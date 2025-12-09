ETV Bharat / entertainment

'కెమెరా నా ప్రేయసి నాకు ఇంకో ఛాన్స్ కావాలి!'- ధర్మేంద్ర చివరి కోరిక వింటే కన్నీళ్లు ఆగవు!!

ఇటీవలె కన్నుమూసిన బాలీవుడ్ లెజెండ్ ధర్మేంద్ర చివరి కోరిక ఇదే - దర్శకుడు అనిల్ శర్మతో తన మనసులో మాట బయటపెట్టిన వెటరన్ స్టార్.

Dharmendra Last Wish
Dharmendra Last Wish (ANI (File Photo))
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 9, 2025 at 6:10 PM IST

2 Min Read
Dharmendra Last Wish: బాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో ఎంతో మంది స్టార్లు వస్తుంటారు, పోతుంటారు. కానీ కొందరు మాత్రమే ప్రేక్షకుల గుండెల్లో చెరగని ముద్ర వేస్తారు. అలాంటి అరుదైన నటుడు ధర్మేంద్ర. తన అందం, అభినయం, ఆప్యాయతతో తరాల పాటు ప్రేక్షకులను అలరించిన ఆయన మరణం ఇండియన్ సినిమాకు తీరని లోటు. నవంబర్ 24న ఆయన తుదిశ్వాస విడిచిన తర్వాత, ఇండస్ట్రీ మొత్తం శోకసంద్రంలో మునిగిపోయింది. ఈ క్రమంలో ధర్మేంద్రతో ఎన్నో సినిమాలు చేసిన ప్రముఖ దర్శకుడు అనిల్ శర్మ, తన ఆఖరి చూపులో ధర్మేంద్ర చెప్పిన మాటలను గుర్తు చేసుకుని ఎమోషనల్ అయ్యారు. ఆ మాటలు వింటే సినిమా అంటే ఆయనకు ఎంత పిచ్చో అర్థమవుతుంది.

కెమెరా నా ప్రేయసి
అనిల్ శర్మ ఇటీవలె ధర్మేంద్రను కలిసినప్పుడు జరిగిన సంభాషణను బయటపెట్టారు. 90 ఏళ్ల వయసులో, ఆరోగ్యం సహకరించకపోయినా ధర్మేంద్రలో నటన పట్ల ఆసక్తి ఏమాత్రం తగ్గలేదన్నారు. ఆయన అనిల్ శర్మతో మాట్లాడుతూ "యార్ అనిల్ బేటా (కొడుకు) నా కోసం ఒక అద్భుతమైన పాత్ర రాయి. నాకు ఇప్పుడు ఏదైనా చేయాలని ఉంది. కెమెరా నా ప్రేయసి, అది నన్ను పిలుస్తోంది. నేను దాని దగ్గరికి వెళ్లాలి. ఇప్పుడే ఏదైనా చెయ్ ఏదైనా మంచి రోల్ రాయి" అని అడిగారట. ఆ వయసులో కూడా కెమెరా ముందు నిలబడాలనే ఆయన తపన చూసి అనిల్ శర్మ ఆశ్చర్యపోయారు.

మూడు సార్లు అడిగారు
ఆ ఆఖరి సమావేశంలో ధర్మేంద్ర ఇదే విషయాన్ని మూడు సార్లు అడిగారట. "నా కోసం రాయవా? నేను ఇంకా పని చేయాలనుకుంటున్నాను. కెమెరా ముందు ఉండాలనుకుంటున్నాను" అని పదే పదే అడిగారు. దాంతో అనిల్ శర్మ ఆయనకు మాటిచ్చారు. "తప్పకుండా ధర్మ్ జీ మీ కోసం ఒక మంచి పాత్ర రాస్తాను" అని ప్రామిస్ చేశారు. ఆ సమయంలో ధర్మేంద్ర కళ్లలో కనిపించిన మెరుపు, ఆ ఉత్సాహం చూసి అనిల్ శర్మ ముచ్చటపడ్డారు. 90 ఏళ్ల వయసులోనూ ఇంత ఆసక్తి ఉండటం సామాన్య విషయం కాదని ఆయన అన్నారు.

అదే చివరి కలయిక అవుతుందని అనుకోలేదు
ధర్మేంద్రకు మాటిచ్చిన అనిల్ శర్మ, అదే తమ చివరి కలయిక అవుతుందని అస్సలు ఊహించలేకపోయారు. ఆ మీటింగ్ జరిగిన కొన్ని నెలలకే ధర్మేంద్ర కన్నుమూయడం ఆయన్ను తీవ్రంగా కలచివేసింది. "ఆయనకు సినిమా ఎప్పుడూ ఒక వ్యాపారం కాదు, అది ఆయనకు ఒక ప్యాషన్. చివరి క్షణం వరకు కెమెరాను ప్రేమించిన గొప్ప నటుడు ఆయన" అని అనిల్ శర్మ గుర్తుచేసుకున్నారు. ఆయన కోరిక తీరకముందే వెళ్లిపోవడం నిజంగా విషాదకరం!

అనారోగ్యంతో పోరాడి
నవంబర్ 24న 89 ఏళ్ల వయసులో ధర్మేంద్ర కన్నుమూశారు. గత కొంతకాలంగా ఆయన అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నారు. బ్రీచ్ కాండీ ఆసుపత్రిలో చికిత్స తీసుకున్నారు. నవంబర్ 10వ తేదీనే ఆయన చనిపోయారంటూ రూమర్స్ వచ్చినా, హేమ మాలిని, ఈషా డియోల్ వాటిని ఖండించారు. ఇంటికి వచ్చాక కోలుకుంటారని భావించినా, విధి మరోలా తలచింది. ఏదేమైనా బాలీవుడ్​లోనే ఆల్ టైమ్ బెస్ట్ నటులలో ఆయన ఒకరని సినీ ప్రముఖులు సోషల్ మీడియాలో నివాళులర్పించారు.

