'ధురందర్ 2'లో కనిపించిన ఆటో డ్రైవర్- రిలీజై ఆరు రోజులైనా సినిమా చూడలేదట- ఎందుకో తెలుసా?
రణ్వీర్ సింగ్తో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకున్న ఆటో డ్రైవర్ - సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న వీడియో- కానీ సినిమా మాత్రం ఇంకా చూడలేదట!
Published : March 25, 2026 at 3:41 PM IST
Dhurandhar 2 Auto Driver : ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వంలో రణ్వీర్ సింగ్ హీరోగా నటించిన సినిమా "ధురందర్ 2 ది రివెంజ్" ఇప్పుడు బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డులు సృష్టిస్తోంది. ఇప్పటికే ఇందులోని కొన్ని హైలైట్సీన్లు సోషల్ మీడియాలో వైరలవుతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే ఈ సినిమాలో క్లైమాక్స్ సీన్లో రణ్వీర్ సింగ్తో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకున్న ఆటో డ్రైవర్ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఫుల్ వైరల్గా మారారు. అయితే ధురంధర్లాంటి బ్లాక్బస్టర్ సినిమాలో కనిపించిన ఆయన మాత్రం సినిమా చూడలేదట! దీంతో అంత పెద్ద సినిమాలో నటించి కూడా ఇంకా సినిమా చూడకపోవడమేమిటని నెటిజన్లు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ఇంతకీ కారణం ఏంటంటే?
రణ్వీర్ సింగ్ హీరోగా వచ్చిన ఈ సినిమా మార్చి 19న గ్రాండ్గా రిలీజైంది. అంటే విడుదలై ఆరు రోజులు గడుస్తున్నా ఇందులో హీరోతోపాటు స్క్రీన్పై కనిపించిన ఆ ఆటో డ్రైవర్ మాత్రం తాను ఇంకా సినిమా చూడలేదని చెప్పి ఆశ్చర్యపరిచారు. దీనికి ఆయన చెప్పిన కారణం ఏంటంటే?
టికెట్ కొనేందుకు డబ్బులు లేక
"టికెట్ ధర రూ.500, కానీ నా వద్ద రూ.2500 సేవింగ్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి" అని డ్రైవర్ అన్నారు. తన కుటుంబంలో మొత్తం 5 మంది ఉన్నారని, అంతా కలిసి వెళ్లాలంటే రూ. 2500 ఖర్చు అవుతుందని అందుకే ఇంకా థియేటర్కు వెళ్లి సినిమా చూడలేదని చెప్పారు. అలా తన పరిస్థితి గురించి చెప్పిన ఆ డ్రైవర్ వీడియో ఇప్పుడు సామాజిక మాధ్యమంలో చక్కర్లు కొడుతోంది. అంతే కాకుండా స్థానికులంతా తన ఆటోలో కూర్చుని వీడియోలు, సెల్ఫీలు తీసుకుని పోస్టులు చేస్తున్నారు.
ఆ సీన్ ఏంటి?
ఈ సినిమా క్లైమాక్స్లో సర్దార్ గెటప్లో రణ్వీర్ సింగ్ ఓ ఆటోలో తన ఇంటికి తిరిగి వస్తాడు. ఆ సీన్లో ఆటో డ్రైవర్ హీరోతో పాటు స్క్రీన్పై కనిపిస్తారు.
