ధనుష్ కొత్త సినిమా ట్రైలర్ - ఈసారి ఎర్రచందనం బ్యాక్డ్రాప్లో
OM Dhanush Trailer: కోలీవుడ్ స్టార్ నటుడు ధనుష్ 'ఓం' మూవీ నుంచి మేకర్స్ శుక్రవారం ట్రైలర్ను రిలీజ్ చేశారు.
'ఓం' లో ధనుష్, మమ్ముట్టి (Source: Movie Poster)
Published : November 14, 2026 at 11:17 AM IST
కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో ధనుష్ హీరోగా అమరన్ ఫేమ్ రాజ్కుమార్ పెరియస్వామి డైరెక్షన్లో రూపొందుతున్న 'ఓం' మూవీ ట్రైలర్ను మేకర్స్ శుక్రవారం రిలీజ్ చేశారు. ఇందులో సాయిపల్లవి, మమ్ముట్టి, శ్రీలల తదితరులు కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. నవంబరు 20న రిలీజ్ కానున్న నేపథ్యంలో ట్రైలర్ను మూవీటీమ్ రిలీజ్ చేయడం గమనార్హం. వాస్తవ సంఘటనల ఆధారంగా ఎర్రచందనం బ్యాక్డ్రాప్లో ఈ చిత్రం ఆడియెన్స్ ముందుకు రానుంది.