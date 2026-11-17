తెలుగు ప్రేక్షకులు గ్రేట్- ఇలాంటి సినీ ప్రేమికులు ఇండస్ట్రీకి ఎంతో అవసరం: ధనుష్
Dhanush Speech: కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో ధనుష్ 'ఓం' ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ సోమవారం హైదరాబాద్లో జరిగింది. ఈ వేడుకలో ధనుష్ మాట్లాడుతూ సినిమా అందరినీ ఆకట్టుకుందని అన్నారు.
Published : November 17, 2026 at 6:05 PM IST
తెలుగు ప్రేక్షకుల్లాంటి సినీ ప్రేమికులు సినిమా ఇండస్ట్రీకి ఇప్పుడెంతో అవసరం అని కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో ధనుష్ అన్నారు. ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఒక సినిమా చేసి విజయం సాధించడమనేది సాధారణ విషయం కాదన్నారు. నేడు మొబైల్ ఫోన్లలోనే ఎన్నో రకాల వినోదాలు అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ, థియేటర్లకు వచ్చి సినిమాలను ఆదరిస్తున్న ప్రేక్షకుల వల్లే సినీ ఇండస్ట్రీ ముందుకు సాగుతుందన్నారు. ఆయన ప్రధాన పాత్రలో నటించిన 'ఓం' (OM) చిత్రం నవంబరు 20న రిలీజ్ కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో సోమవారం హైదరాబాద్లో 'ఓం' ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ను చిత్రబృందం నిర్వహించింది. సితార ఎంటర్టైన్మెంట్ బ్యానర్పై ఈ నెల 20న ఈ చిత్రం తెలుగు ప్రేక్షకుల ముందుకొస్తోంది.
ఈ వేడుకలో ధనుష్ మాట్లాడుతూ "దర్శకుడు రాజ్కుమార్ పెరియసామి 'ఓం' సినిమా స్టోరీని ఎంతో గొప్పగా తెరకెక్కించారు. ఈ సినిమా కచ్చితంగా ఘనవిజయం సాధిస్తుందనే నమ్మకం నాకు ఉంది. మంచి సినిమాలను ఎప్పుడూ ప్రేమతో ఆదరించే తెలుగు ప్రేక్షకులు 'ఓం' చిత్రాన్ని కూడా అదే స్థాయిలో ఆదరించాలని కోరుతున్నాను" అని ధనుష్ అన్నారు.
'ఓం' అద్భుతమైన స్టోరీ: ధనుష్
అదే విధంగా 'ఓం' సినిమాలో చాలా క్యారెక్టర్స్ తెలుగులోనే మాట్లాడతాయని ధనుష్ వివరించారు. దాదాపుగా ఇది ద్విభాషా చిత్రమన్న ఆయన, తిరుపతి, తిరువణ్ణామలై వంటి పుణ్యక్షేత్రాల నేపథ్యంలో సాగుతుందని అన్నారు. ఈ స్టోరీలో తెరపై కనిపించే అంశాల కంటే చాలా లోతైన భావాలు దాగి ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. ఇలాంటి అద్భుతమైన కథను తెరపైకి తీసుకురావడంలో దర్శకుడు రాజ్కుమార్ ప్రతిభ ఎంతో ఉందని తెలియజేశారు. అంతేకాకుండా సినిమాలోని అన్ని క్యారెక్టర్స్కు ప్రాధాన్యతను ఇచ్చి డైరెక్టర్ అద్భుతంగా తెరకెక్కించారని ధనుష్ తెలిపారు. దర్శకుడి విజన్ను నమ్మి మమ్ముట్టి, సాయి పల్లవి, శ్రీలీల వంటి గొప్ప నటీనటులను ఒకే సినిమాలో భాగం కావడం సంతోషంగా ఉందని అన్నారు. ఇలాంటి అద్భుతమైన కాస్టింగ్ కుదరడం నిజంగా గొప్ప విషయమేనని ఆనందం వ్యక్తం చేశారు.
