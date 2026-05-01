ప్రెగ్నెన్సీతో ఉన్నా షూటింగ్​లో బిజీబిజీ- షారుక్ 'కింగ్' సెట్స్​ నుంచి దీపికా పదుకొణె ఫొటోలు లీక్!

దక్షిణాఫ్రికాలో జరుగుతున్న కింగ్​ మూవీ షూటింగ్​లో దీపికా పదుకొణె - కింగ్ సినిమాలో షారుక్​తో కలిసి స్క్రీన్ షేర్ చేసుకుంటున్న హీరోయిన్

Deepika Padukone in King Movie Shoot
Deepika Padukone in King Movie Shoot (IANS)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 1, 2026 at 11:55 AM IST

Deepika Padukone King Movie Shoot: బాలీవుడ్ స్టార్​ హీరోయిన్​ దీపికా పదుకొణె ఇటీవల తన రెండో ప్రెగ్నెన్సీని అనౌన్స్​ చేశారు. దీంతో ఆమె కొన్ని నెలలపాటు షూటింగ్​లో పాల్గొనదని అందరూ అనుకున్నారు. కానీ దీపిక మరోసారి ప్రొఫెషన్ పట్ల తనకున్న డెడికేషన్ చాటుకున్నారు. ప్రెగ్నెన్సీతో ఉన్నప్పటికీ సినిమా షూటింగుల్లో పాల్గొనాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఈ క్రమంలోనే తాజాగా షారుక్​ ఖాన్ లేటెస్ట్ మూవీ 'కింగ్' షూటింగ్​లో పాల్గొన్నారు. దీనికి సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరలవుతున్నాయి.

ఔట్​ఫిట్ అదుర్స్
సిద్ధార్థ్ ఆనంద్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న సినిమా 'కింగ్'. ఈ సినిమా చిత్రీకరణ ప్రస్తుతం సౌతాఫ్రికాలో జరుగుతుంది. ఇందుకోసం దీపిక ఇటీవల దక్షిణాఫ్రికాలోని కేప్ టౌన్‌కి వెళ్లారు. తాజాగా సెట్స్​లో జాయిన్ అయిపోయారు. ఈ ఇద్దరూ షూటింగ్ సెట్స్​లో పాల్గొన్న ఫొటోలు బయటకు వచ్చాయి. దీపికా పదుకొణె ఫ్లోయీ ఆరెంజ్ లాంగ్​ ఫ్రాక్​లో ఆకట్టుకునేలా కనిపిస్తున్నారు. అలాగే షారుక్ బ్లూ జీన్స్​, వైట్ అండ్ బ్లూ కలర్​ లైన్స్​ ఉన్న షర్ట్​లో మెరిసిపోతున్నారు. ఆమె చేయి పట్టుకొని స్టిల్ ఇస్తున్న వీడియోలు వైరల్​గా మారాయి. అయితే ఇది పాట చిత్రీకరణ చేస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది. ఈ ఫొటోలు చూసిన అభిమానులు తెగ సంబర పడిపోతున్నారు. వారి ఔట్​ ఫిట్​ బాగుందంటూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు. "ఇద్దరి స్టైలింగ్ అద్భుతంగా ఉంది" అని ఒకరు కామెట్ చేయగా, మరొకరు "వావ్, 60 ఏళ్ల వయసులోనూ షారుక్​ ఖాన్​ చాలా యంగ్​గానే ఉన్నారు" అంటూ రాసుకొచ్చారు.

ఎయిర్​పోర్ట్​లో దీప్​వీర్
కాగా, భర్త రణ్​వీర్​ సింగ్​తో దీపిక ఇటీవల ఎయిర్​పోర్ట్​లో కనిపించారు. అయితే ఆమె ఎక్కిడికి వెళ్తున్నారనే దానిపై అప్పుడు క్లారిటీ లేదు. కానీ, తాజా ఫొటోలు రివీల్ కావడంతో ఆమె కింగ్ సినిమా షూటింగ్ కోసం సౌతాఫ్రికా వెళ్లినట్లు స్పష్టత వచ్చేసింది.

