చిక్కుల్లో 'ధురంధర్ 2' - బ్లాక్ లీస్ట్​లో నిర్మాణ సంస్థ!

ధురంధర్-2 సినిమా షూటింగ్​పై బీఎంసీ ఆంక్షలు- నిర్మాణ సంస్థకు జరిమానా- ప్రొడక్షన్ హౌస్​కు శాశ్వతంగా షూటింగ్ అనుమతులు నిరాకరణకు ప్రతిపాదనలు

Dhurandhar 2 Shooting Trouble
Dhurandhar 2 Shooting Trouble (Movie Poster)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 17, 2026 at 11:03 AM IST

3 Min Read
Dhurandhar 2 Shooting Trouble: బాలీవుడ్ స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్‌గా తెరకెక్కిన 'ధురంధర్' సినిమా థియేటర్లలో విడుదలై ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందనను రాబట్టింది. తొలి భాగంపై క్రేజ్ ఇంకా తగ్గకముందే, సినిమాకు సంబంధించిన సీక్వెల్ 'ధురంధర్ 2 ది రివెంజ్​' విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. ఈ చిత్రం మార్చి 19న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. అనుకున్న తేదీనే విడుదల చేసేందుకు చిత్రబృందం ఈ సినిమాకు సంబంధించిన షూటింగ్​ పనులను శరవేగంగా పూర్తి చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో 'ధురంధర్ 2 రివేంజ్'​ షూటింగ్ విషయంలో తలెత్తిన సమస్య కారణంగా మేకర్స్ కు ఇప్పుడు చట్టపరమైన ఇబ్బందులను తెచ్చిపెట్టింది. ఏకంగా నిర్మాణ సంస్థను బ్లాక్ లీస్ట్​లో పెట్టేవరకు ఆ సమస్య వెళ్లడం చిత్ర యూనిట్​ను కలవరపెడుతోంది.

'ధురంధర్: ది రివెంజ్' (ధురంధర్ 2) షూటింగ్‌లోని కొన్ని భాగాలను ముంబయిలో ఓ భవనం టెర్రస్​పై ఈ చిత్ర బృందం చిత్రీకరించింది. అయితే ఈ సమయంలో చిత్ర యూనిట్ నిబంధనలను పాటించలేదని బృహన్ ముంబయి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్(బీఎంసీ) అధికారులు గుర్తించారు. ఈ క్రమంలో బీఎంసీ అధికారులు రెండు అంశాలపై అభ్యంతరాలను వ్యక్తం చేశారు.

ముందస్తు అనుమతి తీసుకోకుండానే భవనం టెర్రస్‌పై షూటింగ్ నిర్వహించారని, అలాగే, షూటింగ్ కోసం ఉపయోగించే జనరేటర్ వ్యాన్లకు ఉండాల్సిన అధికారిక క్లియరెన్స్ పత్రాలు ఏవీ లేవని అధికారులు పేర్కొన్నారు. దీంతో బీఎంసీ అధికారులు సీరియస్ అయ్యారు. ఎప్పుడూ రద్దీగా ఉండే ముంబై నగరంలో సినిమా షూటింగ్‌లు, భద్రతా అనుమతులు విషయంలో నిబంధనలు పాటించాల్సిందేనని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో నిర్మాణ సంస్థపై బీఎంసీ చర్యలు తీసుకోవాలని నిర్ణయించింది.

నిర్మాణ సంస్థ B62 స్టూడియోస్‌ను (డైరెక్టర్​ ఆదిత్య ధర్​ ప్రొడక్షన్​ సంస్థ) శాశ్వతంగా బ్లాక్‌లిస్ట్ చేయాలని ప్రతిపాదించింది. అలాగే రూ. 1 లక్ష జరిమానా విధించింది. షూటింగ్ కోసం ముందుగా చెల్లించిన సెక్యూరిటీ డిపాజిట్‌ను వెనక్కి ఇవ్వకుండా జప్తునకు ఆదేశించింది. భవిష్యత్తులోనూ నగరంలో షూటింగ్‌లకు B62 స్టూడియోస్‌కు శాశ్వతంగా అనుమతులు ఇవ్వకూడదని ప్రతిపాదించింది. అయితే ఈ ప్రతిపాదనలకు ఆమోదం లభించిన తర్వాత అమల్లోకి వస్తాయి. ఇదే సమయంలో బీఎంసీ ప్రతిపాదనలు ఇంకా అమల్లోకి రానందున నిర్మాణ సంస్థ ఈ అంశంపై బీఎంసీ అధికారులతో చర్చలు జరిపే అవకాశం ఉంది.

బడే సాబ్​పై అందరి దృష్టి
ఈ సినిమా రెండో భాగంపై ఫ్యాన్స్‌లో భారీ ఆసక్తి నెలకొంది. మొదటి భాగం ప్రేక్షకుల్లో ఊహించని విధంగా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. అందుకే పార్ట్-1 విడుదలైన మూడు నెలల్లోనే సీక్వెల్‌ను మార్చి 19న థియేటర్లలోకి తీసుకొస్తున్నట్లు చిత్ర బృందం క్లారిటీ ఇచ్చింది. సీక్వెల్‌లో సల్మాన్ ఖాన్ ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్నారనే ప్రచారాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. పార్ట్-1లో 'బడే సాబ్' పాత్ర గురించి వివరించారు కానీ ఆ పాత్రలో ఎవరు నటించారన్నది రివీల్​ చేయలేదు.

దీంతో సినీ వర్గాల్లో సల్మాన్ ఖాన్ ఆ పాత్ర పోషిస్తున్నారనే టాక్ బలంగా వినిపిస్తోంది. అయితే చిత్ర బృందం నుంచి ఇంకా ఎలాంటి అఫిషియల్ కన్ఫర్మేషన్ రాలేదు. ప్రస్తుతం బడేభాయ్ గెటప్​లో వైరల్ అవుతున్న కొన్ని ఫొటోలు AI జనరేటెడ్‌గా తేలాయి. అయినప్పటికీ ఫ్యాన్స్‌లో ఈ రూమర్లతో హైప్ మరింత పెరిగింది. బడే సాబ్ ఐడెంటిటీపై ఇప్పుడు అందరి దృష్టి పడింది. దీనిపై అఫిషియల్ అప్‌డేట్ రావాల్సి ఉంది. కాగా, ధురందర్​ సినిమా మొదటి భాగం హిందీలో మాత్రమే విడుదల కాగా, రెండో పార్ట్‌ హిందీతో పాటు తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో రిలీజ్‌ కానుంది.

