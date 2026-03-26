సంజయ్ దత్ చదివిన స్కూల్లోనే ధురంధర్ షూటింగ్- ఆ పోస్టర్​పై డైరెక్టర్ ఫైర్!

సంజయ్ దత్ చదివిన సనావర్ స్కూల్లోనే ఈ సినిమా కీలక సన్నివేశాల షూటింగ్- రణ్​వీర్ సింగ్ సిగరెట్ తాగుతున్నట్లు ఉన్న ఫేక్ పోస్టర్ పై డైరెక్టర్ ఆగ్రహం

Sanjay Dutt Dhurandhar 2
Sanjay Dutt Dhurandhar 2 (Source : Movie Poster)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 26, 2026 at 3:32 PM IST

Dhurandhar 2 Sanjay Dutt School : బాక్సాఫీస్ వద్ద 'ధురంధర్: ది రివెంజ్' హడావుడి ఏమాత్రం ఆగడం లేదు. విడుదలైన కేవలం ఏడు రోజుల్లోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 1,000 కోట్ల వసూళ్లను సాధించి ఈ చిత్రం రికార్డును అందుకుంది. రణ్​వీర్ సింగ్ నటన, ఆదిత్య ధర్ మేకింగ్​కు ప్రేక్షకులు ఫిదా అవుతున్నారు. అయితే కేవలం వసూళ్లలోనే కాకుండా, ఈ సినిమా షూటింగ్ జరిగిన లోకేషన్లపై కూడా ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఆసక్తికర చర్చ జరుగుతోంది. ముఖ్యంగా ఈ చిత్రంలోని కీలక సన్నివేశాలను ఒక ప్రఖ్యాత స్కూల్ క్యాంపస్​లో చిత్రీకరించారు.

సనావర్ స్కూల్​లో షూటింగ్ సంజయ్ దత్ పాత జ్ఞాపకాలు
హిమాచల్​ప్రదేశ్​లోని పర్యాటక ప్రాంతంలో ఉన్న 'ది లారెన్స్ స్కూల్, సనావర్'లో ధురందర్ 2 లోని ముఖ్యమైన సీన్లను షూట్ చేశారు. 1847లో స్థాపించిన ఈ స్కూల్, ఆసియాలోనే అత్యంత పురాతనమైన కో ఎడ్యుకేషనల్ బోర్డింగ్ స్కూల్​గా పేరు పొందింది. ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే, సినిమాలో చౌదరి ఎస్పీ అస్లాం పాత్ర పోషించిన బాలీవుడ్ లెజెండ్ సంజయ్ దత్ ఈ స్కూల్​లోనే చదివారట. తన సొంత స్కూల్ క్యాంపస్​లోనే ఈ సినిమా షూటింగ్ జరగడం చిత్ర యూనిట్​కు ఒక మధురమైన అనుభూతిని ఇచ్చిందట.

బాలీవుడ్​కు అడ్డాగా సనావర్ క్యాంపస్​
సనావర్ స్కూల్​కు భారతీయ చలనచిత్ర పరిశ్రమతో దశాబ్దాల కాలంగా విడదీయలేని అనుబంధం ఉంది. సైఫ్ అలీ ఖాన్, ప్రీతి జింటా, పూజా బేడీ వంటి ప్రముఖ నటులు కూడా ఇక్కడే చదువుకున్నారు. గతంలో బలరాజ్ సాహ్ని, సునీల్ దత్ అలాగే నర్గీస్ దత్ తమ పిల్లల చదువు కోసం ఈ స్కూల్​నే ఎంచుకున్నారు. ఈ పాఠశాలలోని పురాతన భవనాలు, చుట్టూ ఉన్న పచ్చదనం సినిమాలకు ఒక అద్భుతమైన లుక్​ను ఇచ్చాయి. అందుకే మొదటి భాగం షూటింగ్ కూడా ఇక్కడే జరిగింది.

