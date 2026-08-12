'మీకు అభిమానులు వద్దా? - ఫ్యాన్ పేజీలను చట్టవిరుద్ధమైనవిగా పరిగణించలేం'- జాన్వీ పిటిషన్పై హైకోర్టు
మార్ఫింగ్ ఫొటోలు, ఏఐ వీడియోలతో పేరు దుర్వినియోగం నేపథ్యంలో కోర్టున ఆశ్రయించిన జాన్వీ కపూర్
Published : August 12, 2026 at 11:34 AM IST
Delhi HighCourt On Janhvi Kapoor : బాలీవుడ్ నటి జాన్వీ కపూర్ దిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. తన వ్యక్తిగత ప్రతిష్ఠతకు భంగం కలిగించేలా సోషల్ మీడియాలో ఉన్న కంటెంట్పై నిషేధం విధించేలా ఆదేశాలివ్వాలని కోర్టులో పిటిషన్ వేశారు. సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్, కొన్ని వెబ్సైట్లలో అనుమతి లేకుండా తన పేరు, ఫొటోలు, గుర్తింపును దుర్వినియోగం చేస్తున్నాయని పేర్కొన్నారు. ఇందులో ఏఐతో మార్ఫింగ్ చేసినవి కూడా ఉన్నట్లు కోర్టుకు వివరించారు. అలా ఉపయోగించేందుకు వీలులేకుండా ఆదేశాలివ్వాలని న్యాయస్థానాన్ని అభ్యర్థించారు. ఈ పిటిషన్పై విచారణ చేపట్టిన కోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది.
4 వేల URLs!
ఇందుకు సంబంధించి సుమారు 4 వేలకు పైగా యూఆర్ఎల్లను జాన్వీ తరఫు న్యాయవాది కోర్టుకు సమర్పించారు. ఇందులో ఆమె ఫ్యాన్ పేజీలు కూడా ఉండడం గమనార్హం. కొన్ని అనధికార వెబ్పేజీలు జాన్వీపై అభ్యంతరకర పోస్టులు, విమర్శలు, ఏఐతో జనరేట్ చేసిన అశ్లీల కంటెంట్ పోస్టు చేస్తున్నాయని ఆరోపించారు. అయితే వీటి నుంచి రక్షణ కలిగించేలా ఆదేశాలిచ్చేందుకు సానుకూలంగా స్పందించిన కోర్టు, జాన్వీకి ఓ ప్రశ్న సంధించింది. ఫ్యాన్ పేజీలపై కూడా నిషేధం విధించాలన్న అభ్యర్థనకు స్పందిస్తూ, 'మీకు అభిమానులు వద్దా?' అని ప్రశ్నించింది. అలాగే ఫ్యాన్ పేజీలను చట్టవిరుద్ధమైనవిగా పరిగణించలేమని కోర్టు స్పష్టం చేసింది.
వాళ్లు మెచ్చుకుంటారు కూడా!
"అశ్లీల కంటెట్ పోస్టు చేయడం, అనుమతి లేకుండా గుర్తింపును దుర్వినియోగం చేసి డబ్బు సంపాదించడం వంటి అంశాలపై మీతో కోర్టు ఏకీభవిస్తుంది. కానీ, మీరు ఫ్యాన్ క్లబ్లను ఎలా మూసివేయగలరు? వీటి నుంచి ఎవరైనా మినహాయింపు పొందుతున్నారా? సెలబ్రిటీ రంగంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరినీ అన్ని వైపుల నుంచి విమర్శిస్తున్నారు. అయితే ఫ్యాన్ పేజీలు తమ నటుడిని ప్రశంసించవచ్చు. వారి నటన, పని గురించి చర్చించవచ్చు. సినిమాలకు సంబంధించిన అప్డేట్లు షేర్ చేసుకోవచ్చు కూడా. కానీ సెలబ్రిటీల వ్యక్తిగత హక్కులు అని చెప్పి భావప్రకటనా స్వేచ్ఛపై ఎలా హద్దులు గీయగలం? ప్రతీదాన్నీ పూర్తిగా నిషేధించడం సరైన పద్ధతి కాదు. అంతేగానీ అన్ని ఫ్యాన్ పేజీలను నేరపూరితమైనవిగా పరిగణించలేం. ఈ రోజుల్లో, చాలా మంది సెలబ్రిటీ లేదా వ్యక్తిత్వ హక్కులు అని చెప్పి తమ తప్పులను దాచుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. కోర్టు దాన్ని ఎలా అనుమతించగలదు?" అని జస్టిస్ అనూప్ జైరామ్ భంభాని వ్యాఖ్యానించారు.
కాగా, ఇప్పటికే తమ వ్యక్తిత్వ హక్కులు కాపాడాలని ప్రముఖ నటీనటులు కోర్టును ఆశ్రయించారు. అందులో తెలుగు నుంచి అక్కినేని నాగార్జున, జూనియర్ ఎన్టీఆర్, అల్లు అర్జున్, బాలీవుడ్ హీరోయిన్ ఐశ్వర్యారాయ్ ఉన్నారు.