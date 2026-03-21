ధురంధర్ 2 విధ్వంసం- రెండు రోజుల్లోనే రూ.200 కోట్లు- ఉస్తాద్ సంగతేంటి?

రణవీర్ సింగ్ నటించిన 'ధురంధర్ 2' రెండు రోజుల్లోనే ఊహించని రికార్డ్- పవన్ కల్యాణ్ 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' పై ధురంధర్ ఎఫెక్ట్!

Dhurandhar Ustaad Collections
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 21, 2026 at 1:02 PM IST

Dhurandhar Ustaad Collections : బాక్సాఫీస్ వద్ద ప్రస్తుతం భారీ చిత్రాల సమరం నడుస్తోంది. మార్చి 19న విడుదలైన బాలీవుడ్ స్పై థ్రిల్లర్ 'ధురంధర్: ది రివెంజ్' ప్రపంచవ్యాప్తంగా బాక్సాఫీస్​ను షేక్ చేస్తోంది. గతేడాది సంచలనం సృష్టించిన 'ధురంధర్'కు సీక్వెల్ కావడంతో ఈ సినిమాపై మొదటి నుంచి కూడా అంచనాలు భారీగా ఉన్నాయి. అయితే, అదే రోజు విడుదలైన పవన్ కళ్యాణ్ 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్'పై ఈ హిందీ చిత్రం ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. రణవీర్ సింగ్, పవన్ కల్యాణ్ వంటి ఇద్దరు స్టార్ హీరోల సినిమాలు ఒకేసారి బరిలోకి దిగడంతో ట్రేడ్ వర్గాల్లో ఆసక్తి నెలకొంది. రెండు రోజుల ముగిసే సమయానికి ఈ రెండు సినిమాల వసూళ్లు ఏ స్థాయిలో ఉన్నాయో ఇప్పుడు వివరంగా చూద్దాం.

ధురంధర్ 2 జోరు- వందల కోట్ల దిశగా రణవీర్
రణవీర్ సింగ్ హీరోగా ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'ధురంధర్ 2' బాక్సాఫీస్ వద్ద దూసుకుపోతోంది. మొదటి రోజు ట్రేడ్ వర్గాల అంచనాల ప్రకారం ఇండియా నెట్ లో రూ. 102.55 కోట్లు సాధించిన ఈ చిత్రం, రెండో రోజు (శుక్రవారం) రూ. 80.72 కోట్లు వసూలు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. వర్కింగ్ డే కావడంతో వసూళ్లలో దాదాపు 21.3 శాతం మేర తగ్గుదల కనిపించినప్పటికీ, రెండు రోజుల్లోనే ఇండియా నెట్ కలెక్షన్స్ రూ. 226.27 కోట్లకు చేరుకున్నాయి. ఇక ప్రపంచవ్యాప్తంగా మొదటి రోజే రూ. 236.63 కోట్ల గ్రాస్ సాధించి ఈ ఏడాది బిగ్గెస్ట్ ఓపెనర్ గా నిలిచినట్లుగా చెబుతున్నారు.

ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ వసూళ్లు ఎలా ఉన్నాయి?
పవన్, హరీష్ శంకర్ కాంబినేషన్​లో వచ్చిన 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' కు మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. మొదటి రోజు ఇండియా నెట్​లో రూ. 34.75 కోట్లు సాధించిన ఈ సినిమా, రెండో రోజు రూ. 9.25 కోట్లు వసూలు చేసినట్లు అంచనా. ఇక రెండు రోజుల మొత్తం వసూళ్లు రూ. 44 కోట్లుగా నమోదయ్యాయని తెలుస్తోంది. పవన్ గత చిత్రం 'ఓజీ' కి వచ్చిన మొదటి రోజు వసూళ్లతో పోలిస్తే, ఇది చాలా తక్కువ. ధురంధర్ 2 మేనియా వల్ల మాస్ ఎంటర్టైనర్ వసూళ్లపై దెబ్బ పడిందని అర్ధమవుతుంది.

