ట్రెండింగ్లో 'దేఖ్లేంగే సాలా'- పవన్ పాటతో రికార్డులు బ్రేక్
ఉస్తాద్ భగత్సింగ్ ఫస్ట్ సింగిల్ ఔట్- గంటల్లోనే మిలియన్ల కొద్దీ వ్యూస్
Published : December 14, 2025 at 10:19 AM IST
Ustaad Bhagat Singh : పవర్స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ 'ఉస్తాద్ భగత్సింగ్' నుంచి రిలీజైన తొలిసాంగ్ 'దేఖ్ లేంగే సాలా' యూట్యూబ్ను షేర్ చేస్తోంది. ఈపాటకు సంబంధించి ఫుల్ లిరిక్స్ శనివారం సాయంత్రం మేకర్స్ విడుదల చేశారు. అయితే సాంగ్ రిలీజైన కొద్ది గంటల్లోనే కోట్ల వ్యూస్ సొంతం చేసుకుంది. ప్రస్తుతం యూట్యూబ్లో ఈ పాట ట్రెండింగ్లో కొనసాగుతోంది. ఈ క్రమంలోనే 'దేఖ్ లేంగే' పాట పవన్ సినిమానే కాదు ఆయన పాటలు కూడా రికార్డులు బ్రేక్ చేస్తాయని మరోసారి చూపించింది.
15 గంటల్లోనే 20 మిలియన్లు వ్యూస్
ఈ పాట రిలీజైనప్పటి నుంచి మ్యూజిక్ లవర్స్ రిపీటెడ్ మోడ్లో వింటున్నారు. దీంతో తాజా సాంగ్ 15 గంటల్లోనే 20 మిలియన్ వ్యూస్ దాటేసింది. యూట్యూబ్ లో ట్రెండింగ్లో కొనసాగుతోంది. ఈ రేంజ్లో వ్యూస్ సాధించడం పవన్ క్రేజ్కు నిదర్శనంగా నిలుస్తోంది. ఇది రిలీజైన తొలి 12 గంటల్లోనే 13+ మిలియన్ వ్యూస్ సాధించింది. టాలీవుడ్లో ఈ ఘనత అందుకున్న అతికొద్ది పాటల్లో ఈ సాంగ్ నిలిచింది. ఈ క్రమంలోనే 24 గంటల్లోపే ఈపాట మరికొన్ని రికార్డులు బద్దలు కొట్టడం ఖాయంగా కనిపిస్తుంది.
అయితే టాలీవుడ్లో ఇప్పటిదాకా తొలి 24 గంటల్లో అత్యధిక వ్యూస్ సాధించిన పాటగా రామ్చరణ్ పెద్ది సినిమా 'చికిరి చికిరి' ఉంది. ఈ పాట 29.19 మిలియన్ వ్యూస్లో ఈ లిస్ట్లో టాప్లో కొనసాగుతోంది. పుష్ప 2 'కిసిక్' పాట 27.19 మిలియన్ వ్యూస్తో రెండో ప్లేస్లో ఉంది. అయితే ఈ లిస్ట్లో పవన్ పాట టాప్లోకి దూసుకురావాలంటే మరో 9 గంటల్లో ఇంకో 10 మిలియన్ వ్యూస్ రావాలి. మరి ఈ సాంగ్ 'చికిరి చికిరి'ని బీట్ చేస్తుందా లేదా అనేది తెలియాలంటే ఇంకొన్ని గంటలు ఆగాల్సిందే!
#UstaadBhagatSingh first single #DekhlengeSaala out now ❤🔥— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) December 13, 2025
This song Will be celebrated for a long time 💥💥💥💥
▶️ https://t.co/pmWeAi6bQL
Cult Captain @harish2you's Feast 💥
A Rockstar @ThisisDsp Musical ❤️🔥
Sung by @vishaldadlani, @HariPriyaSinger
Lyrics @bhaskarabhatla… pic.twitter.com/NKgkRQqnyQ
సాంగ్ రిలీజ్ ఈవెంట్
ఈ పాటను రిలీజ్ చేసేందకు మేకర్స్ చిన్న ఈవెంట్ నిర్వహించారు. ఈ సినిమాకు ఇదే తొలి పబ్లిక్ ఈవెంట్. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజమండ్రిలోని ఆదిత్య కాలేజ్లో ఈవెంట్ నిర్వహించారు. ఇందులో దర్శకుడు హరీశ్ శంకర్, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ దేవీశ్రీ ప్రసాద్, లిరిసిస్ట్ భాస్కర పట్ల, మేకర్స్, తదితరులు పాల్గొన్నారు. అయితే ఈ సినిమాపై సోషల్ మీడియాలో జరిగిన ప్రచారం గురించి హరీశ్ శంకర్ మాట్లాడారు. అలాగే సినిమా కోసం పవన్ కల్యాణ్ ఎంత కష్ట పడ్డారో చెప్పారు.
'పవన్ కల్యాణ్తో సినిమా చేయడానికి 10ఏళ్లు పట్టింది. ఈ సినిమాపై చాలా రూమర్స్ ప్రచారం చేశారు. కల్యాణ్గారి వల్లే ఈ సినిమా లేటైందని చాలా మంది వార్తలు రాశారు. ఆయన వల్ల ఏ మాత్రం ఆలస్యమవలేదు. కథ విషయంలో ఆలస్యం అయ్యింది. తొలుత అనుకున్న కథ వేరు. స్టోరీ సెలక్షన్, కరోనా కారణాల వల్ల సినిమా లేట్ అయ్యింది. అభిమానులు మెచ్చేలా సినిమా తీయాలని మా టీమ్తో కష్టపడి ఈ కథ అనుకున్నాం. నిజం చెప్పాలంటే పవన్కల్యాణ్గారి వల్ల షూటింగ్ వేగంగా పూర్తయింది. ఆయన మమ్మల్ని ఊపిరి తీసుకోనివ్వలేదు' అని అన్నారు.
కాగా, ఈ సినిమాను హరీశ్ శంకర్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్గా తెరకెక్కిస్తున్నారు. శ్రీలీల, రాశీఖన్నా ఫీమేల్ లీడ్ రోల్స్లో నటిస్తున్నారు. దేవీశ్రీ సంగీతం అందించగా, మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ నిర్మిస్తోంది. ఇప్పటికే చిత్రీకరణ పూర్తి చేసుకున్న ఈ మూవీ 2026 లో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది
టాప్లేపిన 'OG'- 2025లో పవన్ సినిమానే నెం.1