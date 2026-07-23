'జననాయగన్' రివ్యూ: దళపతి విజయ్ చివరి చిత్రం ఫ్యాన్స్ను ఆకట్టుకుందా?
విజయ్ ఆఖరి చిత్రం జననాయగన్ - రాజకీయ అంశాలతో ముడిపడిన యాక్షన్ డ్రామా ఎలా ఉందంటే?
Published : July 23, 2026 at 5:56 PM IST
Jana Nayagan Review in Telugu : కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో విజయ్ చివరి చిత్రం 'జన నాయగన్'. తెలుగులో 'జన నాయకుడు' పేరుతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. సంక్రాంతికి విడుదల కావాల్సిన ఈ మూవీ ఎట్టకేలకు సమస్యలను దాటుకుని విడుదలైంది. మరి ఈ యాక్షన్ పొలిటికల్ డ్రామా ఎలా ఉంది? తెలుగులో హిట్టయిన 'భగవంత్ కేసరి' కి దీనికీ చేసిన కీలక మార్పులేంటో? రివ్యూలో తెలుసుకుందాం.
స్టోరీ ఏంటంటే?
దళపతి వెట్రి కొండాన్ (విజయ్) ఓ ఖైదీగా జైలు జీవితాన్ని గడుపుతుంటాడు. ఓ వ్యాపారవేత్తని అంతం చేయడానికి జైలుపై పడిన ముఠాని ఎదురించి నిజాయతీ కలిగిన జైలు అధికారి (గౌతమ్ మేనన్) దృష్టిని ఆకర్షిస్తాడు. ఆగస్టు 15న వెట్రి, ఆ అధికారి సాహాయంతో క్షమాభిక్ష కారణంగా బయటకు వస్తాడు. అంతలోనే ఆ అధికారి ఓ ప్రమాదంలో మరణిస్తాడు. దాంతో అతని కుమార్తె విజ్జి (మమిత బైజు)ని పెంచే బాధ్యతని వెట్రి తన భుజాన వేసుకుంటాడు. చిన్నప్పుడు తల్లి దారుణ హత్యని కళ్లారా చూసిన విజ్జి ప్రతి చిన్న విషయానికీ భయంతో వణికిపోతుంటుంది. ఆమెను ధైర్యవంతురాలిగా మార్చి, సైన్యంలో చేర్పించాలని నిర్ణయించుకుంటాడు.
ఇంతలో జాన్ హిమ్లర్ (బాబీ దేవోల్) విజ్జిని లక్ష్యంగా చేసుకుని ఆమెని అంతం చేయాలని తన ముఠాని పంపుతాడు. ఇంతకీ విజ్జిని జాన్ హిమ్లర్ లక్ష్యంగా చేసుకోవడానికి కారణమేమిటి? ఆఫ్రికా దేశాల్ని కూడా వణికించిన జాన్ హిమ్లర్ ఎవరు? అతన్ని వెట్రి కొండాన్ ఎలా ఎదిరించాడు? విజ్జిలోని భయాన్ని పోగొట్టి ఆమెని ధైర్యవంతురాలిగా మార్చాడా? లేదా? ఎమ్.ఎమ్ పేరుతో భారతదేశంలో విద్వేషాల్ని రగిలించడానికి పథకం వేసిన జాన్ హిమ్లర్ అసలు లక్ష్యమేమిటి? తదితర విషయాల్ని వెండితెరపై చూసి తెలుసుకోవాల్సిందే.
ఎలా సాగిందంటే?
తెలుగులో విజయంతమైన 'భగవంత్ కేసరి' స్ఫూర్తితో రూపొందించిన చిత్రమిది. ఉన్నది ఉన్నట్లుగా కాకపోయినా ఆ కథలోని అసలు పాయింట్, పాత్రలు పక్కాగా కనిపిస్తాయి. దాంతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు అడుగడుగునా భగవంత్ కేసరి సినిమానే గుర్తొస్తుంది. కానీ 'బేటీ బచావో-బేటీ పడావో' స్లోగన్ ఆధారంగా తెరకెక్కిన మాతృకలోని ఆత్మ, భావోద్వేగాలు ఈ సినిమాలోకి ఆశించిన స్థాయిలో ట్రాన్స్లేట్ కాలేదు. విజయ్ పొలిటికల్ అజెండా, బిజినెస్ పరంగా అతిగా సన్నివేశాలు రావడంతో అసలు కథ గాలికిపోయింది. తమిళనాడు ఎన్నికలకు ముందు రూపొందిన ఈ సినిమా విజయ్ రాజకీయ ఆలోచనల్ని, అజెండాని మాత్రం పక్కాగా తెరపై ఆవిష్కరించింది. ఆయనకు రాజకీయంగా లబ్ధి చేకూర్చే విషయాలు సినిమాలో అడుగడుగునా కనిపిస్తాయి. ముందు అనుకున్నట్టుగా ఈ సినిమా ఎన్నికలకు ముందు విడుదలై ఉంటే విజయ్ పార్టీకి మరింత మెజారిటీ రావడానికి కారణమయ్యేదేమో!