బాక్సాఫీస్ వసూళ్లలో అనుకున్నంత ప్రభావం చూపకపోయినా, ఆన్‌లైన్ టికెట్ బుకింగ్స్‌లో పవన్ తన పవర్ చూపిస్తున్నారు. విడుదలైన మొదటి రోజే బుక్‌మైషోలో ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ 311.08 వేల టికెట్స్ బుక్ అయినట్లు తెలుస్తోంది. ఇక రెండో రోజున కూడా ఈ జోరు కొనసాగిస్తూ మరో 136.57 వేల టికెట్లు అమ్ముడయ్యాయి. ఇప్పటివరకు ప్రీ.సేల్స్‌తో కలిపి మొత్తం 850K (8.5 లక్షలు) టికెట్లు బుక్ అవ్వడం విశేషం. ఇదే ట్రెండ్ కొనసాగితే ఈ వీకెండ్ ముగిసేలోపు బుక్‌మైషోలో 1 మిలియన్ (10 లక్షలు) టికెట్ల మార్కును ఈ చిత్రం సులభంగా అందుకుంటుందని ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.

రీజినల్ మార్కెట్​లో ధురంధర్ 2 ఇంపాక్ట్
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా ధురంధర్ 2 తన ప్రభావాన్ని చూపిస్తోంది. కేవలం 700 షోలతో తెలుగు వెర్షన్ రెండో రోజు రూ. 1.30 కోట్లు వసూలు చేసింది. ఆశ్చర్యకరంగా, ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్​కు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 36 శాతం ఆక్యుపెన్సీ ఉంటే, ధురంధర్ 2 తెలుగు వెర్షన్​కు కూడా దాదాపు 35 శాతం ఆక్యుపెన్సీ నమోదు కావడం విశేషం. తమిళ వెర్షన్ రూ. 0.44 కోట్లు రాబట్టగా, కన్నడ మలయాళ మార్కెట్లు మాత్రం అంతగా ప్రభావం చూపలేదు. హిందీ వెర్షన్ మాత్రం 64.3 శాతం ఆక్యుపెన్సీతో రూ. 78.94 కోట్లు రాబట్టినట్లు సమాచారం.

పాత రికార్డులను చెరిపివేస్తున్న ధురంధర్ సీక్వెల్
ధురంధర్ 2 కేవలం రెండు రోజుల్లోనే పలు చిత్రాల లైఫ్ టైమ్ కలెక్షన్స్​ను దాటేసింది. సల్మాన్ ఖాన్ 'సికందర్', ప్రభాస్ 'ది రాజా సాబ్' చిత్రాల ఇండియా వసూళ్లను ఆ సినిమా వెనక్కి నెట్టింది. హృతిక్ రోషన్ 'ఫైటర్' రూ. 212 కోట్లు, లైఫ్ టైమ్ రికార్డును కూడా కేవలం రెండు రోజుల్లోనే అధిగమించడం విశేషం. ప్రస్తుతం ఈ చిత్రం హృతిక్ రోషన్ 'వార్'రికార్డు రూ. 236 కోట్లను దాటే దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. శనివారం నాటికి ఈ మార్క్ ని కూడా చేరుకుంటుందని అంచనా.

క్లాష్​పై దర్శకుడు హరీష్ శంకర్ స్పందన
ఆదిత్య ధర్ వంటి టాలెంటెడ్ దర్శకుడితో పోటీ ఉండటంపై హరీష్ శంకర్ స్పందించారు. ఆదిత్య ధర్ చాలా ఇంపాక్ట్ ఉన్న ఫిల్మ్ మేకర్ అని, ఆయనను గౌరవిస్తానని తెలిపారు. అయితే, ధురంధర్ స్పై థ్రిల్లర్ అని, ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ మాస్ ఎంటర్టైనర్ అని, రెండు వేర్వేరు జోనర్లు కాబట్టి తమ సినిమాకు ఆదరణ ఉంటుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ఒకవేళ షారుక్ ఖాన్ లాంటి ఎంటర్టైనర్ సినిమాతో పోటీ ఉంటే భయం ఉండేదని, కానీ ఈ జోనర్లు వేరని ఆయన వివరించారు. ట్రేడ్ విశ్లేషకుల ప్రకారం, ధురంధర్ 2 శనివారం నాటికి ఇండియా నెట్ రూ. 250 కోట్ల మార్కును, గ్రాస్​లో రూ. 300 కోట్ల మార్కును సులభంగా దాటే అవకాశం ఉంది. ఇక ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్​కు శని, ఆదివారాలు అత్యంత కీలకం.

