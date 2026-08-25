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'ఇరుముడిలో నీ ఫెర్ఫార్మెన్స్ బాగుంది - నాకు యాక్టింగ్ నేర్పుతావా?' - బేబీ నక్షత్రకు ధనుశ్ వీడియో కాల్

బేబీ నక్షత్ర యాక్టింగ్​కు ధనుశ్ ప్రశంసలు - వీడియో కాల్ చేసి ప్రత్యేకంగా అభినందించిన హీరో

Dhanush About Irumudi Film
హీరో ధనుశ్ (Source: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 25, 2026 at 2:41 PM IST

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Dhanush Video Call To Baby Nakshathra : మాస్​మహారాజా రవితేజ ప్రధాన పాత్రలో తెరకెక్కిన 'ఇరుముడి' థియేటర్లలో సక్సెస్​ఫుల్​గా రన్ అవుతుంది. మూవీలో తండ్రీకూతుళ్ల మధ్య సాగే స్ట్రాంగ్ ఎమోషన్ సీన్స్​ను ఆడియెన్స్ విపరీతంగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఇందులో రవితేజ కూతురు పాత్రలో బేబీ నక్షత్ర యాక్టింగ్ సినిమాకే హైలెట్​గా నిలిచింది.

‘ఇరుముడి’ విజయం సాధించిన నేపథ్యంలో దర్శకుడు శివ నిర్వాణ బేబీ నక్షత్రకు అదిరిపోయే సర్‌ప్రైజ్ ఇచ్చారు. తమిళ స్టార్ హీరో ధనుష్‌తో వీడియో కాల్​లో మాట్లాడించారు. సినిమాలో నక్షత్ర నటనను ధనుష్ అభినందించారు. 'సినిమాలో నీ నటన చూసి ఆశ్చర్యపోయాను. మనం కలిస్తే, నేను నీ దగ్గర నటన నేర్చుకుంటాను' అని ధనుష్ అనడంతో నక్షత్ర తెగ సంబరపడిపోయింది. వీడియో కాల్‌లో ధనుష్ మాట్లాడిన మాటలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

ఈ చిత్రంలో రవితేజ నటన ఎంతగా హైలైట్ అయిందో, ఆయన కుమార్తె పాత్రలో నటించిన బేబీ నక్షత్ర యాక్టింక్ కూడా అందరి మన్ననలు పొందుతోంది. తండ్రి-కూతుళ్ల మధ్య ఉండే అనుబంధాన్ని తెరపై ఆవిష్కరించడంలో నక్షత్ర తన సహజమైన నటనతో ఆకట్టుకుంది. చిన్నవయసులోనే ఆమె కనబరిచిన పరిణతి చెందిన అభినయం ప్రేక్షకులను కట్టిపడేసింది.

ధనుష్‌తో జరిగిన ఈ ప్రత్యేక సంభాషణకు సంబంధించిన వీడియోను బేబీ నక్షత్ర ఇన్‌స్టాగ్రామ్​ వేదికగా పంచుకున్నారు. ఈ పోస్ట్ షేర్ చేసిన క్షణాల వ్యవధిలోనే నెట్టింట వైరల్‌గా మారింది. నెటిజన్లు, సినీ ప్రియులు ఈ చిన్నారిపై అభినందనల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. ఈ మూవీలో రవితేజకు జోడీగా ప్రియాభవానీ శంకర్ నటించారు. దీన్ని మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్​పై వై.రవిశంకర్, నవీన్ ఎర్నేని ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మించారు.

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