హాస్పిటల్ నుంచి ధర్మేంద్ర డిశ్చార్జ్
Published : November 12, 2025 at 10:10 AM IST
Dharmendra Health Update : ప్రముఖ నటుడు ధర్మేంద్ర ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్చార్జి అయ్యారు. ముంబయిలోని బ్రీచ్ క్యాండీ ఆస్పత్రి నుంచి ఈ ఉదయం 7.30 గంటలకు డిశ్చార్జి అయ్యారని వైద్యులు తెలిపారు. ధర్మేంద్రను ఇంటికి తరలించాలని కుటుంబసభ్యులు నిర్ణయించుకున్నట్టు ఆయనకు చికిత్స అందించిన వైద్యుడు ప్రతీత్ సందానీ తెలిపారు. ఇంటి వద్దే చికిత్స అందించేందుకు ధర్మేంద్ర కుటుంబ సభ్యులు నిర్ణయించుకున్నారని వెల్లడించారు.
ధర్మేంద్ర ఆరోగ్య పరిస్థితి గురించి ప్రశ్నించగా, స్పందించేందుకు ఆయన నిరాకరించారు. తొలుత గత నెల 31న ధర్మేంద్ర హాస్పిటల్కు వెళ్లారు. రొటీన్ చెకప్ కోసమే వెళ్లారని, ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని అప్పట్లో ఆయన కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. అయితే ఈ నెల 10న మరోసారి ఆస్పత్రికి వెళ్లడం చర్చనీయాంశమైంది. అయితే అంతకుముందు ధర్మేంద్ర కుటుంబ సభ్యులు, బాలీవుడ్ నటులు, ఆమిర్ ఖాన్, షారుక్ ఖాన్, సల్మాన్ ఖాన్, గోవిందతోపాటు పలువురు ప్రముఖులు ఆసుపత్రికి వచ్చారు. కాగా, ప్రస్తుతం 89 ఏళ్ల వయసున్న ధరేంద్ర, వచ్చే నెల 8న 90వ వసంతంలోకి అడుగుపెట్టనున్నారు.
దీనిపై ఆయన కుమారుడు సన్నీ దేవోల్ స్పందించారు. తమ తండ్రి కోలుకోవాలని ప్రార్థించిన వాళ్లందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. 'ధర్మేంద్ర ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్ఛార్జి అయ్యారు. ఇప్పుడు ఆయన ఇంట్లోనే కోలుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో మీడియా, ప్రజలు రూమర్స్కు దూరంగా ఉండాలని, ఇలాంటి సమయంలో మా కుటుంబ గోప్యతను గౌరవించాలని కోరుతున్నా' అని సన్నీ పేర్కొన్నారు.
అవన్నీ రూమర్సే!
అయితే నటుడు ధర్మేంద్ర వెంటిలేటర్పై చికిత్స పొందుతున్నారని మంగళవారం ఉదయం ప్రచారం జరిగింది. ఈ ప్రచారాన్ని ఆయన టీమ్ ఖండించింది. ఆయన ఆరోగ్యంగానే ఉన్నారని, ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని అభిమానులకు క్లారిటీ ఇచ్చింది. ఆయన ఈ వారం మొదట్లో కొంత అనారోగ్యం కారణంగా ఆసుపత్రిలో చేరారని, కానీ వెంటలేటర్పై ఉంచేంతగా సీరియస్ కండీషన్లో లేరని పేర్కొంది. ఆయన అనారోగ్యానికి గురయ్యారని, ప్రస్తుతం ఆరోగ్య పరిస్థితి విషమంగా ఉందని నిన్న వచ్చిన పుకార్లను తోసిపుచ్చింది.
'ఇక్కీస్' మూవీలో కనిపించనున్న ధర్మేంద్ర!
ధర్మేంద్ర చివరిసారిగా షాహిద్ కపుర్- కృతి సనన్ కీలక పాత్రల్లో తెరకెక్కిన 'తేరీ బాటన్ మే ఐసా ఉల్జా జియా' చిత్రంలో కనిపించారు. ఈ సినిమాలో షాహిద్కు తాత పాత్రలో నటించారు. అంతేకాకుండా రణ్వీర్ సింగ్- అలియా భట్ నటించిన బ్లాక్ బస్టర్ 'రాకీ ఔర్ రాణి కి ప్రేమ్ కహానీ'లో కూడా ధర్మేంద్ర నటించారు. అలాగే శ్రీరామ్ రాఘవన్ లీడ్ రోల్లో నటించిన 'ఇక్కీస్'లోనూ ఆయన కనిపించనున్నారు. ఈ సినిమా డిసెంబర్ 25న విడుదల కానుంది. చిన్నవయసులోనే పరమవీర చక్ర పురస్కారాన్ని అందుకున్న రెండో లెఫ్టినెంట్ అరుణ్ ఖేతర్పాల్ జీవితం ఆధారంగా ఈ చిత్రాన్ని రూపొందించారు. అందులో ధర్మేంద్ర అరుణ్ తండ్రిగా కనిపించనున్నారు.
