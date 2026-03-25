ETV Bharat / entertainment

'ధురందర్ 2'లో కనిపించిన ఆటో డ్రైవర్- రిలీజై ఆరు రోజులైనా సినిమా చూడలేదట- ఎందుకో తెలుసా?

రణ్​వీర్ సింగ్​తో స్క్రీన్​ షేర్​ చేసుకున్న ఆటో డ్రైవర్ - సోషల్ మీడియాలో వైరల్​ అవుతున్న వీడియో- కానీ సినిమా మాత్రం ఇంకా చూడలేదట!

Dhurandhar 2 Auto Driver
Dhurandhar 2 Auto Driver (Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 25, 2026 at 3:41 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Dhurandhar 2 Auto Driver : ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వంలో రణ్​వీర్ సింగ్ హీరోగా నటించిన సినిమా "ధురందర్ 2 ది రివెంజ్" ఇప్పుడు బాక్సాఫీస్​ వద్ద రికార్డులు సృష్టిస్తోంది. ఇప్పటికే ఇందులోని కొన్ని హైలైట్​సీన్లు సోషల్​ మీడియాలో వైరలవుతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే ఈ సినిమాలో క్లైమాక్స్​ సీన్​లో రణ్​వీర్ సింగ్​తో స్క్రీన్​ షేర్​ చేసుకున్న ఆటో డ్రైవర్​ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఫుల్ వైరల్​గా మారారు. అయితే ధురంధర్​లాంటి బ్లాక్​బస్టర్ సినిమాలో కనిపించిన ఆయన మాత్రం సినిమా చూడలేదట! దీంతో అంత పెద్ద సినిమాలో నటించి కూడా ఇంకా సినిమా చూడకపోవడమేమిటని నెటిజన్లు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ఇంతకీ కారణం ఏంటంటే?


రణ్​వీర్​ సింగ్ హీరోగా వచ్చిన ఈ సినిమా మార్చి 19న గ్రాండ్​గా రిలీజైంది. అంటే విడుదలై ఆరు రోజులు గడుస్తున్నా ఇందులో హీరోతోపాటు స్క్రీన్​పై కనిపించిన ఆ ఆటో డ్రైవర్ మాత్రం తాను ఇంకా సినిమా చూడలేదని చెప్పి ఆశ్చర్యపరిచారు. దీనికి ఆయన చెప్పిన కారణం ఏంటంటే?

టికెట్​ కొనేందుకు డబ్బులు లేక
"టికెట్​ ధర రూ.500, కానీ నా వద్ద రూ.2500 సేవింగ్స్​ మాత్రమే ఉన్నాయి" అని డ్రైవర్ అన్నారు. తన కుటుంబంలో మొత్తం 5 మంది ఉన్నారని, అంతా కలిసి వెళ్లాలంటే రూ. 2500 ఖర్చు అవుతుందని అందుకే ఇంకా థియేటర్​కు వెళ్లి సినిమా చూడలేదని చెప్పారు. అలా తన పరిస్థితి గురించి చెప్పిన ఆ డ్రైవర్​ వీడియో ఇప్పుడు సామాజిక మాధ్యమంలో చక్కర్లు కొడుతోంది. అంతే కాకుండా స్థానికులంతా తన ఆటోలో కూర్చుని వీడియోలు, సెల్ఫీలు తీసుకుని పోస్టులు చేస్తున్నారు.

ఆ సీన్​ ఏంటి?
ఈ సినిమా క్లైమాక్స్​లో సర్దార్ గెటప్​లో​ రణ్​వీర్​ సింగ్​ ఓ ఆటోలో తన ఇంటికి తిరిగి వస్తాడు. ఆ సీన్​లో ఆటో డ్రైవర్ హీరోతో పాటు స్క్రీన్​పై​ కనిపిస్తారు.

TAGGED:

AUTO DRIVER SCENE DHURANDHAR 2
VIRAL VIDEO DHURANDHAR AUTO DRIVER
AUTO DRIVER WITH RANVEER
DHURANDHAR 2 AUTO DRIVER

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.