'ధురంధర్ 2' బాక్సాఫీస్ హవా- బాలీవుడ్లో తొలి సినిమాగా సూపర్ రికార్డ్!- టోటల్ వసూళ్లు ఎంతంటే?
18 రోజుల్లో రూ.1000 కోట్లు- పుష్ప 2 తర్వాత అత్యంత వేగంగా ఈ రికార్డును అందుకున్న రెండో సినిమాగా రికార్డు
Published : April 6, 2026 at 1:02 PM IST|
Updated : April 6, 2026 at 3:10 PM IST
Dhurandhar 2 Collections : రణ్వీర్ సింగ్ నటించిన 'ధురందర్ 2' బాక్సాఫీస్ వద్ద ఊహించని స్థాయిలో కలెక్షన్స్ అందుకుంటోంది. విడుదలైన మొదటి రోజు నుంచే రికార్డుల వేట మొదలుపెట్టిన ఈ సినిమా, ఇప్పుడు ఇండియాలో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన రూ. 1000 కోట్ల నెట్ వసూళ్ల క్లబ్లో చేరిపోయింది. కేవలం 18 రోజుల్లోనే ఈ ఘనత సాధించడం విశేషం. ఈ అద్భుతమైన వసూళ్లతో ఎన్నో పెద్ద సినిమాల రికార్డులను ఈ చిత్రం తుడిచిపెట్టేసింది. ముఖ్యంగా మూడో ఆదివారం కూడా భారీ వసూళ్లను రాబట్టడంతో ట్రేడ్ వర్గాలు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ రేంజ్ వసూళ్లతో ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీని షేక్ చేస్తోంది.
18 రోజుల్లో రూ. 1000 కోట్ల నెట్ వసూళ్లు
రణ్వీర్ సింగ్ కెరీర్లోనే బిగ్గెస్ట్ హిట్ సినిమాగా నిలిచిన 'ధురందర్ 2' సరికొత్త ట్రెండ్ సెట్ చేసింది. 18వ రోజు (ఆదివారం) ఈ చిత్రం భారత బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ. 28.75 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను సాధించింది. దీంతో ఇండియాలో మొత్తం నెట్ వసూళ్లు రూ. 1,013.77 కోట్లకు చేరుకున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే భారత్లో రూ.1000 కోట్ల నెట్ వసూళ్లు రాబట్టిన బాలీవుడ్ తొలి సినిమాగా రికార్డు సాధించింది. ఇక ఇండియా గ్రాస్ వసూళ్ల విషయానికి వస్తే రూ. 1,213.74 కోట్లతో ఈ సినిమా రికార్డు సృష్టించింది. దేశవ్యాప్తంగా సుమారు 14,229 షోలతో ఈ చిత్రం థియేటర్లలో సందడి చేస్తోంది.
బాహుబలి 2 రికార్డు బద్దలు!
దర్శకధీరుడు రాజమౌళి తెరకెక్కించిన 'బాహుబలి 2' భారత బాక్సాఫీస్ వద్ద ఒక బెంచ్ మార్క్ సెట్ చేసిన విషయం తెలిసిందే. బాహుబలి 2 ఒక నెల రోజుల్లో రూ. 1,030.40 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను రాబట్టింది. అయితే 'ధురందర్ 2' కేవలం 18 రోజుల్లోనే ఆ రికార్డును దాటే రేంజ్కు చేరింది. ఇప్పటికే ఈ చిత్రం బాహుబలి నెల రోజుల్లో సాధించిన ఫిగర్ను దాటేయడం ట్రేడ్ వర్గాలను ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తోంది. నెట్ వసూళ్ల పరంగా ధురందర్ 2 ఇప్పుడు దేశంలోనే నెంబర్ వన్ స్థానానికి చేరువలో ఉంది.
పుష్ప 2 తర్వాత!
అత్యంత వేగంగా రూ. 1000 కోట్ల నెట్ వసూళ్లు సాధించిన చిత్రాల జాబితాలో అల్లు అర్జున్ 'పుష్ప 2' మొదటి స్థానంలో ఉంది. పుష్ప 2 కేవలం 16 రోజుల్లోనే ఈ రికార్డును అందుకోగా, ధురందర్ 2 మరో రెండు రోజులు ఆలస్యంగా అంటే 18 రోజుల్లో ఈ ఘనతను సాధించింది. అయినప్పటికీ హిందీ వెర్షన్ మాత్రమే కాకుండా తమిళం, తెలుగు డబ్బింగ్ వెర్షన్లు కూడా తోడవ్వడంతో ఈ భారీ వసూళ్లు సాధ్యమయ్యాయని నివేదికలు వెల్లడిస్తున్నాయి. రాబోయే రోజుల్లో కేవలం హిందీ వెర్షన్ ఒక్కటే రూ. 1000 కోట్లను దాటే అవకాశం ఉంది.
ఓవర్సీస్లోనూ అదే జోరు!
