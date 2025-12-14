Telangana Panchayat Elections Results2025

ట్రెండింగ్​లో 'దేఖ్​లేంగే సాలా'- పవన్ పాటతో రికార్డులు బ్రేక్

ఉస్తాద్‌ భగత్‌సింగ్ ఫస్ట్ సింగిల్ ఔట్- గంటల్లోనే మిలియన్ల కొద్దీ వ్యూస్

Ustaad Bhagat Singh
Ustaad Bhagat Singh (Source : Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 14, 2025 at 10:19 AM IST

2 Min Read
Ustaad Bhagat Singh : పవర్​స్టార్ పవన్​ కల్యాణ్ 'ఉస్తాద్‌ భగత్‌సింగ్' నుంచి రిలీజైన తొలిసాంగ్ 'దేఖ్​ లేంగే సాలా' యూట్యూబ్​ను షేర్ చేస్తోంది. ఈపాటకు సంబంధించి ఫుల్ లిరిక్స్​ శనివారం సాయంత్రం మేకర్స్ విడుదల చేశారు. అయితే సాంగ్ రిలీజైన కొద్ది గంటల్లోనే కోట్ల వ్యూస్ సొంతం చేసుకుంది. ప్రస్తుతం యూట్యూబ్​లో ఈ పాట ట్రెండింగ్​లో కొనసాగుతోంది. ఈ క్రమంలోనే 'దేఖ్​ లేంగే' పాట పవన్ సినిమానే కాదు ఆయన పాటలు కూడా రికార్డులు బ్రేక్ చేస్తాయని మరోసారి చూపించింది.

15 గంటల్లోనే 20 మిలియన్లు వ్యూస్
ఈ పాట రిలీజైనప్పటి నుంచి మ్యూజిక్ లవర్స్ రిపీటెడ్ మోడ్​లో వింటున్నారు. దీంతో తాజా సాంగ్ 15 గంటల్లోనే 20 మిలియన్ వ్యూస్ దాటేసింది. యూట్యూబ్​ లో ట్రెండింగ్​లో కొనసాగుతోంది. ఈ రేంజ్​లో వ్యూస్ సాధించడం పవన్ క్రేజ్​కు నిదర్శనంగా నిలుస్తోంది. ఇది రిలీజైన తొలి 12 గంటల్లోనే 13+ మిలియన్ వ్యూస్ సాధించింది. టాలీవుడ్​లో ఈ ఘనత అందుకున్న అతికొద్ది పాటల్లో ఈ సాంగ్ నిలిచింది. ఈ క్రమంలోనే 24 గంటల్లోపే ఈపాట మరికొన్ని రికార్డులు బద్దలు కొట్టడం ఖాయంగా కనిపిస్తుంది.

అయితే టాలీవుడ్​లో ఇప్పటిదాకా తొలి 24 గంటల్లో అత్యధిక వ్యూస్ సాధించిన పాటగా రామ్​చరణ్ పెద్ది సినిమా 'చికిరి చికిరి' ఉంది. ఈ పాట 29.19 మిలియన్​ వ్యూస్​లో ఈ లిస్ట్​లో టాప్​లో కొనసాగుతోంది. పుష్ప 2 'కిసిక్' పాట 27.19 మిలియన్ వ్యూస్​తో రెండో ప్లేస్​లో ఉంది. అయితే ఈ లిస్ట్​లో పవన్ పాట టాప్​లోకి దూసుకురావాలంటే మరో 9 గంటల్లో ఇంకో 10 మిలియన్ వ్యూస్ రావాలి. మరి ఈ సాంగ్ 'చికిరి చికిరి'ని బీట్ చేస్తుందా లేదా అనేది తెలియాలంటే ఇంకొన్ని గంటలు ఆగాల్సిందే!

సాంగ్ రిలీజ్ ఈవెంట్
ఈ పాటను రిలీజ్ చేసేందకు మేకర్స్ చిన్న ఈవెంట్ నిర్వహించారు. ఈ సినిమాకు ఇదే తొలి పబ్లిక్​ ఈవెంట్. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజమండ్రిలోని ఆదిత్య కాలేజ్​లో ఈవెంట్ నిర్వహించారు. ఇందులో దర్శకుడు హరీశ్ శంకర్, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ దేవీశ్రీ ప్రసాద్, లిరిసిస్ట్ భాస్కర పట్ల, మేకర్స్, తదితరులు పాల్గొన్నారు. అయితే ఈ సినిమాపై సోషల్ మీడియాలో జరిగిన ప్రచారం గురించి హరీశ్ శంకర్ మాట్లాడారు. అలాగే సినిమా కోసం పవన్ కల్యాణ్ ఎంత కష్ట పడ్డారో చెప్పారు.

'పవన్ కల్యాణ్‌తో సినిమా చేయడానికి 10ఏళ్లు పట్టింది. ఈ సినిమాపై చాలా రూమర్స్‌ ప్రచారం చేశారు. కల్యాణ్‌గారి వల్లే ఈ సినిమా లేటైందని చాలా మంది వార్తలు రాశారు. ఆయన వల్ల ఏ మాత్రం ఆలస్యమవలేదు. కథ విషయంలో ఆలస్యం అయ్యింది. తొలుత అనుకున్న కథ వేరు. స్టోరీ సెలక్షన్, కరోనా కారణాల వల్ల సినిమా లేట్ అయ్యింది. అభిమానులు మెచ్చేలా సినిమా తీయాలని మా టీమ్‌తో కష్టపడి ఈ కథ అనుకున్నాం. నిజం చెప్పాలంటే పవన్‌కల్యాణ్‌గారి వల్ల షూటింగ్‌ వేగంగా పూర్తయింది. ఆయన మమ్మల్ని ఊపిరి తీసుకోనివ్వలేదు' అని అన్నారు.

కాగా, ఈ సినిమాను హరీశ్ శంకర్ యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్​గా తెరకెక్కిస్తున్నారు. శ్రీలీల, రాశీఖన్నా ఫీమేల్ లీడ్ రోల్స్​లో నటిస్తున్నారు. దేవీశ్రీ సంగీతం అందించగా, మైత్రీ మూవీ మేకర్స్‌ నిర్మిస్తోంది. ఇప్పటికే చిత్రీకరణ పూర్తి చేసుకున్న ఈ మూవీ 2026 లో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

