 కోట్లు
- డే 3: రూ. 113 కోట్లు
కేవలం మూడు రోజుల్లోనే రూ. 300 కోట్ల క్లబ్లో చేరడం అంటే క్రేజ్ ఏ స్థాయిలో ఉందో చెప్పవచ్చు. ఆదివారం కూడా ఇదే జోరు కొనసాగితే మరిన్ని రికార్డులు బద్దలవ్వడం ఖాయం.
గ్లోబల్ బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ. 500 కోట్లు
కేవలం ఇండియాలోనే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ధురంధర్ 2 హవా కొనసాగుతోంది. మూడు రోజుల్లోనే ఈ చిత్రం రూ. 501.04 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించినట్లు అంచనా. ఓవర్సీస్ మార్కెట్ నుంచి రూ. 96.5 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లు చేసినట్లు చెబుతున్నారు. నార్త్ అమెరికాలో అయితే కేవలం మూడు రోజుల్లోనే 10 మిలియన్ డాలర్ల మార్కును తాకిన తొలి భారతీయ చిత్రంగా ఇది చరిత్ర సృష్టించింది. హాలీవుడ్ చిత్రాలకు దీటుగా అక్కడ వసూళ్లను రాబట్టడం భారతీయ సినిమా గర్వించదగ్గ విషయం.
టాలీవుడ్ స్టార్ల ప్రశంసల జల్లు
ఈ సినిమా చూసిన దక్షిణాది స్టార్ హీరోలు రణవీర్ సింగ్ నటనపై ప్రశంసలు కురిపించారు. అల్లు అర్జున్ ఈ చిత్రాన్ని ఒక 'దేశభక్తి దృశ్య కావ్యం' అని కొనియాడగా, విజయ్ దేవరకొండ దర్శకుడు ఆదిత్య ధర్ను 'మ్యాడ్ జీనియస్' అని అభివర్ణించారు. రామ్ చరణ్, జూనియర్ ఎన్టీఆర్ సైతం రణవీర్ ఇంటెన్సిటీని ప్రశంసిస్తూ ఇది ఒక 'అబ్సల్యూట్ మాస్టర్ క్లాస్' అని పేర్కొన్నారు. శిల్పా శెట్టి రణవీర్ నటనను 'బబ్బర్ షేర్' అంటూ సింహంతో పోల్చగా, ప్రీతి జింటా, రిషబ్ శెట్టి వంటి వారు ఈ సినిమా మేకింగ్ స్టాండర్డ్స్ను చూసి ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేశారు.
రాజమౌళి, మహేష్ బాబు 'వారణాసి'కి సవాల్
'ధురంధర్ 2' సృష్టించిన ఈ భారీ రికార్డులు ఇప్పుడు రాజమౌళి తదుపరి చిత్రం 'వారణాసి'కి ఒక బెంచ్మార్క్గా మారాయి. సాధారణంగా ఇండియన్ సినిమా రికార్డులను సెట్ చేసేది రాజమౌళి అని అందరూ నమ్ముతారు. కానీ ఇప్పుడు ఆదిత్య ధర్ నార్త్ అమెరికాలో నెలకొల్పిన 10 మిలియన్ డాలర్ల రికార్డును రాజమౌళి దాటాల్సి ఉంది. 'ఆర్ఆర్ఆర్' సాధించిన ఆస్కార్ విజయం తర్వాత వస్తున్న సినిమా కావడంతో 'వారణాసి'పై ప్రపంచవ్యాప్తంగా అంచనాలు ఉన్నాయి. 'ధురంధర్ 2' సృష్టించిన ఈ రికార్డును వారణాసి ఎలా ఎదుర్కొంటుందో అన్నది ఇప్పుడు ట్రేడ్ వర్గాల్లో ఆసక్తికర చర్చగా మారింది.
దర్శకుడు ఆదిత్య ధర్ ఈ స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్ను ఎంతో గ్రిప్పింగ్గా తెరకెక్కించారు. శత్రువుల గడ్డపైకి వెళ్లే భారత గూఢచారి 'జస్కరీత్ సింగ్ రంగీ', 'హంజా అలీ మజారీ'గా ఎలా రూపాంతరం చెందాడనే కథాంశం ప్రేక్షకులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంది. రణవీర్ సింగ్తో పాటు ఆర్ మాధవన్, సంజయ్ దత్, అర్జున్ రాంపాల్ వంటి స్టార్ కాస్ట్ ఉండటం ఈ సినిమాకు అతిపెద్ద బలం. ఏదేమైనా 'ధురంధర్ 2' బాక్సాఫీస్ వద్ద దూసుకుపోతోంది. ఇక నెక్స్ట్ రూ.1000 కోట్లను ఈ సినినా ఎన్ని రోజుల్లో అందుకుంటుందో చూడాలి.
