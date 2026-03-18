షాకింగ్ : 'ధురంధర్ 2' ప్రీమియర్స్ క్యాన్సిల్- మరి రిలీజ్ సంగతేంటంటే?
ప్రీమియర్స్కు కొన్ని గంటల ముందు 'ధురంధర్ 2' షో రద్దు- కారణం ఏంటంటే?
Published : March 18, 2026 at 4:00 PM IST
Dhurandhar 2 Telugu Version : 'ధురంధర్ 2' సినిమా కోసం మూవీ లవర్స్ ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. గతేడాది వచ్చిన బ్లాక్బస్టర్ '‘ధురంధర్'కు సీక్వెల్గా ఈ సినిమా మార్చి 19న థియేటర్లలో సందడి చేసేందుకు రెడీ అవుతోంది. అంతకంటే ఒకరోజు ముందు మార్చి 18న ప్రీమియర్లు పడనున్నాయి. అయితే ఈసారి తెలుగు వెర్షన్ కూడా అందుబాటులోకి తీసుకొస్తుండడంతో అభిమానుల్లో జోష్ నెలకొంది. ఈ సినిమా ప్రీమియర్లు చూసేందుకు వేలల్లో అభిమానులు '‘ధురంధర్ 2' టికెట్లు బుక్ చేసుకున్నారు. కానీ వాళ్లందరికీ నిరాశే మిగిలింది.
ఈ సినిమా ప్రీమియర్లు క్యాన్సిల్ అయ్యాయి. బుధవారం రాత్రి ఉండాల్సిన ఈ షోను కొన్ని గంటలముందే క్యాన్సిల్ చేశారు. టెక్నికల్ సమస్యల కారణంగా ప్రీమియర్స్ రద్దు అయినట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే పలు మల్టీప్లెక్స్లు, సింగిల్ స్క్రీన్ థియేటర్లు ప్రీమియర్ షోలను రద్దు చేశారు. టికెట్లు బుక్ చేసుకున్న ఆడియెన్స్కు డబ్బులు రిఫండ్ ఇచ్చేశాయి. దీంతో బుధవారం తెలుగులో ప్రీమియర్లు ఉండవు. కానీ హిందీలో మాత్రం షెడ్యూల్ ప్రకారం షో పడనుంది.
మరి సినిమా సంగతేంటి?
ప్రీమియర్లు రద్దు కావడంతో సినిమా రిలీజ్పై సందేహాలు నెలకొన్నాయి. అయితే దీని ప్రభావం రేపు సినిమాపై ఉండబోదు. మార్చి 19న హిందీతోపాటు తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం భాషల్లో ఈ సినిమా యథావిధిగా విడుదల కానుంది.