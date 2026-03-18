షాకింగ్ : 'ధురంధర్‌ 2' ప్రీమియర్స్ క్యాన్సిల్- మరి రిలీజ్ సంగతేంటంటే?

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 18, 2026 at 4:00 PM IST

Dhurandhar 2 Telugu Version : 'ధురంధర్‌ 2' సినిమా కోసం మూవీ లవర్స్ ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. గతేడాది వచ్చిన బ్లాక్​బస్టర్ '‘ధురంధర్‌'కు సీక్వెల్​గా ఈ సినిమా మార్చి 19న థియేటర్లలో సందడి చేసేందుకు రెడీ అవుతోంది. అంతకంటే ఒకరోజు ముందు మార్చి 18న ప్రీమియర్లు పడనున్నాయి. అయితే ఈసారి తెలుగు వెర్షన్ కూడా అందుబాటులోకి తీసుకొస్తుండడంతో అభిమానుల్లో జోష్ నెలకొంది. ఈ సినిమా ప్రీమియర్లు చూసేందుకు వేలల్లో అభిమానులు '‘ధురంధర్‌ 2' టికెట్లు బుక్ చేసుకున్నారు. కానీ వాళ్లందరికీ నిరాశే మిగిలింది.

ఈ సినిమా ప్రీమియర్లు క్యాన్సిల్ అయ్యాయి. బుధవారం రాత్రి ఉండాల్సిన ఈ షోను కొన్ని గంటలముందే క్యాన్సిల్ చేశారు. టెక్నికల్ సమస్యల కారణంగా ప్రీమియర్స్ రద్దు అయినట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే పలు మల్టీప్లెక్స్‌లు, సింగిల్‌ స్క్రీన్‌ థియేటర్లు ప్రీమియర్ షోలను రద్దు చేశారు. టికెట్లు బుక్‌ చేసుకున్న ఆడియెన్స్​కు డబ్బులు రిఫండ్‌ ఇచ్చేశాయి. దీంతో బుధవారం తెలుగులో ప్రీమియర్లు ఉండవు. కానీ హిందీలో మాత్రం షెడ్యూల్ ప్రకారం షో పడనుంది.

మరి సినిమా సంగతేంటి?
ప్రీమియర్లు రద్దు కావడంతో సినిమా రిలీజ్​పై సందేహాలు నెలకొన్నాయి. అయితే దీని ప్రభావం రేపు సినిమాపై ఉండబోదు. మార్చి 19న హిందీతోపాటు తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం భాషల్లో ఈ సినిమా యథావిధిగా విడుదల కానుంది.

