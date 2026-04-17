మూడేళ్లు అయినా 40శాతమే షూటింగ్- అయితే స్పిరిట్, వారణాసి సినిమాలే డ్రాగన్ కంటే ముందున్నాయా?
మూడేళ్ల కింద ప్రకటించిన ఈ చిత్రంలో 40 శాతం మాత్రమే పూర్తి - క్వాలిటీ విషయంలో అస్సలు రాజీ పడని ప్రశాంత్ నీల్
Published : April 17, 2026 at 5:34 PM IST
Delay In Dragon Shooting : జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ప్రశాంత్ నీల్ కాంబోలో వస్తున్న పాన్ఇండియా సినిమా డ్రాగన్ ( వర్కింగ్ టైటిల్) అభిమానులను నిరాశపరుస్తోంది. మూడేళ్ల కింద ప్రకటించిన ఈ చిత్రం షూటింగ్లో 40 శాతం మాత్రమే పూర్తి చేసుకుందని, ఇంకా 60 శాతం మిగిలే ఉందని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. ఈ సినిమా మొదట 2026 జూన్లో విడుదల అవుతుందని మేకర్స్ ప్రకటించారు. కానీ ఇప్పుడు అది సాధ్యం అయ్యేలా లేదు.
ప్రారంభమై మూడేళ్లు గడుస్తున్నా
ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వంలో యంగ్ టైగర్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ 'డ్రాగన్' చిత్రాన్ని దాదాపు మూడేళ్ల క్రితం ప్రకటించారు. ఏడాదిన్నరగా నిర్మాణంలో ఉన్నప్పటికీ, షూటింగ్లో అధిక భాగం ఇంకా మిగిలే ఉంది. ఇప్పటివరకు 40% కూడా షూటింగ్ పూర్తి కాలేదని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. సినిమా ప్రారంభమై మూడేళ్లు గడుస్తున్నా ఇప్పటికీ పూర్తి కాకపోవడానికి ప్రధాన కారణం డైరక్టర్ ప్రశాంత్ నీల్ డైరక్షన్ అని పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఆయన భారీ స్థాయిలో చిత్రీకరించే యాక్షన్ సన్నివేశాలను పూర్తి చేయడానికి చాలా రోజులు తీసుకుంటారు. ఎందుకంటే నీల్ క్వాలిటీ విషయంలో అస్సలు రాజీ పడడని అతని గత చిత్రాలు చూస్తేనే తెలుస్తోంది. స్లో టేకింగ్ కారణంగా సినిమా పూర్తవడానికి ఆలస్యమవుతోంది. గతంలో 2026 జూన్ 25న సినిమా విడుదలవుతుందని మేకర్స్ ప్రకటించారు. కానీ ఇప్పుడు 2027 సంక్రాంతికి విడుదల చేయడం కూడా కష్టంగా కనిపిస్తోంది.
అప్పుడే డ్రాగన్ సందడి!
ఈ సినిమాతోపాటు టాలీవుడ్లో భారీ స్థాయిలో రూపొందుతున్న స్పిరిట్, వారణాసి, రాకా వంటి ఇతర పెద్ద చిత్రాలు శరవేగంగా షూటింగ్ జరుపుకుంటున్నాయి. ప్రస్తుత పరిస్థితులు చూసుకుంటే ఈ సినిమాలు థియేటర్లలో విడుదలై వాటి హంగామా ముగిసిన తర్వాతే డ్రాగన్ బాక్సాఫీస్ వద్ద ఎంట్రీ ఇచ్చే అవకాశం ఉందని సినీ వర్గాల్లో చర్చ నడుస్తోంది. ఇక 2027 వేసవిలోనే ఈ చిత్రం విడుదలయ్యే అవకాశాలున్నాయని సినీ విశ్లేషకులు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అయితే వచ్చే నెలలో ఎన్టీఆర్ బర్త్ డే ఉంది. ఈ సందర్భంగా ఈ సినిమాతోపాటు పలు ప్రాజెక్ట్ల గురించి కూడా అనౌన్స్మెంట్లు వస్తాయని అభిమానులు బోలెడు ఆశలు పెట్టుకున్నారు. ఏం జరుగుతుందో చూడాలి మరి!
సినిమా మార్కెట్పై ప్రభావం
అయితే ఈ ఆలస్యం క్వాలిటీ కోసమా లేక ప్లానింగ్లో సమస్యలా అని సినీవర్గాల్లో చర్చ నడుస్తోంది. మూడు సంవత్సరాలు గడిచినా కేవలం 40 శాతమే పూర్తి కావడం అనేక సందేహాలకు తావిస్తోందంటూ అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రీ- షూట్లు చేయడం వల్ల మరింత సమయం వృధా అవుతోందంటున్నారు. సినిమా ఆలస్యం కావడం వల్ల దాని మార్కెట్తోపాటు, హైప్ పైనా ప్రభావం చూపవచ్చనే వాదనలూ ఉన్నాయి. అయినప్పటికీ ఇంత కాసం తమ నిరీక్షణకు తగిన ఫలితాన్ని అందించాలంటూ ప్రశాంత్ నీల్ను ఎన్టీఆర్ అభిమానులు కోరుకుంటున్నారు.
కాగా, ప్రశాంత్ నీల్ ఈ సినిమాను ఫుల్ లెంగ్త్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్గా తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఇందులో కన్నడ బ్యూటీ రుక్మిణీ వసంత్ హీరోయిన్గా నటిస్తున్నారు. బాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు అనిల్ కపూర్ ఇందులో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. మైత్రి మూవీ మేకర్స్, ఎన్టీఆర్ ఆర్ట్స్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి.