ఇండియాలోనే కాకుండా విదేశాల్లో కూడా ధురందర్ 2 తన సత్తా చాటుతోంది. 18వ రోజు ఓవర్సీస్ లో రూ. 7 కోట్లు రాబట్టడంతో మొత్తం ఓవర్సీస్ గ్రాస్ రూ. 392 కోట్లకు చేరింది. దీంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ సినిమా గ్రాస్ వసూళ్లు రూ. 1,605.74 కోట్లకు చేరుకున్నాయి. ముఖ్యంగా నార్త్ అమెరికాలో ఈ చిత్రం సరికొత్త రికార్డును అందుకుంది. అక్కడ 25 మిలియన్ డాలర్ల మార్కును అందుకున్న మొట్టమొదటి భారతీయ చిత్రంగా ధురందర్ 2 రికార్డు నమోదు చేసింది.
తొలి వారం నుండి స్థిరమైన వసూళ్లు
ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ జర్నీ మార్చి 18న పెయిడ్ ప్రివ్యూలతో (రూ. 43 కోట్లు) మొదలైంది. మార్చి 19న విడుదలైన తొలి రోజునే రూ. 102.55 కోట్లు సాధించి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. మొదటి సోమవారం రూ. 65 కోట్లు సాధించగా, ఆ తర్వాత రోజుల్లో రూ. 40 కోట్లు నుంచి రూ. 60 కోట్ల మధ్య నిలకడగా వసూళ్లను రాబట్టింది. వీకెండ్స్లో ఈ వసూళ్లు మరింత పెరగడం సినిమా విజయానికి ప్రధాన కారణం. గత ఏడాది వచ్చిన మొదటి భాగం 'ధురందర్' లైఫ్ టైమ్ వసూళ్లను కేవలం 11 రోజుల్లోనే ఈ రెండో భాగం అధిగమించడం విశేషం.
తెరవెనుక హీరోలపై సారా అర్జున్ ప్రశంసలు
'ధురందర్' సిరీస్లో యాలినా జమాలి పాత్రలో మెప్పించిన నటి సారా అర్జున్, ఈ సినిమా సాధించిన అద్భుత విజయానికి గాను దర్శకుడు ఆదిత్య ధర్ చిత్ర యూనిట్కు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ సోషల్ మీడియాలో ఒక ఎమోషనల్ పోస్ట్ చేశారు. "మనం ఒక చరిత్ర సృష్టించాము" అని పేర్కొన్న ఆమె, ఈ విజయం కేవలం నటీనటులది మాత్రమే కాదని, తెరవెనుక రాత్రింబవళ్లు శ్రమించిన సాంకేతిక నిపుణులదని కొనియాడారు. దర్శకుడు ఆదిత్య ధర్ కళ్లలో మొదటిసారి చూసినప్పుడే ఆయన సినిమా ప్రపంచంలో ఏదో ఒక విజయం సాధిస్తారని తనకు అర్థమైందని, ఈ సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో ప్రతి అడుగులోనూ ఆ గెలుపు కనిపించిందని సారా అర్జున్ తన పోస్ట్లో రాసుకొచ్చారు.
ముఖ్యంగా ఈ చిత్ర విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించిన ప్రొడక్షన్ డిజైన్, స్టంట్ టీమ్, కాస్ట్యూమ్ మేకప్ విభాగాల పనితీరును సారా ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. "నటీనటులు కేవలం పోస్టర్లపై కనిపించే ముఖాలు మాత్రమే, కానీ సినిమాకు అసలైన వెన్నెముక తెరవెనుక ఉండే సిబ్బందే" అని ఆమె పేర్కొన్నారు. కరాచీలోని లియారీ టౌన్ గ్యాంగ్ వార్స్ రాజకీయ ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో సాగే ఈ కథను వెండితెరపైకి తీసుకురావడానికి లైటింగ్, సౌండ్ స్పాట్ టీమ్స్ చేసిన కృషి సామాన్యమైనది కాదని ఆమె కొనియాడారు. ఈ విజయం ప్రతి ఒక్కరి కష్టానికి దక్కిన ప్రతిఫలమని సారా అర్జున్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు.
ఈ సినిమాలో రణ్వీర్ సింగ్ తో పాటు అర్జున్ రాంపాల్, సంజయ్ దత్ తమ పాత్రలను అద్భుతంగా పండించారు. మొదటి భాగం 2025లో బిగ్గెస్ట్ హిట్గా నిలిచిన నేపథ్యంలో, రెండో భాగం అంతకు మించి విజయం సాధించి రణ్వీర్ సింగ్ స్టార్ హోదాను మరో స్థాయికి తీసుకు వెళ్లింది.
'నేను ఉగ్రవాదిని కాదు- నాది ఇండియానే'- ట్రోల్స్కు ధురంధర్ నటుడి క్లారిటీ
ధురంధర్ తర్వాత రూటు మార్చనున్న ఆదిత్య ధర్- ఊహించని కథతో తదుపరి సినిమా!