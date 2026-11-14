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ధనుష్ కొత్త సినిమా ట్రైలర్ - ఈసారి ఎర్రచందనం బ్యాక్​డ్రాప్​లో

OM Dhanush Trailer: కోలీవుడ్ స్టార్ నటుడు ధనుష్ 'ఓం' మూవీ నుంచి మేకర్స్ శుక్రవారం ట్రైలర్​ను రిలీజ్ చేశారు.

Dhanush OM Trailer
'ఓం' లో ధనుష్, మమ్ముట్టి (Source: Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 14, 2026 at 11:17 AM IST

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కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో ధనుష్ హీరోగా అమరన్ ఫేమ్ రాజ్​కుమార్ పెరియస్వామి డైరెక్షన్​లో రూపొందుతున్న 'ఓం' మూవీ ట్రైలర్​ను మేకర్స్ శుక్రవారం రిలీజ్ చేశారు. ఇందులో సాయిపల్లవి, మమ్ముట్టి, శ్రీలల తదితరులు కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. నవంబరు 20న రిలీజ్ కానున్న నేపథ్యంలో ట్రైలర్​ను మూవీటీమ్ రిలీజ్ చేయడం గమనార్హం. వాస్తవ సంఘటనల ఆధారంగా ఎర్రచందనం బ్యాక్​డ్రాప్​లో ఈ చిత్రం ఆడియెన్స్​ ముందుకు రానుంది.

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