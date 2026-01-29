ETV Bharat / entertainment

ఎన్టీఆర్​కు మద్దతుగా దిల్లీ హైకోర్టు కీలక ఉత్తర్వులు

తారక్ పేరు, ఫోటోలు, ఇమేజ్‌ను అనుమతి లేకుండా ఉపయోగించడం చట్టవిరుద్ధం- ఒకవేళ వాడితే చర్యలు తప్పవంటూ దిల్లీ హైకోర్టు ఆదేశాలు- జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఆఫీస్ వెల్లడి

NTR
NTR (Etv Bharat)
ETV Bharat Telugu Team

January 29, 2026

NTR Personality Publicity Rights Delhi HC : టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ వ్యక్తిత్వం, ప్రచార హక్కులకు దిల్లీ హైకోర్టు పూర్తి స్థాయి రక్షణ కల్పించింది. ఆయన పేరు, ఫోటోలు, ఇమేజ్‌ను అనుమతి లేకుండా వాణిజ్య ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగించడం చట్టవిరుద్ధమని కోర్టు స్పష్టం చేసింది. తన పేరు, గుర్తింపు, ఫోటోలు, ఇమేజ్‌ను వివిధ మాధ్యమాల్లో అనధికారంగా వాడుతున్నారని పేర్కొంటూ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ దిల్లీ హైకోర్టును ఇటీవల ఆశ్రయించారు.

స్టేట్మెంట్​ విడుదల చేసిన ఎన్టీఆర్ టీమ్
ఆ పిటిషన్‌ను పరిశీలించిన హైకోర్టు, ఎన్టీఆర్ వ్యక్తిత్వ హక్కులు ఉల్లంఘనకు గురవుతున్నాయని గుర్తించింది. వాటికి చట్టపరమైన రక్షణ కల్పిస్తూ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఆ విషయాన్ని ఎన్టీఆర్ కార్యాలయం తాజాగా అధికారికంగా వెల్లడించింది. స్టేట్మెంట్ కూడా విడుదల చేసింది. అందులో కోర్టు ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొన్న వివరాలను పొందుపరిచింది.

NTR Personality Publicity
ఎన్టీఆర్ టీమ్ రిలీజ్ చేసిన స్టేట్మెంట్ (ETV Bharat)

కోర్టు ఉత్తర్వుల ప్రకారం, ఎన్టీఆర్ పేరు గానీ, జూనియర్ ఎన్టీఆర్, తారక్ వంటి పేర్లు గానీ, అలాగే యంగ్ టైగర్, మ్యాన్ ఆఫ్ మాసెస్ వంటి ట్యాగ్స్ గానీ, ఆయన అనుమతి లేకుండా వాణిజ్య ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగించకూడదని స్పష్టం చేసింది. అలాగే ఆయన ఫోటోలు, రూపం, ఇమేజ్‌ను కూడా అనధికారంగా వాడటం చట్టవిరుద్ధమేనని పేర్కొంది. ఇలాంటి ఉల్లంఘనలు ఎక్కడైనా గుర్తిస్తే, వెంటనే వాటిని తొలగించాలని కోర్టు ఆదేశించింది.

ఇమేజ్‌పై పూర్తి హక్కులు ఆయనకే
నందమూరి తారక రామారావు దేశవ్యాప్తంగా విశేషమైన గుర్తింపు ఉన్న ప్రముఖ సెలబ్రిటీ అని కోర్టు వ్యాఖ్యానించింది. ఎన్నో ఏళ్ల సినీ ప్రయాణంతో ఆయన ఆ స్థాయికి చేరుకున్నారని, ప్రజలు ఆయన పేరు, రూపం చూసిన వెంటనే ఎన్టీఆర్‌నే గుర్తిస్తారని తెలిపింది. అందుకే ఆయన పేరు, ఇమేజ్‌పై పూర్తి హక్కులు ఆయనకే ఉంటాయని కోర్టు అభిప్రాయపడింది. వ్యక్తి పేరు, ఇమేజ్ వంటి వ్యక్తిత్వ హక్కులు జీవించే హక్కు, వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛతో ముడిపడి ఉంటాయని దిల్లీ హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది. ఇవి భారత రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 19, 21 కింద రక్షణ పొందుతాయని పేర్కొంది. అంతేకాకుండా కాపీరైట్ చట్టం 1957, ట్రేడ్మార్క్ చట్టం 1999 కింద కూడా ఈ హక్కులను అమలు చేయవచ్చని వివరించింది.

ఇంటర్మీడియరీ ప్లాట్‌ఫాంలపైనా కోర్టు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఫేస్‌బుక్, యూట్యూబ్ వంటి సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫాంలు పిటిషన్‌ను 2021 ఐటీ రూల్స్ (ఇంటర్మీడియరీ గైడ్‌లైన్స్ అండ్ డిజిటల్ మీడియా ఎథిక్స్ కోడ్) కింద అధికారిక ఫిర్యాదుగా పరిగణించాలని సూచించింది. చట్టం నిర్దేశించిన గడువులోపే హక్కుల ఉల్లంఘనకు సంబంధించిన లింకులు, కంటెంట్‌ను తొలగించాలని ఆదేశించింది. అదేవిధంగా గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు, ఆన్‌లైన్ ట్రోల్స్, నకిలీ ఖాతాల ద్వారా ఎన్టీఆర్ పేరు, ఫోటోలు, ఇమేజ్‌ను వాణిజ్య ప్రయోజనాల కోసం వాడకూడదని కోర్టు స్పష్టం చేసింది.

రక్షణ కల్పించడం అత్యంత అవసరం!
డిజిటల్ కంటెంట్, మోర్ఫ్ చేసిన ఫోటోలు, ఏఐ ఆధారిత కంటెంట్ లేదా ఇతర టెక్నాలజీల ద్వారా ఆయన గుర్తింపును దుర్వినియోగం చేయడం నిషిద్ధమని ఆదేశించింది. డిజిటల్ యుగంలో వ్యక్తిగత గుర్తింపు, పేరు, ఇమేజ్‌లకు రక్షణ కల్పించడం అత్యంత అవసరమని కోర్టు వ్యాఖ్యానించింది. పబ్లిక్ పర్సనాలిటీలను గౌరవంగా, చట్టబద్ధంగా మాత్రమే వినియోగించే బాధ్యత ప్లాట్‌ఫాంలతో పాటు ఇతరులపై కూడా ఉంటుందని స్పష్టం చేసింది. ఎన్టీఆర్ పేరు లేదా ప్రతిష్ఠకు భంగం కలిగించేలా ఎవరు వ్యవహరించినా, కఠినమైన చట్టపరమైన చర్యలు తప్పవని దిల్లీ హైకోర్టు తన ఉత్తర్వుల్లో స్పష్టంగా పేర్కొంది.

NTR PERSONALITY PUBLICITY
DELHI HIGH COURT ON NTR PETITION
NTR PERSONALITY PUBLICITY RIGHTS

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