అలాంటి సీన్ సినిమాలో ఎక్కడా లేదు
సినిమా ఒకవైపు విజయవంతంగా దూసుకుపోతుంటే, మరోవైపు ఒక వివాదం చిత్ర యూనిట్​ను కలవరపెడుతోంది. రణ్​వీర్ సింగ్ సిక్కు వేషధారణలో ఉండి సిగరెట్ తాగుతున్నట్లు ఉన్న ఒక పోస్టర్ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. దీనిపై డైరెక్టర్ ఆదిత్య ధర్ ఘాటుగా స్పందించారు. అది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా ఎవరో కావాలని సృష్టించిన ఫేక్ పోస్టర్ అని ఆయన తేల్చి చెప్పారు. అలాంటి సీన్ సినిమాలో ఎక్కడా లేదని, కేవలం మనోభావాలను దెబ్బతీయడానికే కొందరు ఇలాంటి పనులు చేస్తున్నారని ఆయన మండిపడ్డారు.

పోలీసులకు చేరిన ఫేక్ పోస్టర్ వ్యవహారం
ఈ ఫేక్ ఇమేజ్ వల్ల మత విశ్వాసాలు దెబ్బతిన్నాయని 'సిఖ్స్​ ఇన్ మహారాష్ట్ర' సంస్థ ముంబయిలోని ములుండ్ పోలీస్ స్టేషన్​లో ఫిర్యాదు చేసింది. సిక్కుల పవిత్ర చిహ్నాలైన గడ్డం, కడా, టర్బన్ ధరించి సిగరెట్ తాగడం నేరమని వారు ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. దీనిపై స్పందించిన ఆదిత్య ధర్, తమకు సిక్కు సమాజం పట్ల అత్యంత గౌరవం ఉందని, సినిమాలో వారి పాత్రను ఎంతో హుందాగా చూపించామని క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఇలాంటి ఫేక్ కంటెంట్​ను ప్రచారం చేసే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు.

ఆఫీషియల్ కంటెంట్​నే నమ్మండి: ఆదిత్య ధర్
వైరల్ అవుతున్న తప్పుడు ప్రచారాలను నమ్మవద్దని, కేవలం అధికారికంగా విడుదల చేసిన పోస్టర్లను మాత్రమే పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని ఆదిత్య ధర్ ప్రేక్షకులను కోరారు. ఏఐ టెక్నాలజీని వాడుకుని కొందరు వ్యక్తులు పనిగట్టుకుని సినిమాపై దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. సినిమాను థియేటర్లలో చూసి ఎంజాయ్ చేయాలని, తప్పుడు వార్తలకు రియాక్ట్ కావద్దని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు. తప్పుడు ఇమేజ్​లను సృష్టించే వారిపై చట్టపరమైన చర్యలకు తాము సిద్ధంగా ఉన్నట్లు ఆయన స్పష్టం చేశారు.

వెయ్యి కోట్ల వసూళ్లతో 'పుష్ప 2' సరసన ధురందర్ 2
ధురంధర్ 2 సాధిస్తున్న వసూళ్లు గతంలో అల్లు అర్జున్ నటించిన 'పుష్ప 2' సాధించిన రికార్డులను గుర్తు చేస్తున్నాయి. కేవలం వారం రోజుల్లోనే వెయ్యి కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను దాటడం అంటే సామాన్యమైన విషయం కాదు. సినిమాలో రణ్​వీర్ సింగ్ అండర్ కవర్ ఏజెంట్ హంజా అలీ మజారీగా అలాగే ఫ్లాష్ బ్యాక్​లో సిక్కు యువకుడు జస్కరీత్ సింగ్ రంగీగా రెండు విభిన్న పాత్రల్లో అద్భుతంగా నటించారు. ఇక రానున్న రోజుల్లో ఈ సినిమా ఇంకా ఏ స్థాయిలో వసూళ్లను అందుకుంటుందో చూడాలి.

'అన్నయ్య? బావ గారు?'- మెగా బ్రదర్స్​పై పవన్ సతీమణి ఎమోషనల్ పోస్ట్

పెద్ది సెట్స్​లో రామ్​చరణ్​కు గాయం- షూటింగ్​పై ఎఫెక్ట్!

