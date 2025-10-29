ETV Bharat / entertainment

బాహుబలి రీ రిలీజ్​లో కట్ చేసిన సీన్స్​- ఈ సన్నివేశాలు ఉండవు!

రెండు రోజుల్లో బాహుబలి రీ రిలీజ్- సినిమా గురించి ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు షేర్ చేసుకున్న జక్కన్న

Bahubali The Epic
Bahubali The Epic (Source : ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 29, 2025 at 5:14 PM IST

2 Min Read
Bahubali The Epic : మరో రెండు రోజుల్లో టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీని షేక్ చేసిన బాహుబలి సినిమా రీ రిలీజ్ కానుంది. బాహుబలి: ది ఎపిక్‌ టైటిల్​తో మేకర్స్​ ఈ సినిమాను ఈ నెల 31న విడుదల చేస్తున్నారు. అయితే రెండు పార్ట్​లు కలిపితే 5 గంటలకుపైగా రన్​టైమ్ ఉంటుంది. కానీ దీనికి ఒకే సినిమాగా ఎడిట్ చేశారు. ఈ సినిమా రన్​ టైమ్ 3:43 గంటలు ఉండనున్నట్లు మేకర్స్ ఇప్పటికే ప్రకటన చేశారు. దీంతో ఈ రీ రిలీజ్ వెర్షన్​లో ఏయే సీన్స్ డిలీట్ చేశారు? ఎవరి సన్నివేశాలు పోయాయో తెలియక ఫ్యాన్స్​ కన్​ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు. దీనిపై తాజాగా క్లారిటీ వచ్చింది.

తొలగించిన సన్నివేశాలు ఇవే
రీ రిలీజ్ సందర్భంగా దర్శకుడు రాజమౌళి, హీరోలు ప్రభాస్, రానా దగ్గుబాటి స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్నారు. ఇందులో సినిమా షూటింగ్ నాటి జ్ఞాపకాలు గుర్తు చేసుకున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఎడిటింగ్‌లో భాగంగా ఏయే సీన్స్​ డిలీట్ చేశారో చెప్పాలంటూ ప్రభాస్, రానా ఇద్దరూ దర్శకుడు రాజమౌళిని ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు. 'ఇప్పుడు ఉన్నది 3.43 నిమిషాలు' అని అనగానే 'శివుడి క్యారెక్టర్ తీసేసినట్లున్నారు బావా' అంటూ రానా ప్రభాస్​తో చెబుతారు. దీనికి రిప్లైగా డిలీట్ చేసిన సీన్స్ గురించి క్లారిటీ ఇచ్చారు.

'అవంతిక లవ్ స్టోరీ, పచ్చబొట్టేసిన పాటతోపాటు నా ఫేవరెట్ సాంగ్ కన్నా నిదురించరా, రానా ఉన్న పాట ఇరుక్కుపో ఎడిటింగ్​లో పోయాయి. ఇంకా ముఖ్యంగా యుద్ధ సన్నివేశాలను చాలా వరకు ట్రిమ్ చేశాం. మీ ఇద్దరివీ సమానంగా తీసేశాం (నవ్వూతూ). ఇందులో ఒరిజినల్ స్టోరీ ఉంటుంది. ఎమోషన్స్, హై పీక్ సీన్స్ అన్నీ అలాగే ఉన్నాయి' అని రాజమౌళి తొలగించిన సన్నివేశాలపై ఓ క్లారిటీ ఇచ్చారు.

రాజమౌళి ఫేవరెట్ షాట్
ఈ ఇంటర్వ్యూలో జక్కన్న అనేక విషయాలు షేర్ చేసుకున్నారు. బాహుబలిలో తన ఫేవరెట్ షాట్ ఏంటో చెప్పారు. కట్టప్ప పాత్ర ప్రభాస్​ను పొడిచేసినప్పుడు బాహుబలి చెప్పే డైలాగ్ తన ఫేవరెట్ అని జక్కన్న అన్నారు. 'ప్రభాస్ చెప్పే అమ్మ జాగ్రత్త నా ఫేవరెట్. సినిమాలో అన్ని క్యారెక్టర్లలో అమరేంద్ర బాహుబలి క్యారెక్టర్ ఇనోసెంట్. కుతంత్రాలు అనేవి ఆ పాత్రలు తెలియదు. బాహుబలి పాత్రను తన సోదరుడు, తల్లి, మెంటార్ అందరూ చంపాలనుకుంటారు. అయినప్పటికీ అన్నింటినీ క్షమించి, అమ్మ జాగ్రత్త అనే డైలాగ్ హైలైట్' అని చెప్పారు.

ఇద్దరు హీరోలు కాదు!
హిందీ డిస్ట్రిబ్యూటర్ కరణ్​ జోహార్​కు ఈ సినిమాలో ఇద్దరు హీరోలు ఉన్నట్లు రానా చెప్పినట్లు రాజమౌళి గుర్తుచేసుకున్నారు. 'సర్ సినిమా గురించి రానా చెప్పాడు. ఇద్దరు హీరోలు, ఇద్దరు సోదరుల కథ, విజువల్స్ అద్భుతం. అని కరణ్ నాతో చెప్పారు. ఇద్దరూ హీరోలు కాదే అప్పుడు నేను అనుకున్న. దీంతో కరణ్ కు ఏం చెప్పావు రానా? అని తనను అడిగా. దానికి 'మీకెందుకు సార్ పని అయిపోయిందిగా' అని రానా రిప్లై ఇచ్చాడు' అంటూ జక్కన్న నవ్వుతూ చెప్పారు.