షారుక్ - దీపిక కెమిస్ట్రీ
అయితే బీ టౌన్​లో షారుక్- దీపిక జోడీకి ఫుల్ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉంది. ఈ ఇద్దరు గతంలో జవాన్ (క్యామియో), పఠాన్, చెన్నై ఎక్స్​ప్రెస్, హ్యాపీ న్యూ ఇయర్, ఓం శాంతి ఓం సినిమాల్లో కలిసి నటించారు. అందులో వీళ్ల కెమిస్ట్రీకి ఫ్యాన్స్ ఫిదా అయిపోయారు. ఇక మరోసారి ఈ స్టార్ నటులు కింగ్ సినిమా కోసం స్క్రీన్ చేసుకుంటున్నారు.

సెకండ్ ప్రెగ్సెన్సీ
రణ్​వీర్ సింగ్- దీపిక కపుల్ రీసెంట్​గా తమ అభిమానులకు ఒక తీపి కబురును అందించింది. దీపికా పదుకొణె రెండోసారి గర్భవతి అని సోషల్ మీడియాలో అనౌన్స్​ చేశారు. కాగా, గ్ 2018 నవంబర్‌లో వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టిన ఈ జంటకు 2024లో వీరికి మొదటి సంతానంగా పాప పుట్టింది. ఆ చిన్నారికి దువా అని నామకరణం చేశారు.

ఫ్రీ ప్రెస్ జర్నల్ నివేదిక ప్రకారం, దీపికా పదుకొణె తన సినిమా షూటింగ్​కు సంబంధించిన షెడ్యూల్‌ను పూర్తిగా ప్లాన్ చేసుకున్నారు. ఆమె దక్షిణాఫ్రికాలో 'కింగ్' సినిమా కోసం షారుక్ ఖాన్‌తో కలిసి ఒక పాట చిత్రీకరణలో పాల్గొనడంతో పాటు, కీలకమైన యాక్షన్ క్లైమాక్స్ సన్నివేశాలలో కూడా నటించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. త్వరలో అభిషేక్ బచ్చన్, సుహానా ఖాన్ కూడా ఈ షెడ్యూల్‌లో జాయిన్​ అవుతారని సమాచారం. గత ఏడాది ఈ సినిమా టైటిల్‌ను అధికారికంగా ప్రకటిస్తూ గ్లింప్స్‌ను విడుదల చేశారు. అందులో " నేను ఎంత మందిని చంపానో నాకు గుర్తు లేదు. వారు మంచివారా చెడ్డవాళ్లా అనేది కూడా అడగలేదు. కానీ నాకు గుర్తున్నదల్లా వారి కళ్లలో భయం చూడటం మాత్రమే. దానికి నేనే కారణం " అంటూ వాయిస్​ ఓవర్​ వచ్చింది.

కుమార్తె సుహానా ఖాన్‌తో తొలిసారిగా తెరపై
షారుక్ ఖాన్ తన కుమార్తె సుహానా ఖాన్‌తో కలిసి తొలిసారిగా తెరపై కనిపించనున్నారు. సినీ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం ఈ చిత్రంలో షారుక్ చీకటి నేర సామ్రాజ్యంలో ఆరితేరిన ఒక హంతకుడిగా కనిపించనున్నారు. సుహానా ఖాన్ ఆయన వద్ద శిష్యురాలిగా, ప్రమాదకరమైన మిషన్ల కోసం శిక్షణ పొందే పాత్రలో కనిపించనున్నట్లు టాక్​ నడుస్తోంది. సినిమాలో దీపికా పదుకొణె, అభిషేక్ బచ్చన్, అనిల్ కపూర్, రాణీ ముఖర్జీ, అర్షద్ వార్సీ, అభయ్ వర్మ, రాఘవ్ జుయల్ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఇది 2026 డిసెంబర్ 24న క్రిస్మస్ పర్వదినం సందర్భంగా విడుదల కానుంది. రెడ్ చిల్లీస్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్, మార్‌ఫ్లిక్స్ పిక్చర్స్ సంయుక్తంగా ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నాయి.