ఆడియెన్స్ సెలబ్రేట్ చేసుకునేలా 'ఓం'
ఇక ఇందులో నటించిన తెలుగు నటీనటులందరూ కూడా అద్భుతంగా నటించారని అన్నారు. ప్రతి ఒక్కరూ తమ క్యారెక్టర్స్కు న్యాయం చేశారన్నారు. ఈ సినిమా కోసం తామంతా ఎంతో కష్టపడ్డామని వివరించారు. తెలుగు ఆడియెన్స్ ఎప్పుడూ మంచి కంటెంట్ ఉన్న సినిమాలను ఆదరిస్తారని అభిప్రాయపడ్డారు. ఇక్కడ మంచి చిత్రాలను సెలెబ్రేట్ చేస్తుంటారన్న ఆయన, అలా ఆడియెన్స్ అందరూ సెలెబ్రేట్ చేసుకునేలా 'ఓం' చిత్రం ఉంటుందని అభిప్రాయుడ్డారు. 'ఓం' సినిమా అందరికీ నచ్చుతుందని, అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తారని అన్నారు.
సాధారణ సినిమాలకు భిన్నంగా 'ఓం'
అంతేకాకుండా మలయాళ మెగాస్టార్ మమ్ముట్టి మాట్లాడుతూ 'ఓం' తనకు చాలా ప్రత్యేకమైన చిత్రమని, సాధారణ సినిమాలకు భిన్నంగా ప్రేక్షకులకు ఒక కొత్త అనుభూతిని అందిస్తుందని చెప్పారు. ధనుష్, రేణు దేశాయ్లతో కలిసి తనకు సినిమాలో ఎక్కువ సీన్స్ ఉంటాయన్నారు. అదే విధంగా రేణు దేశాయ్ అద్భుతంగా నటించారని మెచ్చుకున్నారు. సాయి పల్లవిలోని ఎనర్జీ షూటింగ్ సెట్స్లో అందరికీ ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చిందని ప్రశంసించారు. తన మలయాళ డబ్బింగ్ సినిమాలకు తెలుగు ఆడియెన్స్ ఎప్పుడూ మంచి ఆదరణ ఇస్తారని, కేవలం ఆడియెన్స్ ప్రేమ కోసమే ఈ ఈవెంట్కు హాజరయ్యానని మమ్ముట్టి ఎమోషనల్ అయ్యారు.
సాయిపల్లవి, శ్రీలీల ఎనర్జిటిక్ డ్యాన్స్
ఇక ఈ వేడుకలో హీరోయిన్స్ సాయి పల్లవి, శ్రీలీల పింక్ రంగు చీరలో సంప్రదాయబద్ధంగా మెరిసిపోతూ వేదికపై స్టెప్పులేశారు. ఇద్దరు డ్యాన్సింగ్ క్వీన్స్ ఒకే వేదికపై అద్భుతమైన ఎనర్జీతో డ్యాన్స్ చేశారు. వారు డ్యాన్స్ చేయడం చూసి హీరో ధనుష్ సైతం చప్పట్లు కొట్టి మనస్ఫూర్తిగా అభినందించారు. ఇందులో కీలక పాత్రలో నటిస్తున్న రేణు దేశాయ్ మాట్లాడుతూ మమ్ముట్టిపై ప్రశంసలు కురిపించారు. మమ్ముట్టి చాలా మంచి వ్యక్తి అని అన్నారు. ఆయనతో కలిసి స్క్రీన్ షేర్ చేసుకోవడం గొప్ప అనుభూతి అని సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.
'ఓం' సినిమా విషయానికొస్తే ఎర్రచందనం బ్యాక్డ్రాప్లో సినిమా తెరకెక్కింది. ఇందులో ధనుష్కు జోడీగా సాయి పల్లవి నటిస్తున్నారు. మలయాళ మెగాస్టార్ మమ్ముట్టి ఇందులో కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు. 'అమరన్' ఫేమ్ రాజ్కుమార్ పెరియస్వామి దీన్ని డైరెక్ట్ చేశారు. యంగ్ మ్యూజిక్ సెన్సేషన్ సాయి అభ్యంకర్ స్వరాలు అందించారు. వండర్బార్ ఫిల్మ్స్, ఆర్టేక్ స్టూడియోస్ బ్యానర్లపై ధనుష్, శ్రద్ధా అగర్వాల్, అజ్మత్ జగ్మాగ్ సంయుక్తంగా నిర్మించారు.
Moment of the DAY…!! 💃💃 Two South Indian Actresses who are absolute powerhouses on the dance floor. A treat to watch #SaiPallavi and #SreeLeela dancing together. https://t.co/Azf62ibHqC— Rangasthalam (@RangasthalamIN) November 16, 2026
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