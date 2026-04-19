దీపిక సెకెండ్ ప్రెగ్నెన్సీ కన్ఫర్మ్- కూతురు దువాతో కలిసి స్వీట్ అప్డేట్

రెండోసారి తల్లిదండ్రులు కాబోతున్న స్టార్ కపుల్- కూతురు దువా క్యూట్ ఫొటోతో అనౌన్స్​మెంట్- గత ఏడాది సెప్టెంబర్‌లో మొదటి సంతానంగా దువా

Deepika Padukone, Ranveer Singh (IANS)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 19, 2026 at 12:03 PM IST

Deepika Padukone Pregnancy : బాలీవుడ్ సెన్సేషనల్ కపుల్ దీపికా పదుకొణె, రణవీర్ సింగ్ ఇంట మళ్లీ చిట్టి చిట్టి పాదాలు సందడి చేయబోతున్నాయి. ఆదివారం ఉదయం ఈ స్టార్ జోడీ తమ అభిమానులకు ఒక తీపి కబురును అందించింది. దీపికా పదుకొణె రెండోసారి గర్భవతి అని, త్వరలోనే తమ కుటుంబంలోకి మరో కొత్త సభ్యుడు రాబోతున్నారని అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఈ వార్త విన్న అభిమానులు ఆనందంతో ఉబ్బితబ్బిబ్బవుతున్నారు. సోషల్ మీడియాలో ఈ అప్‌డేట్ వచ్చిన నిమిషాల్లోనే వైరల్‌గా మారింది. మొదటి సంతానం దువా పదుకొణె సింగ్ పుట్టిన తర్వాత దాదాపు ఏడాదిన్నర వ్యవధిలోనే ఈ దంపతులు రెండో బిడ్డకు స్వాగతం పలకడానికి సిద్ధం కావడం విశేషం.

కూతురు దువాతో క్యూట్ రివీల్
దీపికా పదుకొణె తన ప్రెగ్నెన్సీని ప్రకటించిన విధానం అందరినీ ఆకట్టుకుంటోంది. తమ గారాల పట్టి దువా పదుకొణె సింగ్ చేతిలో రెండు గులాబీ రంగు గీతలు ఉన్న ప్రెగ్నెన్సీ టెస్ట్ కిట్ పట్టుకున్న ఫోటోను దీపికా షేర్ చేశారు. ఆ కిట్‌ను దీపికా, రణవీర్ ఇద్దరూ తమ చేతులతో పట్టుకుని ఉన్నట్లు ఆ ఫోటోలో కనిపిస్తోంది. దువా ఇప్పుడు అక్కగా ప్రమోషన్ పొందబోతోందన్న అర్థం వచ్చేలా ఈ పోస్ట్ ఉంది. దీపికా కేవలం దిష్టి తగలకుండా ఉండే ఎమోజీలను మాత్రమే క్యాప్షన్‌గా పెట్టి ఈ ఫోటోను జాయింట్‌గా ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పోస్ట్ చేశారు. ఈ క్యూట్ ఫోటో ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్‌లో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తోంది.

సినీ తారల విషెస్
ఈ అప్డేట్ రాగానే బాలీవుడ్ సహా దక్షిణాది సినీ తారలు దీపికా, రణవీర్ దంపతులపై శుభాకంక్షలు తెలుపుతున్నారు. నటి సమంత రూత్ ప్రభు రెడ్ హార్ట్ ఎమోజీలతో తన ప్రేమను చాటగా, పరిణీతి చోప్రా ఈ దంపతులకు ప్రత్యేకంగా శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. అభిమానులు కూడా "దువాకు తోడు రాబోతోంది", "మినీ దీపికా మళ్లీ వస్తోంది" అంటూ కామెంట్స్‌తో హోరెత్తిస్తున్నారు. దీపికా, రణవీర్‌లపై తమకున్న ప్రేమాభిమానాలను వ్యక్తపరుస్తూ వేల సంఖ్యలో మెసేజ్‌లు పెడుతున్నారు. సెలబ్రిటీల నుంచి సామాన్యుల వరకు అందరూ ఈ గుడ్ న్యూస్‌ను సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు.