ఎన్నికల నేపథ్యంలోనే మొదలయ్యే ఈ సినిమా అసలు లక్ష్యమేమిటో తొలి సన్నివేశంతోనే ప్రేక్షకుడికి అర్ధమవుతుంది. జైలులో పోరాటం, ఆ తర్వాత విజ్జి పాత్రని, ఆమెలోని భయాన్ని పరిచయం చేయడం తదితర సన్నివేశాలన్నీ పక్కాగా మాతృకని అనుసరిస్తాయి. అయితే అవన్నీ కూడా తెలుగులో భావోద్వేగాల్ని, డ్రామాని పంచుతూ ముందుకు సాగుతుంటాయి. కానీ 'జన నాయకుడు' లక్ష్యమే వేరు కావడంతో అందుకు తగ్గట్టుగా ఉగ్రవాద కోణం, ప్రజాస్వామ్యం అంటూ కథకు మరో రకమైన పునాదులు వేసుకుంటూ వచ్చారు దర్శకుడు హెచ్. వినోద్ . ఆ క్రమంలో సినిమా పరిధిని కూడా పెంచారు. ఆఫ్రికాలో విలన్ సృష్టించే అలజడితో మొదలై ఆ తర్వాత భారత్కు చేరుతుంది కథ.
విలన్ని కలుగులో నుంచి బయటకు రప్పించేందుకూ, అతని మిషన్ని బయట పెట్టేందుకు కథానాయకుడు వేసే ఎత్తులు ఈ సినిమాలో ఆసక్తికరంగా ఉంటాయి. ఈ నేపథ్యంలో అసలు స్టోరీ మరుగున పడిపోతున్నట్టుగా అనిపిస్తుంటుంది. అలాగని కథనేమీ పూర్తిగా పక్కన పెట్టలేదు కానీ, దాని తాలూకు ప్రభావం తగ్గిపోతూ వస్తుంది. సెకండాఫ్లో పొలిటికల్ డ్రామానే ఉండటంతో ఒరిజినల్ సినిమా మాదిరి ఎమోషన్స్ ఇందులో పండలేదు. 'గుడ్ టచ్ బ్యాడ్ టచ్' బ్యాక్డ్రాప్లో తెలుగులో తీసిన సీన్స్ మూవీకి మెయిన్ హైలెట్గా నిలిచాయి. కానీ ఇందులో ఆ సీన్స్ అంతలా ఇంపాక్ట్ చూపించవు. విజ్జి పాత్రలో కలిగే మార్పు మాత్రం తెలుగుకు దీటుగానే తమిళంలోనూ ఉంది. మొత్తంగా ఈ జననాయగన్ విజయ్ అభిమానుల్ని తప్పకుండా అలరిస్తుంది.
నటీనటులు ఎలా చేశారంటే?
విజయ్ తనదైన శైలిలో పాత్రలో ఇమిడిపోయారు. పొలిటికల్ పాయింట్స్, మెసేజ్లు ఉన్నప్పటికీ తనను ఇష్టపడే మాస్ ఆడియెన్స్కు ఏ మాత్రం బోర్ ఫీలవనివ్వలేదు. డ్యాన్సులతోనూ, పంచ్ డైలాగులతోనూ, మేనరిజమ్స్తో విజయ్ రఫ్పాడించారు. ప్రత్యేకించి కచ్చేరీ పాటలో ఆయన వేసిన స్టెప్లు ఫ్యాన్స్కు ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయే విధంగా ఉన్నాయి. పొలిటికల్ ఎంట్రీ తర్వాత మళ్లీ ఈ విధంగా డ్యాన్స్ వేసే అవకాశం వస్తుందో రాదో అనుకుని వేశారేమో అన్నట్లుగా చూస్తుంటే అనిపిస్తుంది. విజ్జి పాత్రకు మమిత బైజు చక్కగా సరిపోయారు. హీరోయిన్గా పూజా హెగ్డే క్యారెక్టర్ తక్కువగానే ఉంటుంది కానీ బాగుంటుంది.
బాబీ దేవోల్ క్యారెక్టర్ పవర్ఫుల్గా ఉంది. సెకంఢాఫ్లో విజయ్, బాబీ దేవోల్ మధ్య సీన్స్ బాగుంటాయి. ఇక ప్రియమణి, ప్రకాశ్రాజ్, గౌతమ్మీనన్ వారి పాత్రల పరిధి మేరకు నటించి మెప్పించారు. మ్యూజిక్, కెమెరా వర్క్ ఆకట్టుకుంటుంది. విజయ్ మాస్ ఇమేజ్ను రాజకీయ లక్ష్యాలకు కనెక్ట్ చేయడంలో డైరెక్టర్ వినోద్ సక్సెస్ అయ్యారు. కానీ అసలు కథ మాత్రం అంత ఇంపాక్టివ్గా చూపించలేకపోయారు. ఎడిటింగ్ విభాగంలో ఇంకాస్త మెరుగైన పనితీరును కనబరిస్తే బాగుండి ఉండేదేమో!
బలాలు
- విజయ్ శైలి మాస్ అంశాలు
- కథలోని రాజకీయ కోణం
బలహీనతలు
- మరుగున పడిన అసలు కథ
- సాగదీతగా ద్వితీయార్ధం
చివరిగా : జన నాయకుడు- అక్కడక్కడా మెప్పిస్తాడు!
గమనిక : ఈ సమీక్ష సమీక్షకుడి దృష్టి కోణానికి సంబంధించింది. ఇది సమీక్షకుడి వ్యక్తిగత అభిప్రాయం మాత్రమే!
'జై బాలయ్య'- విజయ్ 'జన నాయకుడు'లో డాకు మహారాజ్ రిఫరెన్స్- థియేటర్లలో ఫుల్ విజిల్స్
'జననాయగన్'లో 'భగవంత్ కేసరి' సీన్స్!- ఎట్టకేలకు క్లారిటీ ఇచ్చిన అనిల్ రావిపూడి